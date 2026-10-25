గ్రాడ్యుయేట్ ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలు - ఓటు నమోదుకు ముందుకు రాని యువత!
Graduate MLC Elections : తెలంగాణలో రెండు పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల కోసం ఓటరు నమోదు ప్రక్రియ ప్రారంభించి దాదాపు నెల రోజులు కావొస్తున్నా శనివారం వరకు 5,23,758 మంది మాత్రమే దరఖాస్తు చేసుకున్నారు.
Published : October 25, 2026 at 12:34 PM IST
Graduate MLC Elections : గ్రాడ్యుయేట్ ఎమ్మెల్సీ నియోజకవర్గాల్లో ఓటు నమోదు (ఫారం-18) కోసం గ్రాడ్యుయేట్లు పెద్దగా ఆసక్తి చూపడం లేదనే విషయం స్పష్టంగా అర్థమవుతోంది. ఈ ఓటరు నమోదు ప్రక్రియ ప్రారంభించి దాదాపు నెల రోజులు కావొస్తున్నా శనివారం వరకు రెండు స్థానాలకు కలిపి 5,23,758 అప్లికేషన్లు మాత్రమే వచ్చాయి. కొత్త ఓటర్ల నమోదుకు ఎన్నికల సంఘం సెప్టెంబర్ 28న నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. ఇప్పటివరకు మహబూబ్నగర్-రంగారెడ్డి-హైదరాబాద్ పరిధిలో 2,29,937, వరంగల్-ఖమ్మం-నల్గొండ పరిధిలో 2,93,821 మంది మాత్రమే దరఖాస్తు చేశారు.
ప్రత్యేక క్యాంపులపై దృష్టి
ఓటరు నమోదు ప్రక్రియలో భాగంగా ఫారం-18 సమర్పించడానికి నవంబర్ 6 వరకే ఎన్నికల సంఘం అవకాశం కల్పించింది. 2021లో జరిగిన ఎన్నికల్లో మహబూబ్నగర్-రంగారెడ్డి-హైదరాబాద్ పరిధిలో 5,31,268 మంది, వరంగల్-ఖమ్మం-నల్గొండ పరిధిలో 5,05,565 మంది కలిపి మొత్తంగా రెండు నియోజకవర్గాల్లో 10 లక్షలకు పైగా ఓటర్లు ఉన్నారు. ఈసారి ఆశించిన స్థాయిలో ఓటర్లు నమోదు కాకపోవడంతో ప్రధాన రాజకీయ పార్టీలు ప్రత్యేకంగా క్యాంపులు పెట్టే అంశంపై దృష్టి సారించాయి.
తక్కువగా ఓటర్లు నమోదు అయితే గెలుపోటములపై తీవ్రమైన ప్రభావం పడే అవకాశం ఉండడంతో గడువులోగా సాధ్యమైనంత ఎక్కువ మందిని ఓటర్లుగా నమోదు చేయించాలని పార్టీల ప్రజా ప్రతినిధులు, కో-ఆర్డినేటర్లు భావిస్తున్నారు. ఉద్యోగ, ఉపాధ్యాయ, ఔట్ సోర్సింగ్, కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగుల సంఘాల ఆధ్వర్యంలో కూడా ప్రత్యేక మీటింగ్లను ఏర్పాటు చేసి గ్రాడ్యుయేట్ ఓటర్ల నమోదుపై దృష్టి కేంద్రీకరించాయి.
వచ్చినవీ బీఎల్వో స్థాయిలోనే
మరోవైపు రెండు ఎమ్మెల్సీ నియోజకవర్గాల్లో ఫారం-18 ద్వారా వచ్చిన కొత్త దరఖాస్తుల విచారణ ఇంకా బీఎల్వో స్థాయిలోనే ఉండటం వారి నిర్లక్ష్యానికి అద్దం పడుతోంది. ప్రస్తుతం వారు ఎస్ఐఆర్ నోటీసులు, విచారణ దశలో ఉండడం కూడా ఒక కారణంగానే చూడవచ్చు. దీనివల్ల పూర్తి స్థాయిలో పట్టభద్రుల స్థానాల ఓటరు కార్యక్రమం (ఫారం-18)పై దృష్టి సారించడం వారికి కొంత ఇబ్బందిగా మారింది. ప్రస్తుతం తెలంగాణ వ్యాప్తంగా 90 శాతానికి పైగా ఫారం-18 పత్రాలు ఆన్లైన్ ద్వారానే వచ్చినట్లు ఎన్నికల సంఘం తెలిపింది.
మూడు దశల్లో ఓటరు వివరాల విచారణ
కొత్త ఓటరు దరఖాస్తులను బీఎల్వో, ఏఈఆర్వో, ఈఆర్వో స్థాయిలో విచారణ చేసి తుది ఓటరు జాబితాలో చేర్చాల్సిన ప్రక్రియ ఉంటుంది. మహబూబ్నగర్-రంగారెడ్డి-హైదరాబాద్ పరిధిలో 1.91 లక్షల పత్రాల విచారణ ఇంకా బీఎల్వో స్థాయిలో ఉంది. ఈ నియోజకవర్గంలో మొత్తం 2.29 లక్షల దరఖాస్తులు రాగా, ఇందులో 4,695 మందివి మాత్రమే ఇప్పటి వరకు తుది ఓటర్ల జాబితాలో చేర్చడం కోసం వివిధ డివిజన్ల ఈఆర్వో(ఆర్డీవో)లు ఆమోదించారు. వరంగల్-ఖమ్మం-నల్గొండ పరిధిలో 2.93 లక్షల ఓటు నమోదుకు దరఖాస్తులు రాగా, 1.96 లక్షల పత్రాలు బీఎల్వో స్థాయిలో విచారణ దశలోనే ఉండటం గమనార్హం. ఇప్పటివరకు ఈ నియోజకవర్గంలో 21,390 మందిని మాత్రమే తుది జాబితాకు పంపించారు. మిగతావి విచారణ దశలో, మరికొన్ని పెండింగ్లో ఉన్నాయని అధికారులు చెబుతున్నారు.
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