తెలంగాణలో ఓటర్ల మ్యాపింగ్ కంప్లీట్! - తమ ఇళ్లకు ఎవరూ రాలేదంటూ అర్హుల ఆందోళన
రాష్ట్రంలో శనివారం నుంచి ఆగిన సర్వే - మొత్తం 3,38,29,018 ఓటర్లకు 2,36,54,232 మంది మ్యాపింగ్ - ఆందోళనలో పలువురు ఓటర్లు - కొన్నిచోట్ల చిరునామా మారడంతో అన్మ్యాపింగ్ చేస్తున్న బీఎల్వోలు
Published : June 14, 2026 at 9:52 AM IST|
Updated : June 14, 2026 at 10:02 AM IST
Voter Mapping Process in Telangana : ఓటర్ల ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (ఎస్ఐఆర్-సర్) ముందస్తు సన్నాహాల్లో భాగంగా తెలంగాణలో చేపడుతున్న ఓటర్ల మ్యాపింగ్ ప్రక్రియను కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం నిలిపివేసింది. గత ఆరు నెలల నుంచి జరుగుతున్న ఈ ప్రక్రియ శనివారం నుంచి నిలిచిపోయింది. ఇప్పటివరకు మొత్తం 3,38,29,018 మంది ఓటర్లకు గానూ 2,36,54,232 (69.92%) మంది మ్యాపింగ్ను ఎన్నికల సంఘం సిబ్బంది పూర్తి చేశారు. మరో 1,01,74,786 మంది ఓటర్లను మ్యాపింగ్లో అధికారులు గుర్తించలేదు.
తెలంగాణలోని 119 నియోజకవర్గాల్లోని 35,985 పోలింగ్ కేంద్రాల్లో ఎన్నికల అధికారులు మ్యాపింగ్ ప్రక్రియను చేపట్టారు. 2002, 2025 ఓటర్ల జాబితాల్లో పేర్లు ఉన్న వారి ఇంటింటికీ బీఎల్వో (బూత్ లెవల్ ఆఫీసర్)లు వెళ్లారు. ఇందుకోసం 33 మంది డీఈవోలు, 119 మంది ఈఆర్వోలు, 867 మంది ఏఈఆర్వోలు, 3,596 మంది పర్యవేక్షకులు, 35,985 మంది బీఎల్వోలు విధుల్లో పాల్గొన్నారు. ఈ నెల 25 నుంచి రాష్ట్రంలో సర్ (ఓటర్ల ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ) ప్రారంభం కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో 2002, 2025 జాబితాల్లో పేర్లు ఉండి, మ్యాపింగ్ జరిగిన ఓటర్లు ఎలాంటి గుర్తింపు కార్డులు సమర్పించకున్నా వారి పేర్లను తుది ఓటర్ల జాబితాలో పొందుపరుస్తారు.
మొత్తం 2.36 కోట్ల ఓటర్ల మ్యాపింగ్లో 89 లక్షల మంది ఓటర్లలో లోపాలను అధికారులు గుర్తించారు. 2002, 2025 జాబితాల్లో పేర్లు ఉన్న కొద్దిమంది ఓటర్లకు వారి కుటుంబ సభ్యుల వయసుకు మధ్య భారీ తేడాను గమనించారు. ఓటర్ల పేర్లలోనూ స్వల్ప తప్పులున్నాయి. ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియ ప్రారంభమైన తర్వాత ఎన్యుమరేషన్ పత్రాలను నింపితే వీరికి నోటీసులు అందిస్తారు. గుర్తింపు పత్రాలు చూపిస్తే వీరి పేర్లను సరి చేసి, తుది ఓటర్ల జాబితాలో ఉంచుతారు.
ఆందోళనలో పలువురు ఓటర్లు : మ్యాపింగ్ కోసం తమ ఇళ్లకు ఎవరూ రాలేదని చాలా మంది అర్హులైన ఓటర్లు ఆందోళనలో ఉన్నారు. ప్రధానంగా హైదరాబాద్, మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి, రంగారెడ్డి జిల్లాల్లో మ్యాపింగ్ ప్రక్రియ తక్కువగా జరిగిందనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి. తమ ఇళ్లకు అసలు బీఎల్వోలే రాలేదని పలువురు ఫిర్యాదు చేశారు. చాలా మంది బీఎల్వోలు ఇతర శాఖల నుంచి, వేరే ప్రాంతాల నుంచి మ్యాపింగ్ ప్రక్రియలో పాల్గొంటున్నారు. ఆయా ప్రాంతాలపై వారికి అవగాహన లేకపోవడంతో చాలా ఇళ్లలోకి వెళ్లి మ్యాపింగ్ చేయలేకపోయారు.
కొన్నిచోట్ల అడ్రస్ మారడంతో పూర్తి వివరాలను బీఎల్వోలు సేకరించకుండానే అన్మ్యాపింగ్ చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో ఓటర్ల జాబితాలో తమ పేర్లు ఉంటాయో ఉండవోనని పలువురు ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఎన్నికల అధికారులు మాత్రం మ్యాపింగ్ అనేది ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియ కాదని చెబుతున్నారు. ఈ నెల 25 నుంచి ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియ ప్రారంభమైన తర్వాత ప్రతి ఇంటికీ బీఎల్వోలు వచ్చి ఎన్యుమరేషన్కు సంబంధించిన పేపర్లు ఇస్తారని, వాటిని నింపి ఓటర్లు వివరాలను సమర్పించాలని చెబుతున్నారు. తర్వాత ఎన్నికల నమోదు అధికారికి ఆ ఎన్యుమరేషన్ పత్రంపై ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే నోటీసులు జారీ చేస్తారు. అప్పుడు కావాల్సిన ధ్రువపత్రాలను సమర్పిస్తే ఓటర్ల తుది జాబితాలో పేర్లు ఉంటాయని ఎన్నికల అధికారులు స్పష్టంగా చెబుతున్నారు.
మ్యాపింగ్ వివరాలు తెలుసుకోవాలంటే : అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల వారీగా ఎంత మంది ఓటర్లకు మ్యాపింగ్ జరిగింది? ఎంత మందికి జరగలేదనే వివరాల జాబితాను రాజకీయ పార్టీలకు అందించడానికి ఎన్నికల సంఘం ఏర్పాట్లు చేస్తుంది. ఎన్నికల నమోదు అధికారి (ఈఆర్వో) వద్ద రాజకీయ పార్టీలు ఆ నియోజక వర్గాలకు సంబంధించిన జాబితాను తీసుకుని చూడవచ్చు. సాధారణ ఓటర్లు తమ పేర్ల మ్యాపింగ్ జరిగిందో లేదో తెలుసుకోవాలంటే స్థానిక బీఎల్వోను సంప్రదిస్తే, వారి వద్ద ఉన్న యాప్లో చూసి మీ పూర్తి సమాచారం ఇస్తారు. ఒకవేళ మ్యాపింగ్ జరగకపోతే ఎందుకు జరగలేదనే వివరాలను కూడా చెబుతారు. పోలింగ్ బూత్ల వారీగా మ్యాపింగ్, అన్మ్యాపింగ్ జాబితాను ప్రదర్శించాలని రాజకీయ పార్టీలన్నీ ముక్తకంఠంతో డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. ఇలా చేస్తే నిజమైన ఓటర్లు తమ పేర్లు తొలగిపోకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారని పేర్కొంటున్నారు.
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