విశాఖలో అద్భుతమైన 'వర్చువల్ రియాల్టీ ఎరీనా' - రుషికొండలో రూ. 90 కోట్లతో భారీ ప్రాజెక్టు

360 డిగ్రీల థియేటర్, టైం ట్రావెల్, లేజర్ షోలతో కళ్లు చెదిరే వినోదం - గేమర్లకు పండగే - వీఎంఆర్‌డీఏ పక్కా ప్రణాళిక

VIZAG VR PARK
Visakhapatnam to Get VR Arena and Park (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 5, 2025 at 1:58 PM IST

3 Min Read
Visakhapatnam to Get VR Arena and Park: విశాఖపట్నం ఈ పేరు వినగానే నీలి సముద్రం, పచ్చని కొండలు గుర్తొస్తాయి. కానీ ఇకపై 'టెక్నాలజీ' కూడా గుర్తుకు రానుంది. పర్యాటక రంగంలో వైజాగ్ మరో మెట్టు ఎక్కబోతోంది. ఇప్పటివరకు మనం హాలీవుడ్ సినిమాల్లో మాత్రమే చూసిన వింతలు, విశేషాలు ఇప్పుడు మన కళ్ల ముందుకు రాబోతున్నాయి. గేమ్ లవర్స్‌కు, పర్యాటకులకు సరికొత్త అనుభూతిని పంచేందుకు ఒక అద్భుతమైన ప్రపంచం ఆవిష్కృతం కానుంది. అదే 'వర్చువల్ రియాల్టీ ఎరీనా'. ఇంట్లో కూర్చుని ఫోన్లలో గేమ్స్ ఆడుకోవడం బోర్ కొట్టిందా? అయితే ఈ ఎరీనా మీ కోసమే. రుషికొండ సాగర తీరాన, వాస్తవానికి, భ్రమకు మధ్య ఉండే ఒక కొత్త లోకాన్ని వీఎంఆర్‌డీఏ ఆవిష్కరించనుంది.

రుషికొండలో 2.82 ఎకరాల్లో: విశాఖ మహాప్రాంత అభివృద్ధి సంస్థ ఈ ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్టుకు శ్రీకారం చుట్టింది. పర్యాటకంగా ఎంతో డిమాండ్ ఉన్న, ప్రకృతి రమణీయతకు నెలవైన రుషికొండ ప్రాంతాన్ని దీనికోసం ఎంచుకున్నారు. అక్కడ ఉన్న 2.82 ఎకరాల విశాలమైన స్థలంలో ఈ పార్కును అభివృద్ధి చేయనున్నారు. ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు భాగస్వామ్య విధానంలో ఈ ప్రాజెక్టును చేపట్టనున్నారు. దీని అంచనా వ్యయం సుమారు రూ. 90 కోట్లుగా నిర్ణయించారు. దీనికి 'వైజాగ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్‌ అండ్‌ వర్చువల్‌ రియాల్టీ ఎరీనా' అని పేరు పెట్టారు. ఇందులో ఉండే హంగులు పర్యాటకులను మరో ప్రపంచంలోకి తీసుకెళ్తాయి. ఇక్కడ అడుగుపెడితే కలిగే అనుభూతి మాటల్లో చెప్పలేం.

360 డిగ్రీల ఇమ్మర్సివ్ థియేటర్: ఇది మామూలు సినిమా హాల్ కాదు. మనం సీట్లో కూర్చుంటే చాలు, మన చుట్టూ 360 డిగ్రీల కోణంలో దృశ్యాలు కదులుతాయి. సముద్ర గర్భంలో మనం ఈత కొడుతున్నట్లు, ఆకాశంలో పక్షిలా ఎగురుతున్నట్లు, దట్టమైన అడవిలో సింహం మన పక్కనే నడుస్తున్నట్లు ఉండే అద్భుతమైన అనుభూతిని ఈ థియేటర్ కలిగిస్తుంది. అలాగే కాలయంత్రంలో ప్రయాణించాలనే కోరిక ఉందా? ఇక్కడ అది సాధ్యమే. 'వర్చువల్ టైం ట్రావెల్' ద్వారా మనం కాలంలో వెనక్కి వెళ్లి రాజుల కాలం నాటి వైభవాన్ని చూడొచ్చు. లేదా భవిష్యత్తులోకి వెళ్లి 2050లో ప్రపంచం ఎలా ఉంటుందో ముందే చూసేయొచ్చు.

మిక్స్‌డ్ రియాల్టీ ఎస్కేప్ రూమ్: సాహసాలంటే ఇష్టపడే వారికి ఇది అసలైన కిక్ ఇస్తుంది. ఒక గదిలో బంధించి, అక్కడ వర్చువల్ పజిల్స్ ఛేదించి బయటపడే గేమ్స్ ఇక్కడ ఉంటాయి. ఇది శారీరక, మానసిక సామర్థ్యానికి పరీక్ష పెడుతుంది. వీఆర్ గేమింగ్ జోన్ యువతకు స్వర్గధామం. లేటెస్ట్ వీఆర్ హెడ్‌సెట్లు ధరించి, యుద్ధం చేయడం, రేసింగ్ కార్లు నడపడం వంటి గేమ్స్ ఆడొచ్చు. నిజంగానే కారు నడుపుతున్న ఫీలింగ్ కలుగుతుంది.

లేజర్ షోలు, ఫుడ్ కోర్టులు: వినోదంతో పాటు విందు కూడా ఇక్కడ దొరుకుతుంది. రాత్రి వేళల్లో కళ్లు మిరుమిట్లు గొలిపే లేజర్ షోలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తాయి. పర్యాటకులు బస చేసేందుకు వీలుగా ప్రాజెక్టులోనే ఒక 3 స్టార్ హోటల్ నిర్మిస్తారు. ఆహారం కోసం ఫుడ్ కోర్టులు, ఆధునిక కేఫ్‌లు ఉంటాయి. కారులో కూర్చునే తినేలా 'డ్రైవ్ ఇన్ ఫుడ్ జోన్' కూడా ఏర్పాటు కానుంది.

విశాఖకు కొత్త బ్రాండ్ ఇమేజ్: విశాఖను అంతర్జాతీయ పర్యాటక కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దడంలో ఈ ప్రాజెక్టు కీలకం కానుంది. కేవలం బీచ్ మాత్రమే కాదు. వైజాగ్ అంటే టెక్నాలజీ టూరిజం కూడా అని చెప్పేలా ఈ ప్రాజెక్టు ఉండబోతోంది. ప్రస్తుతం ఈ ప్రాజెక్టు ఏర్పాటు ప్రణాళికపై అధికారులతో కసరత్తు చేస్తున్నామని వీఎంఆర్‌డీఏ ఛైర్మన్‌ ప్రణవ్‌గోపాల్, కమిషనర్‌ తేజ్‌భరత్‌ ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. త్వరలోనే విశాఖ వాసులకు, పర్యాటకులకు ఈ వర్చువల్ ప్రపంచం అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి.

TAGGED:

VIZAG VR PARK
VR GAMING ZONE VIZAG
VR GAMING VISAKHA
VIZAG VIRTUAL REALITY ZONE
VISAKHA VR ARENA

