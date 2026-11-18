హోటళ్లు, మాంసం విక్రయ కేంద్రాల్లో ఆకస్మిక తనిఖీలు - సిబ్బందికి కమిషనర్ ఆదేశం
Ravindra Rao Conduct Surprise Inspections: ప్రజారోగ్య పరిరక్షణకు సంబంధించి హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు, మాంసం విక్రయ కేంద్రాల్లో ఆకస్మిక తనిఖీలు చేపట్టాలని విజయవాడ నగర పాలక సంస్థ ఇంఛార్జ్ కమిషనర్ రవీంద్రరావు ఆదేశించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 2:48 PM IST
నీరు, ఆహారం జీవకోటికి ప్రాణాధారం. మానవ మనుగడకు ప్రాథమిక అవసరం. అది ఇప్పుడు స్వార్థపరుల చేతుల్లో విషంగా మారుతోంది. పాలు, నీళ్లు, నూనెలు, మసాలాలు, పండ్లు, పసిపిల్లల పాలపొడిదాకా ప్రతిదీ కల్తీమయమవుతోంది. ఇది కేవలం ఒక చట్టపరమైన నేరమో, వ్యాపార మోసమో కాదు సమాజంపై జరుగుతున్న నిశ్శబ్ద దాడి. కల్తీలపై స్పందించాల్సిన అవసరం ప్రతి ఒక్కరిపై ఉంది.
ప్రజారోగ్య పరిరక్షణకు సంబంధించి హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు, మాంసం విక్రయ కేంద్రాల్లో ఆకస్మిక తనిఖీలు చేపట్టాలని విజయవాడ నగర పాలక సంస్థ ఇంఛార్జ్ కమిషనర్ రవీంద్రరావు సిబ్బందిని ఆదేశించారు. వీఎంసీ ప్రధాన కార్యాలయంలో సమావేశమైన ఆయన నగరంలో ప్రజారోగ్య పరిరక్షణకు తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై సంబంధిత అధికారులతో సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు.
తగిన చర్యలు చేపట్టాలి : నగరంలోని హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు, మాంసం దుకాణాల్లో అధికారులు విస్తృతంగా ఆకస్మిక తనిఖీలు నిర్వహించాలని ఆదేశించారు. ముఖ్యంగా ఆహార పదార్థాల నాణ్యత, వాటి నిల్వల విధానం, పరిశుభ్రత, తాగునీటి నాణ్యతపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలని సూచించారు. కల్తీ ఆహారం, కలుషిత నీరు ప్రజలకు చేరకుండా పటిష్టమైన పర్యవేక్షణ చేపట్టాలన్నారు. ప్రజలకు నాణ్యమైన ఆహారం, పరిశుభ్రమైన నీరు అందేలా చర్యలు తీసుకోవాలని స్పష్టం చేశారు. ఆహార కల్తీ, కలుషిత నీటి సరఫరా వంటి అంశాలు తనిఖీల్లో గుర్తించినట్లయితే వెంటనే సంబంధిత ఫుడ్ సేఫ్టీ అధికారులకు సమాచారం అందించి వారి సమన్వయంతో తగిన చర్యలు చేపట్టాలని సూచించారు.
రోగాలపాలు : మారుతున్న కాలంలో కల్తీలు ఎన్నో జరుగుతున్నాయి. కల్తీ, నాసిరకం ఆహారం తింటే ఫుడ్పాయిజనింగ్, వాంతులు, విరేచనాలు, తీవ్రమైన కడుపు నొప్పి వస్తాయి. పాతనూనెలు, పరిమితికి మించి మసాలాలు వాడడం వల్ల కడుపులో తీవ్రమైన అల్సర్లు ఏర్పడతాయి. ఈగలు వాలిన ఆహారం తినడం వల్ల నీళ్ల విరేచనాలు, పచ్చ కామెర్లు వచ్చే అవకాశం ఉందని వైద్యనిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
విదేశాల్లో కఠినమైన చట్టాలు : కల్తీ మహమ్మారిని ఎదుర్కోవడంలో అంతర్జాతీయ సమాజం అవలంబిస్తున్న విధానాలు మనకెన్నో పాఠాలు నేర్పుతాయి. అమెరికాలోని ఎఫ్డీఏ అమలు చేస్తున్న ఆహార భద్రత ఆధునికీకరణ చట్టం కల్తీ జరగక ముందే అడ్డుకోవడంపై దృష్టి పెడుతుంది. ఐరోపా యూనియన్ అవలంబిస్తున్న ఫామ్ టు ఫోర్క్ విధానం ఆహార సరఫరా గొలుసులో పారదర్శకతను పెంచుతోంది. సింగపూర్, చైనా లాంటి దేశాలు కల్తీ రుజువైతే భారీ జరిమానాలు, కఠినమైన జైలు శిక్షలు విధిస్తున్నాయి.
చూసి వదిలేస్తే అంతే సంగతి : మొబైల్ టెస్టింగ్ ల్యాబ్స్ ద్వారా తనిఖీలను గ్రామీణ స్థాయిలోనూ చేపట్టినప్పుడే కల్తీ మూలాలను సులభంగా పట్టుకోవచ్చు. ఆహార కల్తీలపై తక్షణ ఫిర్యాదులకు ప్రత్యేక టోల్-ఫ్రీ నంబర్ తీసుకురావాలి. ఆహార కల్తీ నిరోధంలో పౌరుల్లో నెలకొన్న ఉదాసీనత, నిర్లిప్త ధోరణులు మంచివి కావు. కల్తీని చూసీచూడనట్లు వదిలేస్తే, భావితరాల భవిష్యత్తు బుగ్గిపాలవుతుందనే సత్యాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ గుర్తించాలి. ఆహార వ్యాపారులూ సామాజిక బాధ్యతతో వ్యవహరించాలి. వినియోగదారులు సైతం నిరంతరం అప్రమత్తంగా ఉంటూ, ఇళ్లలోనే సులభంగా కల్తీని గుర్తించేందుకు వీలు కల్పించే ‘ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ డార్ట్’ కిట్ల వాడకంపై అవగాహన పెంచుకోవాలి. ఆహార అక్రమాలను ప్రతి ఒక్కరూ బాధ్యతగా అధికారుల దృష్టికి తీసుకురావాలి. పాఠశాల స్థాయి నుంచే ఆహార భద్రతపై నవతరానికి విస్తృత అవగాహన కల్పించాలి. ప్రభుత్వాల దృఢ సంకల్పం, వ్యాపారుల నైతిక ప్రవర్తన, క్రియాశీలక ప్రజా చైతన్యం తోడైనప్పుడే కల్తీరహిత సమాజం సాకారమవుతుంది.
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