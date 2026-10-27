సిరిమానోత్సవానికి విజయనగరం ముస్తాబు - 3 లక్షల మంది భక్తులు వస్తారని అంచనా
ఉత్తరాంధ్ర ఇలవేల్పు శ్రీపైడితల్లి అమ్మవారి సిరిమానోత్సవానికి విజయనగరం ముస్తాబైంది. భక్తుల కొంగుబంగారంగా కొలిచే అమ్మవారి ఉత్సవాల్లో అత్యంత ప్రధానమైన సిరిమానోత్సవం నేడు అంగరంగ వైభవంగా జరగనుంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 9:34 AM IST
Paidithalli Ammavaru Sirimanotsavam : ఉత్తరాంధ్ర ఇలవేల్పు శ్రీపైడితల్లి అమ్మవారి సిరిమానోత్సవానికి విజయనగరం ముస్తాబైంది. భక్తుల కొంగుబంగారంగా కొలిచే అమ్మవారి ఉత్సవాల్లో అత్యంత ప్రధానమైన సిరిమానోత్సవం నేడు అంగరంగ వైభవంగా జరగనుంది. ఈ వేడుకను తిలకించేందుకు భారీగా తరలివచ్చే భక్తులకు ఎలాంటి అసౌకర్యాలు కలగకుండా ప్రభుత్వ యంత్రాంగం విస్తృత ఏర్పాట్లు చేసింది.
భక్తుల రద్దీకి అనుగుణంగా ఏర్పాట్లు : పైడితల్లి అమ్మవారి తొలేళ్ల ఉత్సవం సోమవారం భక్తిశ్రద్ధలతో సాగింది. భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చి అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు. మాన్సాస్ ట్రస్టు తరఫున పూసపాటి అశోక్ గజపతిరాజు కుమార్తెలు, ఎమ్మెల్యే అదితి విజయలక్ష్మి గజపతిరాజు, విద్యావతి దేవి అమ్మవారికి పట్టువస్త్రాలు సమర్పించారు. అంతకుముందు కోటలోని శ్రీ ఆంజనేయస్వామి, లక్ష్మీదేవి ఆలయాల్లో పూజలు నిర్వహించారు. పలువురు ప్రముఖులు సైతం అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు. భక్తుల రద్దీకి అనుగుణంగా అధికారులు ఏర్పాట్లు చేపట్టారు.
సిరిమానోత్సవానికి విశిష్ట స్థానం : పైడితల్లి అమ్మవారి పండుగలో సిరిమానోత్సవానికి విశిష్ట స్థానం ఉంది. ఏటా విజయదశమి అనంతరం వచ్చే మంగళవారం నిర్వహించే ఈ వేడుకను తిలకించేందుకు భక్తులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తారు. సిరిమానును అధిరోహించిన అమ్మవారి పూజారి ఊరేగింపులో పాల్గొనడం ఈ ఉత్సవంలో ప్రధాన ఘట్టం. ఈ సిరిమానోత్సవానికి మూడు లక్షల మంది వరకు భక్తులు వస్తారన్న అంచనాతో 3,500 మంది పోలీసులతో భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. ఉత్సవ ప్రాంతంలో రద్దీని నియంత్రించడం, భక్తులు సురక్షితంగా దర్శనం చేసుకునేలా చూడటం, వాహనాల రాకపోకలను క్రమబద్ధీకరించడంపై దృష్టి సారించారు. అత్యవసర పరిస్థితులు తలెత్తకుండా ముందస్తు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. భక్తులకు తాగునీరు, ఇతర సౌకర్యాలు అందుబాటులో ఉండేలా సంబంధిత శాఖలు సమన్వయంతో పని చేస్తున్నాయి.
సిరిమానోత్సవాన్ని సమయానికి పూర్తి చేయడం కోసం ప్రయత్నిస్తున్నాం. లైట్ ఉన్నప్పుడయితే ఎక్కువ మంది చూడటానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఏ విధమైన దొంగతనాలు జరగకుండా ఉంటుంది. మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు సిరిమాను ఆలయం దగ్గరికి చేర్చడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాం. 3 గంటల నుంచి సిరిమా ఊరేగింపు మొదలు పెట్టి సాయంత్రం 5 గంటలకల్లా పూర్తి చేయాలనే ఉద్దేశంతో అన్ని డిపార్ట్మెంట్లతో కలిసి పని చేస్తున్నాం. - శిరీష, ఆలయ ఈవో
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