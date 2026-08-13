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ఫస్ట్​ నుంచి వినాల్సిందే - మళ్లీ మొదటికొచ్చిన ఓటుకు నోటు కేసు

మళ్లీ మొదటికి వచ్చిన ఓటుకు నోటు వ్యవహారం - తుది విచారణ సమయంలోనే పదవీ విరమణ పొందిన జడ్జీలు - 'పార్ట్‌హెడ్‌ మ్యాటర్‌'గా సీజేఐ ధర్మాసనం ముందు విచారణకు వచ్చిన పిటిషన్లు

Cash For Vote Case
Cash For Vote Case (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 13, 2026 at 7:23 PM IST

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Supreme Court On Note For Vote Case : సుప్రీంకోర్టులో ఓటుకు నోటు కేసు మళ్లీ మొదటికొచ్చింది. గతంలో ఈ కేసుపై విచారణ జరిపిన జడ్జీలు పదవీ విరమణ పొందటంతో కేసు మళ్లీ మొదటి నుంచి వినాల్సిందేనని సుప్రీంకోర్టు స్పష్టం చేసింది. ఈరోజు 'పార్ట్‌హెడ్‌ మ్యాటర్‌'గా సీజేఐ ధర్మాసనం ముందు ఓటుకు నోటు పిటిషన్లు విచారణకు వచ్చాయి. అయితే కేసు విచారణ జరుపుతున్న న్యాయమూర్తులు పదవీ విరమణ పొందడంతో కేసు విచారణ మళ్లీ మొదలు పెట్టాల్సిందేనని సీజేఐ స్పష్టం చేశారు.

ఎన్నికల వ్యవహారానికి సంబంధించిన అంశాన్ని ఏసీబీతో విచారణ చేయించడంపై సుప్రీంకోర్టులో రేవంత్‌ రెడ్డి, సండ్ర వెంకట వీరయ్య పిటిషన్లు దాఖలు చేశారు. ఇదే కేసులో బీఆర్​ఎస్​ నేతలు సైతం ఇంప్లీడ్‌ అయ్యారు. పార్ట్‌హెడ్‌ అని సీజేఐ ధర్మాసనం దృష్టికి బీఆర్​ఎస్ నేతల తరఫు న్యాయవాది తీసుకొచ్చారు. కొత్త కేసుగానే విచారణ చేపడతామని సీజేఐ తేల్చి చెప్పారు. ఇందుకు తగిన తేదీ, సమయం కేటాయించనున్నట్లు సీజేఐ ప్రకటించారు. తదుపరి విచారణను వాయిదా వేశారు.

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