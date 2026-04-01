ఒంటిమిట్టలో కోలాహలం- పున్నమి వెన్నెల్లో రాములోరి కల్యాణం

ఒంటిమిట్ట కోదండరామస్వామి కల్యాణానికి పూర్తైన ఏర్పాట్లు-ప్రభుత్వం తరపున పట్టువస్త్రాలు సమర్పించనున్న సీఎం-సుమారు లక్ష మంది భక్తులు వస్తారనే అంచనాతో ఏర్పాట్లు

Vontimitta kodandarama swamy temple kalyanotsavam
Published : April 1, 2026 at 10:02 AM IST

Vontimitta kodandarama swamy temple kalyanotsavam: వైఎస్సార్ కడప జిల్లాలోని ఒంటిమిట్ట శ్రీ కోదండరామ స్వామి ఆలయంలో శ్రీరామ నవమి సందర్భంగా మొదలుపెట్టిన వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా కొనసాగుతున్నాయి. రెండో భద్రాద్రిగా పేరుగాంచిన ఒంటిమిట్ట కోదండరామస్వామి కల్యాణోత్సవానికి సర్వం సిద్ధమైంది. సాయంత్రం ఆరున్నర నుంచి జరిగే మహోత్సవానికి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అన్ని ఏర్పాట్లూ చేసింది. సుమారు లక్షమంది భక్తులు వస్తారనే అంచనాతో భక్తులకు ముత్యాల తలంబ్రాలు, లడ్డూ ప్రసాదాలు సిద్ధం చేశారు. కడపజిల్లా ఒంటిమిట్ట శ్రీ కోదండరామస్వామి కల్యాణ మహోత్సవం, ఈ సాయంత్రం పున్నమి వెన్నెలలో జరగనుంది. సాయంత్రం ఆరున్నర నుంచి ఎనిమిదిన్నర వరకూ జరిగే ఉత్సవానికి సీఎం చంద్రబాబు దంపతులు హాజరు కానున్నారు. సాయంత్రం 5 గంటలకు ఒంటిమిట్ట చేరుకోనున్న సీఎం ఆ తర్వాత స్వామివారిని దర్శించుకుని పట్టువస్త్రాలు, ముత్యాల తలంబ్రాలు సమర్పిస్తారు. అక్కడి నుంచి నేరుగా శాశ్వత కల్యాణ వేదిక వద్దకు చేరుకుంటారు.

'సీతారాముల కల్యాణ మహోత్సవాన్ని 2 గంటల పాటు తిలకించనున్నారు. ఐదు టన్నుల పూలు, బెంగళూరు, సేలం ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి పుష్పాలు, చెరుకుగడలు, పండ్లు తెప్పించి అలంకరణ చేశారు. తెలుగు సంప్రదాయం ఉట్టిపడేలా కల్యాణ వేదికను ముస్తాబు చేశారు.' -చెరుకూరి శ్రీధర్, జిల్లా కలెక్టర్

2,500 మంది పోలీసులతో భద్రత: కల్యాణానికి లక్ష మంది భక్తులు వస్తారనే అంచనాతో, టీటీడీ ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. గ్యాలరీల్లో కూర్చునే భక్తులకు తీర్థప్రసాదాలు, ముత్యాల తలంబ్రాలు, మంచినీళ్లు, మజ్జిగ ప్యాకెట్లతో పాటు తిరుమల శ్రీవారి లడ్డూను కూడా ఉచితంగా అందిస్తారు. 2 వేల 500 మంది పోలీసులతో భద్రత కల్పిస్తున్నారు. స్వామివారి కల్యాణానికి ముందు ఒంటిమిట్ట ఆలయం నుంచి సీతారాముల ఉత్సవ విగ్రహాల శోభాయాత్ర సాగనుంది.

తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) ఆధ్వర్యంలో మార్చి 26న అంకురార్పణతో ప్రారంభమైన ఈ ఉత్సవాలు ఏప్రిల్ 5 వరకు వైభవంగా జరగుతున్నాయి. బ్రహ్మోత్సవాలకు భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివస్తున్నారు. బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా మంగళవారం 5వ రోజు ఉదయం మోహినీ అలంకారంలో రాములవారు జగన్మోహనాకారుడిగా దర్శనమిచ్చారు. ఉదయం 7.30 గంటలకు స్వామివారి ఊరేగింపు వైభవంగా ప్రారంభమైంది. కేరళ డ్రమ్స్, కోలాటాలు, భక్తజన బృందాలు చెక్క భజనలు, మంగళ వాయిద్యాల నడుమ స్వామివారి ఊరేగింపు కోలాహలంగా జరిగింది. భక్తులు అడుగడుగునా కర్పూరహారతులు సమర్పించి స్వామివారిని దర్శించుకుంటున్నారు. వాహన సేవలో ఆలయ డిప్యూటీ ప్రశాంతి, సూపరింటెండెంట్ శ్రీ హనుమంతయ్య, ఆలయ అర్చకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు.

