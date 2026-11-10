కోటాలో ఆర్మీ వాహనాన్ని ఢీకొన్న ట్రక్ - విజయనగరం జిల్లాకు చెందిన జవాన్ మృతి
Kota Military Truck Accident : దిల్లీ- ముంబయి ఎక్స్ప్రెస్వేపై ఆర్మీ వాహనాన్ని, ఓ ట్రక్ ఢీకొట్టింది. ఈ ఘటనలో విజయనగరం జిల్లాకు చెందిన జవాన్ మృతి చెందగా మరొకరు గాయపడ్డారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 10, 2026 at 11:43 AM IST
రాజస్థాన్లోని కోటాలో దిల్లీ- ముంబయి ఎక్స్ప్రెస్వేపై సోమవారం రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. జాలింపుర టోల్గేట్ సమీపంలో ఆర్మీ వాహనాన్ని ఓ ట్రక్ ఢీకొట్టింది. ఈ ఘటనలో విజయనగరం జిల్లాకు చెందిన జవాన్ మృతిచెందగా మరో జవాన్కు గాయలయ్యాయి. ఇందుకు సంబంధించి పోలీసులు తెలిపిన వివరాలు ఈ విధంగా ఉన్నాయి. కోటా మిలిటరీ స్టేషన్ నుంచి 9 రాపిడ్ ఇంజినీర్ రెజిమెంట్కు చెందిన సైనికుల బృందం సూరత్గఢ్ (శ్రీగంగానగర్) బిద్వాల్ ఆర్మీ ఏరియాలో ఏర్పాటు చేసిన విన్యాసాల్లో పాల్గొనేందుకు బయల్దేరారు.
ఈ క్రమంలో జాలింపుర టోల్గేట్ సమీపానికి రాగానే సాంకేతిక లోపం కారణంగా వీరు ప్రయాణిస్తున్న ఆర్మీ ట్రక్కు నిలిచిపోయింది. దీంతో వాహనాన్ని రోడ్డు పక్కన ఆపి పరిశీలిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో వెనుకనుంచి ఖాళీ సిలిండర్ల లోడుతో వెళ్తున్న ట్రక్ అదుపుతప్పి, వేగంగా వచ్చి వీరిని ఢీకొట్టింది. ఈ ఘటనలో విజయనగరం జిల్లా, భోగాపురం పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని రావడ గ్రామానికి చెందిన నారాయణరావు (35)తో పాటు కర్ణాటకకు చెందిన దీపక్కు గాయాలయ్యాయి. దీనిపై సమాచారం అందుకున్న సుల్తాన్పూర్ పోలీసులు ఘటనాస్థలానికి చేరుకొని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు.
నారాయణరావు మృతదేహానికి పోస్మార్టం : బాధితులను ఆసుపత్రికి తరలించారు. వైద్యులు పరిక్షించి నారాయణరావు అప్పటికే మృతి చెందినట్లు నిర్ధారించారు. గాయపడిన దీపక్కు ప్రాథమిక చికిత్స అందించారు. ఆ తర్వాత ఆర్మీ అధికారులు అతడిని మిలిటరీ స్టేషన్కు తరలించారు. ప్రస్తుతం దీపక్ ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉంది. నారాయణరావు మృతదేహానికి పోస్ట్మార్టం నిర్వహించారు. అనంతరం ఆర్మీ అధికారులకు అప్పగించారు.
మరోవైపు ప్రమాదానికి కారణమైన ట్రక్ డ్రైవర్ రామ్జిత్ హరియాణాలోని అంబాలాకు చెందిన వ్యక్తిగా పోలీసులు గుర్తించారు. నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకొని విచారిస్తున్నారు. ప్రమాదం సమయంలో డ్రైవర్ మద్యం మత్తులో ఉన్నట్లు తేలింది. రామ్జిత్ మధ్యప్రదేశ్ నుంచి ఎల్పీజీ సిలిండర్లను అంబాలాకు తీసుకెళ్తున్నట్లు చెప్పారు. ఈ ఘటనపై ఆర్మీ అధికారి పుష్పక్ శర్మ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు సుల్తాన్పూర్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.
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