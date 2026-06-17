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ఆన్‌లైన్‌లో ఎన్యుమరేషన్ ఫాం సమర్పణ! - ఇకపై బీఎల్‌వో కోసం వేచి ఉండాల్సిన అవసరం లేదు

మీ మొబైల్‌ నంబరు ఎపిక్‌ ఐడీతో లింక్‌ తప్పనిసరి - రెండు రోజుల్లో 25.54 లక్షల ఫాంల పంపిణీ - రాష్ట్ర ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి వివేక్‌యాదవ్‌ వెల్లడి

EC Enables Online Submission Of Enumeration Forms
EC Enables Online Submission Of Enumeration Forms (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 17, 2026 at 11:47 AM IST

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EC Enables Online Submission Of Enumeration Forms : ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణలో (ఎస్‌ఐఆర్‌) భాగంగా ఓటర్లు తమ ఎన్యుమరేషన్ ఫాంలను ఆన్‌లైన్‌ ద్వారానే సమర్పించుకునే అవకాశం కల్పించినట్లు రాష్ట్ర ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి వివేక్‌ యాదవ్‌ తెలిపారు. బూత్‌ స్థాయి అధికారులు (బీఎల్‌వోలు) ఇంటింటికీ వచ్చేవరకు వేచి ఉండకుండా, ఓటర్లు స్వయంగా తమ వివరాలను డిజిటల్‌ విధానంలో నమోదు చేసుకోవచ్చని పేర్కొన్నారు.

మొబైల్ నంబర్, ఎపిక్‌ ఐడీ లింక్ తప్పనిసరి : ఆన్‌లైన్‌లో ఎన్యుమరేషన్ ఫాం సమర్పించేందుకు ఓటరు మొబైల్‌ నంబర్‌ తప్పనిసరిగా ఎపిక్‌ (ఓటరు గుర్తింపు) ఐడీతో లింకై ఉండాలని వివరించారు. అలాగే ఓటరు ఐడీలో ఉన్న పేరు స్పెల్లింగ్‌ ఆధార్‌ కార్డులో ఉన్న వివరాలతో పూర్తిగా సరిపోవాలని సూచించారు. పేరులో స్పెల్లింగ్‌ తేడాలు ఉంటే డిజిటల్‌ ఈ-సైన్‌ ప్రక్రియ విఫలమయ్యే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించారు.

రెండు రోజుల్లో 25.54 లక్షల ఫాంల పంపిణీ : సోమ, మంగళవారాల్లో కలిపి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 25,54,101 మంది ఓటర్లకు ఎన్యుమరేషన్‌ ఫాంలను పంపిణీ చేసినట్లు వివేక్‌ యాదవ్‌ వెల్లడించారు. అందులో 30,487 ఫాంలను ఇప్పటికే డిజిటలైజ్‌ చేసినట్లు తెలిపారు.

6.14 శాతం ఓటర్లకు ఫాంల అందజేత : రాష్ట్రంలో మొత్తం 4,16,27,694 మంది ఓటర్లు ఉన్నారని, మంగళవారం సాయంత్రం 4 గంటల నాటికి వారిలో 6.14 శాతం మందికి ఎన్యుమరేషన్‌ ఫాంలు అందజేసినట్లు ఎన్నికల శాఖ విడుదల చేసిన ప్రకటనలో పేర్కొంది. ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ప్రక్రియను వేగవంతంగా పూర్తి చేసేందుకు అధికారులు చర్యలు చేపట్టారు.

ఫాం సమర్పించే విధానం :

స్టెప్​-1: మొదట https://voters.eci.gov.in వెబ్‌పోర్టల్‌ లేదా ఈసీఐనెట్‌ మొబైల్‌ యాప్‌లో ఇంతకు ముందే రిజిస్టరై ఉంటే ఆ వివరాలతో లాగిన్‌ అవ్వాలి. ఇంతకుముందు రిజిస్టర్​ అవ్వకుండా కొత్త యూజర్‌ అయితే అవసరమైన వివరాలను ఇచ్చి సైన్‌అప్‌ చేయాలి.

స్టెప్​-2: యూజర్‌ డ్యాష్‌ బోర్డులో ఉండే 'ఫిల్‌ ఎన్యుమరేషన్‌ ఫాం'అనే బటన్‌పై మొదట క్లిక్‌ చేయాలి. తర్వాత డ్రాప్‌ డౌన్‌లోకి వెళ్లి ఆంధ్రప్రదేశ్‌ను ఎంపిక చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత మీ నియోజకవర్గం, పోలింగ్‌ కేంద్రం ఎంపిక చేసుకుని సంబంధించిన వివరాలు పొందాలి.

