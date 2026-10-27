వర్షంలోనూ వైభవంగా పైడితల్లి సిరిమానోత్సవం - లక్షలాదిగా తరలివచ్చిన భక్తజనం
Vizianagaram Pydithalli Sirimanotsavam: ఉత్తరాంధ్ర ప్రజల ఇలవేల్పు, విజయనగరం ప్రజల ఆరాధ్య దైవం పైడితల్లి అమ్మవారి సిరిమానోత్సవం అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది. జోరు వర్షాన్ని సైతం లెక్కచేయకుండా, లక్షలాది మంది భక్తులు ఊరేగింపులో పాల్గొన్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 8:00 PM IST
Vizianagaram Pydithalli Sirimanotsavam : ఉత్తరాంధ్ర కల్పవల్లి, విజయనగరం ప్రజల ఆరాధ్య దైవం పైడితల్లి అమ్మవారి సిరిమానోత్సవం మంగళవారం అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది. పూజారి బంటుపల్లి వెంకట్రావు సిరిమాను ఎక్కి ఊరేగింపులో పాల్గొన్నారు. జోరు వర్షాన్ని సైతం లెక్కచేయకుండా ఉత్తరాంధ్రతో పాటు పొరుగు రాష్ట్రాల నుంచి లక్షలాది మంది భక్తులు ఊరేగింపులో పాల్గొన్నారు. సిరిమాను రూపంలో దర్శనమిచ్చిన పైడితల్లి అమ్మవారిని భక్తులు దర్శించుకున్నారు. సుమారు 3 లక్షలమందికి పైగా భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.
మూడుసార్లు పురవీధుల్లో ఊరేగింపు: విజయదశమి అనంతరం వచ్చే తొలి మంగళవారం నిర్వహించే సిరిమానోత్సవం పైడితల్లి జాతరలో ప్రధాన ఘట్టం. అమ్మవారి ప్రతిరూపంగా భావించే సిరిమానుపై ప్రధాన పూజారి బంటుపల్లి వెంకట్రావు ఆసీనులై భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు ప్రారంభమైన ఊరేగింపు సాయంత్రం 4.40 గంటలకు ముగిసింది. ఆలయం నుంచి అమ్మవారి పుట్టినిల్లుగా భావించే కోట వరకు సిరిమాను మూడుసార్లు ఊరేగింది. పాలధార, అంజలి రథం, తెల్ల ఏనుగు, జాలరి వల వాహనాలు ఉత్సవంలో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి. జై పైడితల్లి నామస్మరణతో విజయనగరం పురవీధులు మార్మోగాయి. రహదారుల ఇరువైపులా, భవనాలపై వేచివున్న భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకుని జేజేలు పలికారు.
అధికారుల పర్యవేక్షణ: వర్షం కారణంగా ఈసారి భక్తుల రాక కొంత తగ్గినా, ఉత్సవ సందడి మాత్రం ఎక్కడా తగ్గలేదు. భక్తులకు అసౌకర్యం కలగకుండా అధికారులు ఏర్పాట్లు చేశారు. జిల్లా కలెక్టర్ ఎస్. రాంసుందర్ రెడ్డి, ఎస్పీ ఏఆర్ దామోదర్ వర్షంలోనూ భద్రతా ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షించారు. భారీ పోలీసు బందోబస్తు, వివిధ శాఖల అధికారుల సమన్వయంతో వేడుకలు ప్రశాంతంగా ముగిశాయి. గోవా గవర్నర్, ఆలయ ధర్మకర్త పూసపాటి అశోక్ గజపతిరాజు, పలువురు ప్రజాప్రతినిధులు ఉత్సవాన్ని తిలకించారు.
11 వరకు జాతర వేడుకలు: అక్టోబరు 1న మండల దీక్ష, ఆలయాల వద్ద పందిరిరాట కార్యక్రమాలతో జాతర ప్రారంభమైంది. ఈ నెల 22న అర్ధమండల దీక్ష, 26న తొలేళ్ల ఉత్సవం నిర్వహించారు. సిరిమానోత్సవం ప్రధాన ఘట్టం కాగా, మిగిలిన సంప్రదాయ వేడుకలతోనూ జాతర సందడి కొనసాగుతుంది. నవంబరు 3న తెప్పోత్సవం, 7న కలశజ్యోతి ఊరేగింపు, 10న ఉయ్యాల కంబాల ఉత్సవం నిర్వహించనున్నారు. నవంబరు 11న చండీహోమం, పూర్ణాహుతి తదితర కార్యక్రమాలతో జాతర ముగియనుంది. పైడితల్లి అమ్మవారి జాతర భక్తుల విశ్వాసానికి, విజయనగరం సంస్కృతి సంప్రదాయాలకు ప్రతీకగా నిలుస్తున్నాయి.
అర్నబ్ తుపాను ఎఫెక్ట్ - పలు రైళ్లను రద్దు చేసిన 'SCR'
పైడితల్లిని దర్శించుకున్న గోవా గవర్నర్ - పూర్ణకుంభంతో స్వాగతం పలికిన ఆలయ అధికారులు