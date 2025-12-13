Telangana Panchayat Elections Results2025

Telangana Panchayat Elections 2025
December 13, 2025

Choose ETV Bharat

Telangana Panchayat Elections 2025 : "మీరు ఒకే ఊరివాళ్లు. ఇళ్లు, పొలాలు పక్కపక్కనే ఉంటాయి. తెల్లారి లేస్తే ఒకరి మొహం ఒకరు చూసుకుంటారు. పనికిరాని రాజకీయాలతో మీకెందుకు ఈ గొడవలు? నవ్వుకుంటూ పోయి నచ్చినోడికి ఓటెయ్‌"

"ఓడిపోయినా పర్వాలేదు కానీ ఓట్లు చీల్చేలా పోరాటం చెయ్​. అధికారం మాత్రం అవినీతి చేతిలోకి రానియ్యకు తమ్మీ"

"వాడు పోసిన మందు కిక్కు తెల్లారే వరకు ఉంటది. వాడు గెలిచి చేసే అవినీతి 5 సంవత్సరాలు ఉంటుంది. ఆలోచించి ఓటు వెయ్‌"

"నెలకు రూ.10,000 జీతం కూడా రాని సర్పంచి పదవి కోసం రూ.లక్షలు ఖర్చు పెట్టి నిలబడుతున్నాడు అంటే నీ గ్రామానికి ఎంత పెద్ద గాలం వేశాడో చూడు తమ్ముడు"

"గెలిచిన వాడు సర్పంచి అవుతాడు. ఓడినవాడు ఊర్లో పెద్ద మనిషిగా తిరుగుతాడు. అటూ ఇటూ జెండా మోసినోడు 5 సంవత్సరాలు శత్రువులుగా మిగిలిపోతారు"

ప్రశాంతంగా ముగిసిన పంచాయతీ ఎన్నికల పోలింగ్‌ : తెలంగాణ వ్యాప్తంగా తొలి విడత పంచాయతీ ఎన్నికల పోలింగ్‌ గురువారం ప్రశాంతంగా ముగిసింది. 3,834 గ్రామాల్లో సర్పంచ్​, 27,678 వార్డు సభ్యుల స్థానాలకు పోలింగ్ జరిగింది. 12,960 మంది సర్పంచ్ అభ్యర్థులు, 65,455 మంది వార్డు మెంబర్ అభ్యర్థుల్లో విజేతలు ఎవరో కొన్ని గంటల్లో తేలిసిపోయింది.

సెల్‌ఫోన్‌లో వాట్సప్​ స్టేటస్‌లో ప్రచారం : రెండో, మూడో పంచాయతీ ఎన్నికల సమరానికి సమయం దగ్గరవుతుంది. దీంతో కొద్దీ సోషల్ మీడియాలో ప్రచారాలు హోరెత్తుతున్నాయి. ఆటోల్లో మైకుల ద్వారా తమ కోసం రాయించుకున్న పాటలు, గుర్తులను ప్రచారం చేస్తున్నారు. "గ్రామం బాగు కోసం చందాలు అయినా వేసుకోండి. కానీ దందాలు చేసేటోడిని మాత్రం ఎన్నుకోకండి" అంటూ సెల్‌ఫోన్‌లో వాట్సప్​ స్టేటస్‌లు పెడుతున్నారు.

ప్రముఖుల కామెంట్స్​తో ప్రచారం : ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌ రెడ్డి ఇటీవల హైదరాబాద్‌లో ఓ మీటింగ్​లో మాట్లాడుతూ మంచోడిని సర్పంచిగా ఎన్నుకోండని సూచించారు. ఊళ్లలో పంచాయతీలు పెట్టెటోళ్లను, జుట్టు ముడేసేటోళ్లను గెలిపిస్తే ఊళ్లు ఆగమైతయని చేసిన వ్యాఖ్యలను పలువురు ఓటు చైతన్యం కోసం ప్రచారం చేస్తున్నారు. మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌ స్పీచ్‌లోని కొటేషన్లతో ఓటు చైతన్యం తెస్తున్నారు మరికొందరు.

ఆకట్టుకుంటున్న జోకులు : "నిజాయితీగా ఉన్న నీలాంటోడు ఓడిపోతే ఊరు కూడా ఓడిపోయినట్టే. ఆఖరి క్షణం దాకా విజయం కోసమే కొట్లాడు మామా" అంటూ సోషల్ మీడియాలో కొందరు రీల్స్‌ ద్వారా చైతన్యపరుస్తున్నారు. కొన్ని పల్లెల్లో యువకులు పంచాయతీ బరిలో నిలిచిన అభ్యర్థులను రచ్చబండ వేదిక వద్ద సర్పంచిలుగా గెలిస్తే గ్రామానికేం చేస్తారో చెప్పాలంటూ మీటింగ్​లు కూడా ఏర్పాటు చేశారు. "నా వద్ద ఒకటే ఓటుంది. ఓటు ఒకరికి వేసి మిగిలిన వారికి మీకే వేశా అని అబద్ధం చెప్పడమే తప్పా చేసేదేమీ లేదు" అంటూ జోకులు కూడా పేలుతున్నాయి.

