ఒంటిమిట్ట రాములోరి హుండీ లెక్కింపు - ఆదాయం ఎంతంటే?

ఒంటిమిట్ట రాములోరి ఆలయంలో హుండీ లెక్కింపు - మొత్తం రూ.29,00,205 వరకు ఆదాయం వచ్చినట్లు వెల్లడించిన ఆలయ అధికారి నవీన్​ కుమార్ - నెలరోజుల వ్యవధిలోనే ఈ స్థాయిలో రావడం ఇదే తొలిసారని వివరణ

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 17, 2026 at 12:36 PM IST

Huge Number Amount of Vontimitta Kodandarama Swamy Hundi Income: వైఎస్సార్ కడప జిల్లాలో ఒంటిమిట్ట కోదండరామ స్వామివారి దేవాలయంలో హుండీ లెక్కింపు ప్రక్రియను చేపట్టారు. ఈ లెక్కింపులో భాగంగా దాదాపు రూ.29,00,205 వరకు ఆదాయం వచ్చినట్లు ఆలయ అధికారి నవీన్​ కుమార్ ఈ సందర్భంగా వెల్లడించారు. అయితే ఆలయంలోని రంగ, ముఖ మండపం, భక్త సంజీవరాయ స్వామి ఆలయంలో హుండీలను తెరిచి లెక్కించారు.

అంతేకాకుండా టీటీడీ పరిపాలన అదే విధంగా విజిలెన్స్​ అధికారుల పర్యవేక్షణలో శ్రీవారి సేవకులు ఈ హుండీ లెక్కింపును ప్రారంభించారు. అదే విధంగా మార్చి 26 నుంచి ఈ నెల 5 వరకు శ్రీరామనవమి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలను అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించారు. శ్రీరాముడి దర్శన భాగ్యం కోసం భక్తులు అధిక సంఖ్యలో తరలివచ్చారు. అందరి ఆరాధ్య దైవమైన జగదభిరాముడిని దర్శించుకున్న అనంతరం భక్తులు హుండీల్లో కానుకలను వేశారు. కేవలం నెల రోజుల వ్యవధిలోనే ఆలయానికి రూ. 29 లక్షల వరకు ఆదాయం సమకూరడం గడిచిన గత పది సంవత్సరాల కాలంలో ఇదే తొలిసారని ఆలయ అధికారులు పేర్కొనడం గమనార్హం.

అంకురార్పణతో ప్రారంభం: తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) ఆధ్వర్యంలో మార్చి 26న అంకురార్పణతో ప్రారంభమైన ఈ ఉత్సవాలు ఏప్రిల్ 5 వరకు వైభవంగా జరిగాయి. ఈ బ్రహ్మోత్సవాలకు భక్తులు భారీ సంఖ్యలో తరలివచ్చారు. బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా 5వ రోజైన మార్చి 31వ తేదీ ఉదయం మోహినీ అలంకారంలో రాములవారు జగన్మోహనాకారుడిగా దర్శనమిచ్చారు. ఆ రోజు ఉదయం 7.30 గంటలకు స్వామివారి ఊరేగింపు వైభవంగా ప్రారంభమైంది. కేరళ డ్రమ్స్, కోలాటాలు, భక్తజన బృందాలు చెక్క భజనలు, మంగళ వాయిద్యాల నడుమ స్వామివారి ఊరేగింపు కోలాహలంగా జరిగింది. భక్తులు అడుగడుగునా కర్పూరహారతులు సమర్పించి స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. వాహన సేవలో ఆలయ డిప్యూటీ ప్రశాంతి, సూపరింటెండెంట్ శ్రీ హనుమంతయ్య, ఆలయ అర్చకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు.

2,500 మంది పోలీసులతో భద్రత: కల్యాణానికి లక్ష మంది భక్తులు వస్తారనే అంచనాతో టీటీడీ ఏర్పాట్లు చేయగా ఆ స్థాయిలోనే భక్తులు ఒంటిమిట్టకు రావడం గమనార్హం. అంతేకాకుండా గ్యాలరీల్లో కూర్చునే భక్తులకు తీర్థప్రసాదాలు, ముత్యాల తలంబ్రాలు, మంచినీళ్లు, మజ్జిగ ప్యాకెట్లతో పాటు తిరుమల శ్రీవారి లడ్డూను కూడా ఉచితంగా అందించారు. అదే విధంగా భక్తులకు అసౌకర్యం కలగకుండా ఉండేందుకు మొత్తం 2,500 మంది పోలీసులతో భద్రతను కల్పించారు. స్వామివారి కల్యాణానికి ముందు ఒంటిమిట్ట ఆలయం నుంచి సీతారాముల ఉత్సవ విగ్రహాల శోభాయాత్ర లక్షలాది భక్తజన సందోహం నడుమ కోలాహలంగా సాగింది.

