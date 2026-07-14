బరువు తగ్గేందుకు మొదలుపెట్టి పతకాల వేట - ట్రైథ్లాన్లో సత్తా చాటుతున్న సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్
ట్రైథ్లాన్ క్రీడలో రాణిస్తున్న అభివందన - సైక్లింగ్, స్విమ్మింగ్, రన్నింగ్ పోటీల్లో పతకాలు - జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పతకాలు కైవసం - ఉద్యోగం చేస్తూనే ట్రైథ్లాన్లో ముందుకు సాగుతున్న అభివందన
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 14, 2026 at 2:04 PM IST
Abhivandana Triathlon Success YUVA Story : బరువు తగ్గాలని వ్యాయామాన్ని ప్రారంభించి, అనుకోకుండా క్రీడారంగలోకి ప్రవేశించి పతకాల పంట పండిస్తోంది అభివందన. ఓ వైపు కుటుంబ బాధ్యతలను నిర్వర్తిస్తూ, పిల్లల బాగోగులు చూసుకుంటూనే సాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీర్గా ఉద్యోగం చేస్తోంది. సైక్లింగ్, స్విమ్మింగ్, రన్నింగ్ పోటీల్లో రాష్ట్ర, జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఎన్నో పతకాలు అందుకున్న అభివందనపై యువ ప్రత్యేక కథనం.
విజయనగరానికి చెందిన అభివందన ఒకప్పుడు 95 కిలోల బరువు ఉండేది. లావు తగ్గాలనే ప్రయత్నంలో భాగంగా స్విమ్మింగ్, సైక్లింగ్ వంటివి ప్రారంభించింది. అదే దినచర్యగా మార్చుకుని క్రీడల్లో ఆసక్తి పెంచుకుంది. ట్రైథ్లాన్ ఈవెంట్లో పాల్గొని పలు జాతీయ, అంతర్జాతీయ అవార్డులు కైవసం చేసుకుంది. రోజూ ఉదయం మూడున్నర గంటలకు ఈమె దినచర్య ప్రారంభమవుతుంది. ఓ వైపు ఇంటి బాధ్యతలు, మరోవైపు సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగం చేస్తూనే క్రీడల్లోనూ రాణిస్తోంది.
పతకాల వేట : ట్రైథ్లాన్లో భాగంగా స్విమ్మింగ్, సైక్లింగ్, రన్నింగ్ ఈ మూడు నిర్దేశించిన సమయం ఎనిమిదిన్నర గంటల్లో పూర్తి చేయాలి. స్విమ్మింగ్ 1 గంట 10 నిమిషాల్లో సైక్లింగ్ 3 గంటల 50 నిమిషాల్లో 90 కిలోమీటర్లు, రన్నింగ్ మూడు గంటల్లో 21 కిలో మీటర్లు పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇటువంటి క్రీడలో పాల్గొని ఎన్నో పతకాలు సాధించింది.
"నేను చాలా లావుగా 110 కేజీస్ ఉండేటప్పుడు బరువు తగ్గాలని స్టార్ట్ చేశాను. అంతకుమించి ఇంకేమీ మైండ్లో లేదు. ఫ్రెండ్స్, కమ్యూనిటీస్ ద్వారా మారథాన్స్, సైక్లింగ్ ఈవెంట్స్ ఉంటాయి అనేది నాకు అప్పుడే తెలిసింది. అప్పటినుంచే నేను రన్నింగ్ మీద ఫోకస్ చేశాను. ఫస్ట్ 10 కిలోమీటర్స్ చేశాను, తర్వాత 16 కిలోమీటర్స్ చేశాను, తర్వాత 22 కిలోమీటర్స్ చేశాను, తర్వాత 42 కిలోమీటర్స్ చేశాను. సైక్లోన్లో టూ టైమ్స్ కన్సిక్యూటివ్గా విన్ అయ్యాను. ఒకటి 55 కిలోమీటర్ కేటగిరీలో, ఇంకోటి 25 కిలోమీటర్ కేటగిరీలో పోడియమ్స్ వచ్చాయి." -బొబ్బిలి అభివందన, ట్రైథ్లాన్ క్రీడాకారిణి
42 కిలోమీటర్ల ఫుల్ మారథాన్ : అభివందన తొలి ప్రయత్నంలోనే హైదరాబాద్, చెన్నై, బెంగళూరులో జరిగిన హాఫ్ మారథాన్లో తన అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకుంది. 21 కిలోమీటర్ల పరుగుల పోటీలో పాల్గొని ప్రశంసలు అందుకుంది. అనంతరం ఊటీ, మల్నాడ్, చెన్నైలో 32 కిలోమీటర్ల అల్ట్రా రన్స్ పరుగులో పాల్గొని సత్తా చాటింది. క్యాన్సర్ రోగుల్లో ఆత్మస్థైర్యం నింపేందుకు చెన్నైలో 2023లో 42 కిలోమీటర్ల ఫుల్ మారథాన్ చేపట్టింది.
గాయాల కారణంగా పరుగును ఆపేసి, సైక్లింగ్, ఈత మొదలు పెట్టింది. 2022 నుంచే ట్రైథ్లాన్ పోటీల్లో పాల్గొంటూ ఎన్నో పతకాలు సాధించింది. అభివందన విజయం వెనక భర్త వెంకటేశ్ పాత్ర కూడా ఉంది. భార్య లక్ష్య సాధనకు తన వంతు సాయం అందిస్తూ క్రీడారంగంలో ఆయన ప్రోత్సహిస్తున్నారు. దేశం గర్వించదగ్గ స్థాయి ఎదగాలని ఆయన ఆకాంక్షిస్తున్నారు.
"చాలా డిసిప్లిన్డ్ పర్సన్. ఎర్లీ మార్నింగ్ లేచి ఆ ఇంట్లో చేయాల్సిన పనులు చేసుకుంటూ, పిల్లల్ని చూసుకుంటూ, జాబ్ అన్నీ మేనేజ్ చేసుకుంటూ తన ఫిట్నెస్ జర్నీకి కావలసిన టైం ఎఫర్ట్స్ అన్నీ తీసి ఎవ్రీ వీక్ ప్రాపర్ స్కెడ్యూల్ ప్రిపేర్ చేసుకొని ట్రైన్ అయ్యేది. వితిన్ టూ ఇయర్స్ ఈ పొజిషన్కి వెళ్లినందుకు నాకు చాలా గర్వంగా ఉంది. ఇక్కడితో ఆగదు అది నాకు క్లియర్గా తెలుసు. ఇది హాఫ్ ఐరన్ మ్యాన్, ఫుల్ ఐరన్ మ్యాన్కి చాలా కష్టపడుతుంది, ఆ డెఫినెట్గా అచీవ్ చేస్తది అనే కాన్ఫిడెన్స్ నాకు ఉంది." -వెంకటేశ్, అభివందన భర్త
తమ కుమార్తె ఇన్ని పతకాలు సాధించి తనకుంటూ ఓ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకోవడం పట్ల ఆమె తల్లిదండ్రులు ధర్మారావు నాయుడు, రాజ్యలక్ష్మీ దంపతులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
"ఏపీలో ఫస్ట్ ఉమెన్గా తను రావడం మాకు చాలా చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నా. ఇంకా ఇదే ఇన్స్పిరేషన్తో ఇంకా పై పైకి ఇంకా ఎక్కువ మెడల్స్, తర్వాత ఇంకొక మంచి మంచి ఈవెంట్స్ చేస్తాదని మేం ఆశిస్తున్నాం." -ధర్మారావు నాయుడు, అభివందన తండ్రి
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