పట్టభద్రుల ఓటు నమోదు చేసుకోవడం తెలుసా? - మీకూ ఈ సందేహాలున్నాయా!
Graduate MLC Voter Registration : తెలంగాణలో పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ స్థానాల ఓటరు జాబితాలో పేర్ల నమోదు కార్యక్రమం కొనసాగుతోంది. పట్టభద్రులు ఓటు నమోదు చేసుకోవడానికి నవంబరు 6 వరకు గడువుంది.
Published : October 14, 2026 at 3:31 PM IST
Graduate MLC Voter Registration : వరంగల్-ఖమ్మం-నల్గొండ, మహబూబ్నగర్-రంగారెడ్డి-హైదరాబాద్ నియోజకవర్గాల గ్రాడ్యుయేట్ ఎమ్మెల్సీ స్థానాల ఓటరు జాబితాలో పేర్ల నమోదు కార్యక్రమం కొనసాగుతోంది. నవంబరు 6 వరకు పట్టభద్రులు తమ ఓటును నమోదు చేసుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. అయితే, ఓటరుగా నమోదుకు ఏం చేయాలి? ఎలాంటి సర్టిఫికెట్లను, ఎక్కడ సమర్పించాలి? అవి అందుబాటులో లేకపోతే తదుపరి ఏం చేయాలి? ఫారం-18లో ఏఏ అంశాలను తప్పనిసరిగా పూరించాలి? అనే ప్రశ్నలు ప్రస్తుతం పట్టభద్రులకు ఎదురవుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో తరచూ అడిగే ప్రశ్నలు, సమాధానాల పేరిట ఎన్నికల సంఘం వాటి వివరాలను రిలీజ్ చేసింది. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
ప్రశ్న : గ్రాడ్యుయేట్ నియోజకవర్గంలో ఓటరుగా నమోదు చేసుకోవడానికి ఎలాంటి అర్హత ఉండాలి?
జవాబు : ఓటరుగా నమోదుకు 2023 అక్టోబరు 31 నాటికి డిగ్రీ లేదా దానికి సమానమైన డిప్లొమా కోర్సు పూర్తిచేసి ఉంటే దరఖాస్తు చేయడానికి అర్హులవుతారు. ఈ తేదీలోపు సంబంధిత యూనివర్సిటీ, విద్యా సంస్థ జారీ చేసిన డిగ్రీ సర్టిఫికెట్, మార్కుల మెమో, ప్రొవిజినల్ ధృవపత్రం పొంది ఉండాలి. సంబంధిత గ్రాడ్యుయేట్ ప్రస్తుతం ఆ ఎమ్మెల్సీ నియోజకవర్గం పరిధిలోనే నివసిస్తూ ఉంటే దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
ప్రశ్న : గతంలో గ్రాడ్యుయేట్ నియోజకవర్గ ఓటరుగా ఉన్నప్పటికీ మళ్లీ అప్లై చేసుకోవాలా?
జవాబు : అవును తప్పనిసరిగా చేసుకోవాలి. పాత ఓటరు లిస్టులోని వివరాలను ఇప్పుడు పరిగణనలోకి తీసుకోరు. ఓటరు నమోదు నిబంధన, 1960 రూల్-31 ప్రకారం ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలు జరిగిన ప్రతిసారీ ఎన్నికల సంఘం కొత్త ఓటరు జాబితాను తప్పని సరిగా తయారు చేయాల్సిందే.
ప్రశ్న : డిగ్రీ కంటే ఎక్కువ చదివిన వారు ఓటరుగా నమోదుకు అర్హులా?
జవాబు : డిగ్రీ, అంతకంటే ఎక్కువ స్థాయి విద్యార్హతలు ఉన్న ఎవరైనా సరే ఈ ఎన్నికల్లో నిరభ్యంతరంగా ఓటరుగా నమోదు చేసుకోవచ్చు. ఇందుకు ఫారం-18ను మాత్రమే వినియోగించాలి. ఇది తెలుగు, ఇంగ్లీష్ భాషల్లో ఉంటుంది. http://ceotelangana.nic.in వెబ్సైట్లోకి వెళ్లి ఆన్లైన్లోనూ అప్లై చేసుకోవచ్చు.