స్టెప్​-3: ఓటరు ఫొటో గుర్తింపు కార్డు నెంబర్​ను (ఎపిక్‌ నంబరు) నమోదు చేసిన తర్వాత సెర్చ్‌ బటన్‌పై క్లిక్‌ చేయాలి. ఆ తర్వాత వెంటనే మీ వివరాలతో కూడిన ఎన్యుమరేషన్‌ ఫాం స్క్రీన్‌పై కనిపిస్తుంది.

స్టెప్​-4: 'సెండ్‌ ఓటీపీ'పై క్లిక్‌ చేస్తే మీ ఓటరు ఐడీతో లింకైన మొబైల్‌కు ఓటీపీ వస్తుంది. దాన్ని ఎంటర్‌ చేస్తే ఎన్యుమరేషన్‌ ఫాంలోని మిగతా భాగాలు అన్నీ అన్‌లాక్‌ అవుతాయి.

స్టెప్​-5: 2002వ సంవత్సరం నాటి ఓటర్ల జాబితాతో మీ పేరు మ్యాపింగ్‌ చేసుకోవటానికి మొత్తం మూడు కేటగిరీలు ఉంటాయి. వాటిలో ఏదో ఒకదాన్ని ఎంపిక చేసుకోవాలి.

1. మొదట 2002 నాటి ఓటర్ల జాబితాలో మీ పేరు ఉంటే దాన్ని మ్యాపింగ్‌ చేయాలి.

2. మీ పేరు లేకపోతే మీ తల్లిదండ్రులు, తాత, అమ్మమ్మ, నాన్నమ్మల పేర్లు ఉంటే వారి పేర్లతో మ్యాపింగ్‌ చేసుకోవాలి.

3. మీ పేరు లేదా మీ తల్లిదండ్రుల పేర్లు, మీ సంబంధీకుల పేర్లు జాబితాలో లేకపోవటం. ( మీ వద్ద 2002వ సంవత్సరం నాటి ఓటర్ల జాబితా వివరాలు అందుబాటులో లేకపోతే ఓటర్‌ పోర్టల్‌ డ్యాష్‌బోర్డులోకి వెళ్లి 'సెర్చ్‌ యువర్‌ నేమ్‌ ఇన్‌ లాస్ట్‌ సర్‌' టూల్‌ని ఉపయోగించి వెతకొచ్చు.

స్టెప్​-6: ముందు 5వ దశలో ఎంపిక చేసుకున్న కేటగిరీ ఆధారంగా ఎన్యుమరేషన్‌ ఫాంలో నిర్దేశిత వివరాలు నింపాలి. 2002వ సంవత్సరం నాటి ఓటర్ల జాబితాలో మీ పేరు లేకపోయినా మీ కుటుంబ సభ్యులు లేదా బంధువుల పేర్లు ఉంటే ఆ వివరాలు, వారితో సంబంధం ఏంటి? అనేది దీనిలో పొందుపరచాలి. ఒకవేళ నియోజకవర్గం మారితే పాత నియోజకవర్గం లేదా పార్ట్‌ నంబరు వివరాలు నమోదు చేయాలి. అవసరమైతే ఓటరు పుట్టిన తేదీని కూడా అప్‌డేట్‌ చేసుకోవచ్చు. తాజా పాస్‌పోర్ట్‌ సైజు ఫోటోను కూడా అప్‌లోడ్‌ చేయాలి.

స్టెప్​-7: ఎన్యుమరేషన్‌ ఫాం మొత్తం నింపేసిన తర్వాత ఏవైనా తప్పులున్నాయేమో ఒకసారి సరిచేసుకోవడానికి ప్రివ్యూ బటన్‌పై క్లిక్‌ చేయాలి. అన్నీ సరిగా ఉంటే డిక్లరేషన్‌ చెక్‌బాక్స్‌ను క్లిక్‌ చేసి చివరిగా సబ్‌మిట్‌ చేయాలి. అనంతరం ఈ పోర్టల్‌ నుంచి ఆధార్‌ ఈసైన్‌ గేట్‌వేకు వెళుతుంది. అక్కడ మీ ఆధార్‌ నంబరు నమోదు చేసిన తర్వాత ఆధార్‌తో అనుసంధానమై ఉన్న మొబైల్‌ నంబరును ఓటీపీతో ధ్రువీకరించుకోవాలి. ఇక్కడితో డిజిటల్‌ సంతకం ప్రక్రియ పూర్తవుతుంది. ఆన్‌లైన్‌లో ఎన్యుమరేషన్‌ ఫాం సమర్పించడమూ పూర్తైనట్టే.

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ఆన్‌లైన్‌లో ఎన్యుమరేషన్ ఫాం సమర్పణ
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