ఒంటిమిట్టలో రాములోరి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రారంభం - ఏప్రిల్ 1న సీతారాముల క‌ల్యాణం

ఒంటిమిట్టలో ప్రారంభమైన కోదండరామస్వామి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు - హరిధ్రా ఘటనంతో అత్యంత వైభవోపేతంగా మొదలైన వేడుక - కార్యక్రమంలో పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్న భక్తులు

Published : March 25, 2026 at 2:40 PM IST

Vontimitta Brahmotsavams 2026 : కడప జిల్లా ఒంటిమిట్టలోని ప్రసిద్ధ ప్రాచీన ఆలయం శ్రీ కోదండరామస్వామివారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు బుధవారం పవిత్రమైన హరిద్రా ఘటన కార్యక్రమంతో ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ కార్యక్రమం బ్రహ్మోత్సవాలు మరియు శ్రీ సీతారాముల కల్యాణ మహోత్సవాలకు శ్రీకారం చుట్టే తొలి ఆచారంగా నిర్వహించారు.

హరిధ్రా ఘటన కార్యక్రమంతో ప్రారంభం: ఈ సందర్భంగా మహిళా భక్తులు, శ్రీవారి సేవకులు, టీటీడీ అధికారులు, సిబ్బంది పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొని పసుపు కొమ్ములను దంచే పవిత్ర కార్యక్రమంలో భాగస్వాములయ్యారు. ఆ తర్వాత ”హరిధ్రా ఘటనం” (పసుపు దంచే కార్యక్రమం)లో సిద్ధం చేసిన తాజా పసుపును స్వామివారికి నిర్వహించే స్నపన తిరుమంజనం కార్యక్రమంలో ఉపయోగిస్తారు. అలాగే శ్రీ సీతారాముల కల్యాణోత్సవానికి అవసరమైన తలంబ్రాలు సిద్ధం చేయడానికి కూడా దీనిని వినియోగిస్తారు. ముందు పసుపు కొమ్ములను, అదే విధంగా ఇతర పరికరాలను గర్భాలయంలో ప్రతిష్టించిన అనంతరం స్వామివారికి పూజలను నిర్వహించారు. అనంతరం మహాలక్ష్మి ఆరాధన చేశారు.

శ్రీ సూక్తం పఠనానంతరం హరిద్రా ఘటన నిర్వహించారు. పసుపు నూరిన తరువాత సమర్పణ చేసి తాంబూలం అందజేయడంతో కార్యక్రమం విజయవంతంగా ముగిసింది. ఈ కార్యక్రమంలో డిప్యూటీ ఈవో ఎ. ప్రశాంతి, డీఈ (ఎలక్ట్రికల్) సరస్వతి, పీఆర్‌ఓ ఎఫ్‌ఏసీ నీలిమ, సూపరింటెండెంట్ హనుమంతయ్య, ఆలయ ఇన్​స్పెక్టర్ నవీన్, అర్చకులు, సిబ్బంది, భారీ ఎత్తున భక్తులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.

ఉగాది నుంచి శ్రీరామనవమి వరకు వసంత నవరాత్రులుగా జరుపుకుంటాం. సాధారణంగా ఈ వసంత నవరాత్రుల్లో రామాలయాల్లో ప్రతిరోజు ఉత్సవాలు జరుగుతాయి. కొన్ని ఆలయాల్లో ఉగాదితో బ్రహ్మోత్సవాలు మొదలై శ్రీరామనవమి రోజు జరిగే సీతారాముల కల్యాణంతో ముగుస్తాయి. కానీ ప్రసిద్ధ శ్రీరామ క్షేత్రం ఒంటిమిట్టలో మాత్రం ఇందుకు భిన్నంగా జరుగుతుంది.

చైత్ర శుద్ధ చతుర్దశి రోజు సాయంత్రం: దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని రామాలయాల్లో శ్రీరామ నవమి రోజు సీతారాముల కల్యాణం జరిగితే ఒంటిమిట్టలో మాత్రం శ్రీరామనవమి వెళ్లిన 4 రోజుల తర్వాత చైత్ర శుద్ధ చతుర్దశి రోజు సాయంత్రం సీతారాముల కల్యాణం జరుగుతుంది. దానికి ముందుగా చైత్ర శుద్ధ సప్తమితో బ్రహ్మోత్సవాలు మొదలై, చైత్ర బహుళ పాడ్యమితో ముగుస్తాయి.

ఏకశిలానగరంగా ప్రసిద్ధి: త్రేతాయుగంలో సీతాలక్ష్మణ సమేతుడైన శ్రీరాముడు దండకారణ్యంలో సంచరిస్తూ ఈ ప్రాంతానికి వచ్చినట్లుగా ఆలయ స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది. ఆ సమయంలో సీతాదేవికి బాగా దప్పిక వేసిందని, సీతాదేవి దప్పిక తీర్చేందుకు శ్రీరాముడు భూమిలోనికి బాణం వేస్తే ఒక జలధార పైకి ఉబికిందని పురాణాల్లో వివరించి ఉంది. అదే ప్రస్తుత ఒంటిమిట్టలోని రామతీర్థంగా విరాజిల్లుతోందని తెలుస్తోంది. గర్భాలయంలో ఒకే శిలపై సీతారామ లక్ష్మణ దేవతామూర్తుల విగ్రహాలు ఉంటాయి. అందుకే ఒంటిమిట్టను ఏకశిలా నగరం అని కూడా పిలుస్తారు.

బ్రహ్మోత్సవాలకు బుక్‌లెట్‌ విడుదల : ఒంటిమిట్ట శ్రీ కోదండరామస్వామివారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాల బుక్‌లెట్‌ను ఈవో ఎం. ర‌విచంద్రతో కలిసి టీటీడీ ఛైర్మన్‌ బీఆర్‌ నాయుడు కొద్దిరోజుల కిందటే ఆవిష్కరించారు. ఈ నెల 27 నుంచి ఏప్రిల్ 5 వ‌ర‌కు ఒంటిమిట్ట శ్రీ కోందండ‌రామాల‌య బ్రహ్మోత్సవాలు ఘ‌నంగా నిర్వహించ‌నున్నట్లు బీఆర్‌ నాయుడు ఈ సందర్భంగా తెలిపారు. ఏప్రిల్ 1వ తేదీన రాష్ట్ర పండుగ‌గా శ్రీ సీతారాముల క‌ల్యాణాన్ని టీటీడీ అంగ‌రంగ‌ వైభ‌వంగా నిర్వహించ‌నున్నట్లు చెప్పారు. భ‌క్తులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొని స్వామివారి ఆశీస్సులు పొందాల‌ని కోరారు.

VONTIMITTA KODANDARAMA SWAMY TEMPLE
VONTIMITTA BRAHMOTSAVAMS 2026
VONTIMITTA TEMPLE
HARIDRA GHATANA AT VONTIMITTA
