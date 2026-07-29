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అలంపూర్ ఆలయంలో మహిళా వాలంటీర్ చేతివాటం - సేవా సంస్థ ముసుగులో 12వేలు చోరీ

అలంపూర్ ఆలయాల హుండీ లెక్కింపులో చేతివాటం ప్రదర్శించి బుక్కైన వాలంటీర్ - మహిళ వద్ద లభించిన రూ.12 వేలు - పోలీసులకు పిర్యాదు చేసిన ఆలయ ఈవో

DONATED MONEY THEFT IN ALMPUR
DONATED MONEY THEFT IN ALMPUR (ETV Bharat(File Photo))
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 29, 2026 at 1:53 PM IST

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Volunteer Caught Stealing Hundi Cash At Alampur temples : అలంపూర్ ఆలయాల హుండీ లెక్కింపులో ఓ వాలంటీరు చేతివాటం ప్రదర్శించి అడ్డంగా బుక్కయ్యారు. దీనిపై పోలీసులకు ఈవో ఫిర్యాదు చేయడంతో ఆమెను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అయితే నిబంధనలు గాలికి వదిలివేయడంతోనే ఇలాంటి ఘటనలు జరుగుతున్నాయని భక్తులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దేవునిపై భక్తితో భక్తులు హుండీలో సమర్పించిన కానుకలను మహిళ కాజేసేందుకు యత్నంచిన ఘటనతో ఆలయ సిబ్బంది అప్రమత్తమయ్యారు.

DONATED MONEY THEFT IN ALMPUR
హుండీ ఆదాయం లెక్కిస్తున్న మహిళలు (ETV Bharat)

అసలేం జరిగిందంటే : అలంపూర్ ఆలయాల హుండీ ఆదాయాన్ని సోమవారం లెక్కించారు. ఈ కార్యక్రమంలో వివిధ సేవాసంస్థలకు సంబంధించిన సభ్యులు పాల్గొన్నారు. ఈక్రమంలోనే ఏపీలోని కర్నూలు జిల్లాకు చెందిన ఓ మహిళ చేతివాటాన్ని ప్రదర్శించారు. హుండీ లెక్కించే సమయంలో సేవా సంస్థకు చెందిన మహిళ పలుమార్లు బయటకు వెళ్లి వచ్చారు. సిబ్బందికి అనుమానం రావడంతో ఈవో(ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్) దీప్తి తనిఖీ చేయించారు. ఆమె వద్ద రూ.12 వేల నగదు లభించింది. ఈ విషయంపై ఈవో పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో వారు అరెస్ట్ చేశారు.

హుండీ లెక్కింపులో నిబంధనలు గాలికి : వాస్తవానికి నిబంధనల ప్రకారం హుండీ లెక్కింపులో మహిళలు, పురుషులు ఎవరు పాల్గొన్నా సెల్​ఫోన్​లు, బ్యాగులు తీసుకురాకూడదు. కానీ నిబంధనలను వారు గాలికి వదిలేస్తున్నారు. అన్నింటినీ హుండీ లెక్కింపు వద్దకు తీసుకువస్తున్నారు. గతంలోనూ పలు ప్రాంతాల నుంచి సేవాసంస్థల వారు వచ్చి హుండీ లెక్కింపులో భాగస్వామ్యులు అయ్యేవారు. అయితే అప్పుడు కూడా అక్రమాలు జరిగి ఉండే అవకాశం ఉందనే విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి. ఆలయ సిబ్బంది, అధికారులు ఇలాంటి ఘటనలు జరగకుండా తగిన చర్యలు తీసుకోవాల్సి ఉంది. హుండీ లెక్కింపులో నిబంధనలను పక్కాగా అమలు చేసినప్పుడు మాత్రమే ఫలితం ఉంటుంది.

ఈవో ఏమన్నారంటే : ఈవో దీప్తి మాట్లాడుతూ మహిళను గమనించి, పట్టుకున్నామని వివరించారు. గతం గురించి తెలియదయని వివరించారు. ప్రస్తుతం అలాంటి ఘటనలు జరగకుండా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నామన్నారు. ఇక మీదట పూర్తిస్థాయిలో నిబంధనలు పాటించేవిధంగా చూస్తామని దీప్తి తెలిపారు.

ఆదాయం రూ.90.86 లక్షలు : అలంపూర్‌ ఆలయాల హుండీ లెక్కింపును సోమవారం కురుమూర్తి ఆలయ ఎగ్జిక్యూటివ్ అధికారి(ఈవో) మదనేశ్వర్‌రెడ్డి పర్యవేక్షణలో నిర్వహించారు. జోగులాంబ అమ్మవారి ఆదాయం రూ.76,55,496, స్వామివారి ఆదాయం రూ.13,54,585, అన్నదాన సత్రం ఆదాయం రూ.76,850 సమకూరింది. మొత్తం హుండీ ఆదాయం రూ.90,86,931 వచ్చినట్లు ఈవో దీప్తి వెల్లడించారు. అమెరికన్​ డాలర్స్‌ 247, యూఏఈ దిర్హామ్స్‌ 10, మలేషియా రింగిట్‌ ఒకటి, నేపాల్‌ ఒక రూపీతో పాటు 27 గ్రాముల మిశ్రమ బంగారం, 152 గ్రాముల మిశ్రమ వెండి వచ్చిందన్నారు.

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TAGGED:

ఆలయాల హుండీ లెక్కింపులో చేతివాటం
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DONATED MONEY THEFT IN ALMPUR
DONATED MONEY THEFT IN ALMPUR

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