ప్రశ్న : ఫారం-18 నింపిన తర్వాత దానిని ఎవరికి సమర్పించాలి?
జవాబు : మీ సమీపంలోని తహసీల్దార్, ఆర్డీవో కార్యాలయాల్లో ఉండే ఏఈఆర్వోలు, డిజిగ్నేటెడ్ ఆఫీసర్లకు ఫారం-18 పత్రాన్ని సమర్పించండి.
ప్రశ్న : ఫారం-18తోపాటు దరఖాస్తుదారులు డిగ్రీ ఒరిజినల్ సర్టిఫికెట్, మార్కుల మెమోలను చూపించాల్సిందేనా?
జవాబు : అవును. వాటిని ఏఈఆర్వో లేదంటే ఆ స్థానంలో నియమితులైన సంబంధిత అధికారికి చూపిస్తే సరిపోతుంది. ఆయన వాటన్నింటిని పరిశీలించి ఫొటోకాపీపై ఈ పత్రం ధ్రువీకరించింది అని రాసి, తన సంతకం, పేరు రాస్తారు. ఎన్నికల అధికారి అయితే తన పిన్ నంబరును కూడా రాయాల్సి ఉంటుంది. అనంతరం ఈ పత్రాన్ని ఈఆర్వోకు ఇస్తారు.
ప్రశ్న : డిగ్రీ ఒరిజినల్ సర్టిఫికెట్ తీసుకురాలేని పరిస్థితి ఉంటే ఏం చేయాలి?
జవాబు : ఇలాంటి సమయంలో మీ జిల్లాలోని ఎవరైనా గెజిటెడ్ అధికారి ఉంటే అతను ధ్రువీకరించిన (అటెస్ట్ చేసిన) ఫొటోకాపీని ఫారం-18కు జత చేస్తే సరిపోతుంది.
ప్రశ్న : డిగ్రీ సర్టిఫికెట్ ప్రభుత్వ కార్యాలయం, కళాశాల, బార్, మెడికల్ కౌన్సిల్ యూనివర్సిటీలో వద్ద ఉంటే ఏం చేయాలి?
జవాబు : ఉద్యోగుల విషయంలో ప్రభుత్వ రికార్డుల ఆధారంగా ఆ శాఖ గెజిటెడ్ స్థాయి అధికారి జారీచేసిన సర్టిఫికెట్ను సమర్పిస్తే సరిపోతుంది. బోర్డులు, ఇతర సంస్థలైతే సంబంధిత దరఖాస్తుదారుడి ఒరిజినల్ ధృవపత్రాలు తమ వద్దే ఉన్నాయంటూ ఇచ్చే పత్రాన్ని సమర్పించవచ్చు.
ప్రశ్న : అప్లికేషన్లను ఎప్పటివరకు సమర్పించవచ్చు? అభ్యంతరాలు, ఫిర్యాదులుంటే ఎలా?
జవాబు : నింపిన ఫారం-18 పత్రాలను నవంబరు 6 వరకు ఎన్నికల అధికారులు స్వీకరిస్తారు. అదే నెల 25న ఓటర్ల డ్రాఫ్ట్ లిస్ట్ ప్రచురిస్తారు. నవంబరు 25 నుంచి డిసెంబరు 10 వరకు అభ్యంతరాలు, ఫిర్యాదులను తీసుకుని పరిశీలించి డిసెంబరు 30న ఓటర్ల తుది జాబితాను ప్రకటిస్తారు.
ప్రశ్న : ఫారం-18లో ఆధార్, ఓటరు ఎపిక్ కార్డు వివరాలను రాయడం తప్పనిసరియేనా?
జవాబు : ఇది మాత్రం తప్పని సరికాదు. ఒకవేళ ఆధార్, ఓటరు వివరాలను అందించినా ఎన్నికల అధికారులు వాటిని బహిరంగపరిచే అవకాశం ఉండదు, దానికి వీలులేదు.
ప్రశ్న : రెండు గ్రాడ్యుయేట్ నియోజకవర్గాల్లో ఓటరుగా నమోదు కావడానికి వీలు ఉందా?
జవాబు : రెండు చోట్ల అవకాశం లేదు. ఒక్కచోట మాత్రమే ఓటరుగా నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది.
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