ఓటర్ల జాబితా సవరణ - మరింత గడువు కోరిన రాష్ట్ర ఎన్నికల అధికారి
SIR Deadline Extension Request ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ప్రక్రియ గడువును పొడిగించాలని కోరుతూ రాష్ట్ర ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి వివేక్ యాదవ్ భారత ఎన్నికల సంఘానికి లేఖ రాశారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 1:07 PM IST
SIR Deadline Extension Request : ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ప్రక్రియ గడువును పొడిగించాలని కోరుతూ రాష్ట్ర ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి వివేక్ యాదవ్ భారత ఎన్నికల సంఘానికి లేఖ రాశారు. 2 వారాల పాటు పొడిగింపు ఇవ్వాలని కోరారు. ప్రస్తుతం అమల్లో ఉన్న షెడ్యూల్ ప్రకారం నోటీసుల జారీ, క్లెయిమ్లు, అభ్యంతరాల పరిష్కార గడువు నేటితో ముగుస్తోంది.
ముసాయిదా విడుదలకు ముందే : తుది ఓటర్ల జాబితా ఈ నెల 16న ప్రచురించాల్సి ఉంది. అయితే ముసాయిదా జాబితా విడుదలకు ముందే తొలగించిన, ముసాయిదా జాబితా విడుదల తర్వాత అనర్హులుగా గుర్తించిన దాదాపు 46.62 లక్షల ఓటర్ల వివరాలను పునఃపరిశీలించాలని, ఇందుకు ప్రత్యేక డ్రైవ్ చేపట్టాలని ఎన్నికల సంఘం నిర్ణయించింది. కొత్తగా ఓటు హక్కు నమోదు, తొలగింపులు, మార్పులు, చేర్పుల కోసం వచ్చిన ఫారమ్-6, 7, 8ల పరిష్కారం ఇంకా పూర్తి కాకపోవడంతో వివిధ రాజకీయ పక్షాల నుంచి అందిన వినతుల మేరకు సర్ గడువును పొడిగించాలని ఈసీఐని రాష్ట్ర ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి కోరారు. నేడు దీనిపై నిర్ణయం వెలువడే అవకాశముంది.
యాంత్రికంగా స్క్రీనింగ్ : ప్రస్తుతం ఏపీలో ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. ఎన్నికల సంఘం 'సర్' ప్రక్రియలో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉపయోగిస్తోంది. ఓటర్ల డేటాను యాంత్రికంగా స్క్రీనింగ్ చేస్తున్న క్రమంలో ఎలాంటి కారణం లేకుండానే లక్షలాది ఓటర్లకు కూడా నోటీసులు వెళ్లాయి. దీంతో సర్వత్రా గందరగోళం నెలకొంది. ఎన్యూమరేషన్ ఫారాల్లో తప్పులు దొర్లడమే అందుకు ప్రధాన కారణం. తప్పులు సరిచేసుకోవడానికి నోటీసులు జారీ చేస్తున్నారు. ఇందులో ప్రధానంగా పేర్లలో తేడాలు, పాత, కొత్త జాబితాల్లో ఓటరు పేరు లేదా తండ్రి/భర్త పేరు స్పెల్లింగుల్లో తేడాలు ఉన్న వారికి నోటీసులు అందుతున్నాయి.
ఫామ్-7 ను ఓటరే స్వయంగా : ఓటు తొలగించడానికి ఫామ్-7ను ఓటరే స్వయంగా సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. జాబితాలో ఇప్పటికే నమోదై ఉన్న అదే నియోజకవర్గానికి చెందిన ఏ ఓటరైనా తన నియోజకవర్గ పరిధిలో మరొకరి ఓటుపై అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తూ ఫామ్-7 సమర్పించవచ్చు. ఇదే అదనుగా కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఓటర్లను ఉద్దేశపూర్వకంగా తొలగించడానికి ప్రత్యర్థులు ఫామ్ 7 సమర్పిస్తున్నట్లు ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి.
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