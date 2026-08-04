"సర్"లో సవరణలకు మరో అవకాశం - ఆగస్ట్ 30 వరకు గడువు
ఓటర్లు, బీఎల్ఏలు అభ్యంతరాల సమర్పణకు అవకాశం - 11 పత్రాల్లో ఏదో ఒకటి సమర్పించాలన్న ఎన్నికల సంఘం - ఆగస్టు 30 వరకు గడువు ఇచ్చిన ఎన్నికల సంఘం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 4, 2026 at 10:41 AM IST
Voter Registration and Correction Facility in SIR : 30 ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ -SIRలో భాగంగా జూన్ 15 నుంచి జులై 24 మధ్య మీ వివరాలు నింపిన ఎన్యూమరేషన్ ఫాంలను బూత్స్థాయి అధికారులకు ఇంకా సమర్పించ లేదా? తాజాగా విడుదలైన ముసాయిదా ఓటరు జాబితాలో మీ పేరు లేదా? మీ పేరు జాబితాలో ఉన్నా పేరు, వివరాలు, చిరునామాల్లో ఏమైనా తప్పులు, సవరించాలా? లేకుంటే మార్పులు చేయాలా? జాబితాలోని అనర్హుల పేర్లపై అభ్యంతరం చెప్పాలా? వీటిపై దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు, అభ్యంతరాలు సమర్పించేందుకు ఎన్నికల సంఘం మరోసారి అవకాశం కల్పించింది. ఓటర్లు, రాజకీయ పార్టీల బూత్స్థాయి ఏజెంట్లు-BLA ఎవరైనా క్లెయిమ్లు, అభ్యంతరాలు సమర్పించేందుకు ఆగస్టు 30 వరకూ సమయం ఇచ్చింది.
11 పత్రాల్లో ఏదో ఒకటి: నిర్దేశిత గడువులోగా బీఎల్వోలకు ఎన్యూమరేషన్ పత్రాలు సమర్పించిన వారిలో చాలా మంది 2002 నాటి ఓటర్ల జాబితాలోని మ్యాపింగ్ కోసం పేర్కొన్న వివరాల్లో లోపాలన్నట్లు ఎన్నికల సంఘం గుర్తించింది. మరికొందరూ అయితే 2002 నాటి ఓటర్ల జాబితాతో మ్యాపింగే చేసుకోకుండా ఎన్యూమరేషన్ పత్రాలు ఇచ్చేశారు. ఇలాంటి వాటిని ఎన్నికల సంఘం క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి వారికి నోటీసులు ఇస్తోంది. వీరంతా తమ అర్హత నిరూపించుకునేందుకు ఆధార్ కార్డు కాకుండా ఎన్నికల సంఘం సూచించిన 11 పత్రాల్లో ఏదో ఒకటి సమర్పించాలని పేర్కొంది.
కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగి లేదా పింఛనుదారుకు జారీ చేసిన ఐడెంటిటీ కార్డు లేదా పింఛను పేమెంట్ ఆర్డర్ గానీ సమర్పించాలి. 1987 జులైకి ముందు ప్రభుత్వ, స్థానిక సంస్థలు, బ్యాంకులు , పోస్టాఫీసు, ఎల్ఐసీ , పీఎస్యూలు జారీ చేసిన గుర్తింపు పత్రాలు సమర్పించవచ్చు. అధికారిక జనన ధ్రువీకరణ పత్రం, పాస్పోర్ట్ , గుర్తింపు పొందిన బోర్డు, విశ్వవిద్యాలయం జారీచేసిన విద్యా సర్టిఫికెట్లు కూడా ఇవ్వొచ్చు.
అర్హులని తేలితే తుది జాబితాలో పేరు: రాష్ట్ర అధికారులు జారీచేసిన శాశ్వత నివాస ధ్రువీకరణ, అటవీహక్కుల చట్టం సర్టిఫికెట్, కుల ధ్రువీకరణ పత్రం, నేషనల్ రిజిస్టర్ ఆఫ్ సిటిజన్స్ పత్రం, రాష్ట్ర, స్థానిక సంస్థలు తయారు చేసిన ఫ్యామిలీ రిజిస్టర్ పత్రం సమర్పించవచ్చు. ప్రభుత్వం జారీచేసిన భూమి ,ఇంటి కేటాయింపు పత్రం కూడా ఇవ్వొచ్చు. వీటిలో ఏదో ఒకటి సంబంధిత అధికారులకు సమర్పించాలి. https://voters.eci.gov.in/ వెబ్సైట్లో లేదా ECINET మొబైల్ యాప్లోకి వెళ్లి లేదా నేరుగా బీఎల్వోలు, ఈఆర్వోలు, ఏఈఆర్వోలకు ఇవి సమర్పించవచ్చు. వాటిని పరిశీలించి అర్హులని తేలితే అక్టోబరు 3న విడుదల చేసే తుది జాబితాలో పేరు చేరుస్తారు.
ఫాం-6ను కొత్తగా ఓటరుగా నమోదయ్యేందుకు ఈ దరఖాస్తు, దాంతో పాటు డిక్లరేషన్ ఫాం సమర్పించాలి. ఫాం-7ను ఓటర్ల జాబితాలో అనర్హుల పేర్లు గమనిస్తే వాటి తొలగింపు కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. ఫాం-8ను నియోజకవర్గం పరిధిలో ఒకచోట నుంచి మరో చోటకు లేదా ఒక నియోజకవర్గం నుంచి మరో నియోజకవర్గంలోకి మారితే ఓటును ప్రస్తుతం ఉన్న చిరునామాకు మార్చుకునేందుకు, ఓటర్ల జాబితాలోని మీ పేరు, వివరాల్లో తప్పులు ఉంటే వాటిని సరిదిద్దేందుకు, ఫొటో ఓటరు గుర్తింపు కార్డులో తప్పొప్పులు ఉంటే వాటిని సరిచేసుకోవటానికి ఈ ఫాంలో దరఖాస్తు చేయాలి.
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