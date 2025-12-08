ETV Bharat / state

ఓటరు ఐడీలో మార్పులా - ఆన్‌లైన్‌లో సింపుల్​గా ఇలా చేసేయండి!

ఆన్‌లైన్‌లో ఎప్పుడైనా అడ్రస్ మార్చుకునే ఛాన్స్ - ఆధార్‌తో పేరు తేడా వస్తే తిరస్కరణే - సమస్య వస్తే బీఎల్వోను సంప్రదించాలి

VOTER CARD ADDRESS CHANGE
Voter ID Changes in Online (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 8, 2025 at 3:55 PM IST

2 Min Read
Voter ID Changes in Online: ఓటరు కార్డు అనగానే మనకు గుర్తొచ్చేది ఎన్నికలు, పోలింగ్ బూతులు మాత్రమే. ఓటు వేయడానికి మాత్రమే ఇది పనికొస్తుందని చాలామంది అపోహ పడుతుంటారు. కానీ, అది కేవలం ఓటు హక్కు పత్రం మాత్రమే కాదు, అత్యంత విలువైన వ్యక్తిగత గుర్తింపు కార్డు కూడా! ముఖ్యంగా నగరాలు, పట్టణాల్లో అద్దెకు ఉంటూ తరచూ ఇళ్లు మారే వారికి ఇది ఎంతో అవసరం. అయితే ఇల్లు మారినప్పుడల్లా ఓటరు కార్డులో చిరునామా మార్చుకోవడంలో చాలామంది బద్ధకిస్తుంటారు.

దీనివల్ల భవిష్యత్తులో ఇబ్బందులు పడే అవకాశం ఉంది. ఒకప్పుడు ఎన్నికల సంఘం నిర్ణీత సమయాల్లో మాత్రమే మార్పులకు అవకాశం ఇచ్చేది. కానీ ఇప్పుడు ఆ ఇబ్బంది లేదు. ఓటర్స్ సర్వీస్ పోర్టల్ ద్వారా ఎప్పుడైనా, ఎక్కడి నుంచైనా మీ చిరునామాను మార్చుకునే వెసులుబాటును ఎన్నికల సంఘం కల్పించింది.

ఆన్‌లైన్‌లో మార్పు ఇలా: ఇంటి నుంచే చిరునామా మార్పు ప్రక్రియను చాలా సులభంగా పూర్తి చేసుకోవచ్చు. కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం వారి అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లోకి వెళ్లాలి. అక్కడ ఉన్న ‘ఫారం-8’ని ఎంచుకోవాలి. ఇది చిరునామా మార్పులు, చేర్పుల కోసం ఉద్దేశించినది. చిరునామా మార్పు కోసం ఆధార్ కార్డు, పాస్‌పోర్టు లేదా పాన్ కార్డు వంటి ఇతర గుర్తింపు పత్రాలను అప్‌లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది.

పేరు తేడా ఉంటే తిరస్కరణే!: ఇక్కడే చాలామందికి చిక్కులు వస్తున్నాయి. ఆన్‌లైన్ ప్రక్రియలో సాంకేతిక నిబంధనలు కచ్చితంగా ఉంటున్నాయి. మీరు అప్‌లోడ్ చేసే ఆధార్ కార్డులో పేరు ఎలా ఉందో, ఓటరు కార్డులోనూ అక్షరం పొల్లు పోకుండా అలాగే ఉండాలి. చిన్నపాటి తేడా ఉన్నా, ఒక్క అక్షరం మారినా సిస్టమ్ దాన్ని అంగీకరించదు. ఫారం-8 నింపిన తర్వాత చివరలో ‘ఓటీపీ వెరిఫికేషన్’ ద్వారా ఈ-సైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఈ సమయంలో పేర్లు సరిపోలకపోతే దరఖాస్తును సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్‌గా తిరస్కరిస్తుంది. అందుకే, ముందుగా పేరులో ఏమైనా తప్పులుంటే వాటిని సరిచేసుకున్న తర్వాతే చిరునామా మార్పునకు దరఖాస్తు చేసుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.

రిజెక్ట్ అయితే ఏం చేయాలి?: ఆన్‌లైన్‌లో ప్రయత్నించి విఫలమైనా, దరఖాస్తు తిరస్కరణకు గురైనా ఆందోళన చెందాల్సిన పనిలేదు. వెంటనే మీ ప్రాంతంలోని స్థానిక బూత్ లెవల్ అధికారిని సంప్రదించాలి. సాధారణంగా గ్రామ, వార్డు సచివాలయాల్లో లేదా స్థానిక ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో బీఎల్వోలు అందుబాటులో ఉంటారు. వారికి మీ కొత్త చిరునామాకు సంబంధించిన సరైన పత్రాలు అందిస్తే, వారు ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తును నింపి చిరునామా మార్పు ప్రక్రియను పూర్తి చేస్తారు. ప్రస్తుతం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈ ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది.

వెంటనే డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి: మార్పులు పూర్తయిన తర్వాత, మీ కొత్త ఓటరు కార్డును ఆన్‌లైన్ నుంచే డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు. దీన్నే 'ఈ-ఎపిక్' అంటారు. దీనిని డిజిటల్ గుర్తింపు కార్డుగా అన్ని చోట్లా వినియోగించుకోవచ్చు. కాబట్టి, ఇల్లు మారిన వెంటనే ఓటరు కార్డులోనూ అడ్రస్ మార్చుకోవడం ఉత్తమం అని ఎన్నికల అధికారులు హితవు పలుకుతున్నారు.

