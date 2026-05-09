వ్యక్తిగత సమస్యలతో కుంగిపోకండి - భరోసా ఇచ్చే స్వచ్ఛంద సంస్థలు ఎన్నో

తొందరపాటు నిర్ణయాలతో ప్రాణాలు తీసుకుంటున్న యువత! - ఒక్క నిమిషం ఆగి ఆలోచిస్తే జీవితం పూలబాట అవుతుందంటున్న సంస్థలు - ఎంత పెద్ద సమస్య అయినా ఎదిరించే ఆత్మవిశ్వాసాన్ని నింపుతామని భరోసా

వ్యక్తిగత కౌన్సెలింగ్ కోసం స్వచ్ఛంద సంస్థలు
Voluntary Organizations For Personal Counseling (ETV Bharat)
Published : May 9, 2026 at 1:47 PM IST

Voluntary Organizations For Personal Counseling : ఓ ఉద్యోగిని తాను పని చేస్తున్న సంస్థలో ఆమె మేనేజర్​ తప్పుగా మాట్లాడారని మనస్తాపం చెందారు. ఈ విషయం ఆత్మీయులతోనూ పంచుకోలేకపోయింది. తనలో తానే కుమిలిపోయి ఆత్మహత్య ప్రయత్నం చేసుకుంది. తల్లిదండ్రులు ఆమెను ఆసుపత్రిలో చేర్పించాక వారం రోజులకు కోలుకుంది. ఈ విధంగా పరీక్షల్లో ఫెయిల్​ అయ్యామనో, ఉద్యోగ ఒత్తిడి కారణంగా క్షణికావేశంలో ఎంతోమంది వారి ప్రాణాలను తీసుకుంటున్నారు. ఇలా బాధ పడేవారి కోసం భరోసా ఇవ్వటానికి కొన్ని స్వచ్ఛంద సంస్థలు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

ఈ స్వచ్ఛంద సంస్థలు ఏం చెబుతున్నాయి? : ఎవరికీ చెప్పుకోలేని సమస్యలతో సతమతమవుతున్న వారికి మేమున్నమంటూ అండగా నిలుస్తున్నాయి ఈ స్వచ్ఛంద సంస్థలు. ఏదైనా అఘాయిత్యం చేసుకునే ముందు ఒక్క క్షణం ఆగి ఆలోచిస్తే జీవితం పూలబాట అవుతుందంటున్నాయి. ఎంత పెద్ద సమస్య అయినా సరే ఇట్టే చేధించగలిగే ఆత్మవిశ్వాసాన్ని నింపుతాం అని ముందుకొస్తున్నాయి. జీవితంలో ఎలా వ్యవహరించాలనే దానిపై పూర్తిగా హితబోధ చేస్తున్నాయి.

కౌన్సిలింగ్​ ద్వారా ఎన్నో మార్పులు : హయత్​నగర్​కు చెందిన ఓ ఉద్యోగిని మేనేజర్​ అనుచితంగా మాట్లాడారని బాధపడి ఆత్మహత్య యత్నం చేసిన ఆ మహిళే కౌన్సిలింగ్​ ఇవ్వటం ద్వారా నేడు ఆమె అదే కంపెనీలో ఉత్తమ ఉద్యోగిగా మారారు.

  • గత సంవత్సరం హబ్సిగూడకు చెందిన పదోతరగతి విద్యార్థిని పరీక్షల్లో తక్కువ మార్కులు వచ్చాయని తల్లిదండ్రులు మందలించారు. దీంతో మనస్తాపనికి గురైన ఆ అమ్మాయి చనిపోతానంటూ స్నేహితులకు చెప్పింది. విషయం తెలుసుకున్న అమ్మనాన్నలు తనకు వెంటనే ఓ సంస్థలో కౌన్సిలింగ్​ ఇప్పించారు. ఆ తర్వాత తను సప్లిమెంటరీ పరీక్షలు రాసి మంచి మార్కులు తెచ్చుకుంది.

ఎలాంటి సమస్యలకైనా పరిష్కారమార్గం : ఈ స్వచ్ఛంద సంస్థలు అకడమిక్​, పోటీ పరీక్షలు, ర్యాగింగ్​, కుల వివక్ష కుటుంబంలో సమస్యకు పరిష్కారం కూడా అందిస్తున్నారు. ఈ విధంగా వారు ఏ సమస్యకైనా అండగా ఉండి మనలో ఆత్మవిశ్వాసం నింపుతున్నారు. కొన్ని స్వచ్ఛంద సంస్థలు ఫోన్లోనే కాకుండా నేరుగా కలవడానికి కూడా అనుమతిస్తున్నారు. అంతే కాకుండా మీ సమాచారాన్ని గోప్యంగా ఉంచుతున్నారు.

సంబంధిత నంబర్లు ఇవే : 104 ఇక్కడ మీ సమస్యను వినటమే కాకుండా దానికి సంబంధించి ఏ వైద్యుడిని కలవాలో కూడా చెప్తారు.

  • రోహిణి ట్రస్ట్‌: 040-6620 2000
  • వన్‌లైఫ్‌: 78930 78930
  • ఆసరా 98204 66726
  • టెలీ మానస్​ 14416,1800 8914416
  • జీవన్‌ ఆస్థా 1800 2333330
  • స్నేహా సూసైడ్‌ ప్రివెన్షన్‌ హెల్ప్‌లైన్‌: 04424 640050

