విజయనగరం పైడితల్లి తోలేళ్ల ఉత్సవాలకు పటిష్ట భద్రతా ఏర్పాట్లు
శ్రీ పైడితల్లి అమ్మవారి తోలేళ్ల ఉత్సవం ఈనెల 26, సిరిమానోత్సవం 27న జరగనున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో భద్రతా ఏర్పాట్లు చేయాలని కలెక్టర్ అధికారులను ఆదేశించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 3:00 PM IST
Vizianagaram Paidithalli : విజయనగరం ఇలవేల్పు శ్రీ పైడితల్లి అమ్మవారి తోలేళ్ల ఉత్సవం ఈనెల 26, సిరిమానోత్సవం 27న జరగనున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో భక్తులకు అసౌకర్యం కలగకుండా, ప్రశాంత వాతావరణంలో దర్శనం కల్పించేలా పటిష్ట భద్రతా ఏర్పాట్లు చేయాలని సంబంధిత అధికారులకు విజయనగరం జిల్లా కలెక్టర్ ఎస్.రాంసుందర్ రెడ్డి, ఎస్పీ ఆర్.దామోదర్ అధికారులను ఆదేశించారు.
రోప్ పార్టీలతో నిఘా : దర్గా, కోట నుంచి శ్రీకాకుళం రోడ్డు, అమ్మవారి ఆలయం, అంబటి సత్రం వరకు చేపడుతున్న బారికేడ్లు, క్యూలైన్లు, కంట్రోల్ రూమ్ల ఏర్పాట్లను కలెక్టర్, ఎస్పీ క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించారు. ప్రసాదం కౌంటర్లు, ట్రాఫిక్ మళ్లింపు, పోలీసు బందోబస్తుపై దిశానిర్దేశం చేశారు. భక్తులు పాడుబడిన భవనాలు ఎక్కకుండా, తొక్కిసలాటలు జరగకుండా రోప్ పార్టీలతో నిఘా ఉంచాలని, సీసీ కెమెరాల ద్వారా పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షించాలని సూచించారు. తుపాను హెచ్చరికల నేపథ్యంలో వాతావరణాన్ని పర్యవేక్షిస్తూ ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లతో పాటు ప్రాంగణంలో అత్యవసర వైద్య శిబిరాలు, అంబులెన్స్లు, అగ్నిమాపక వాహనాలను అందుబాటులో ఉంచాలని స్పష్టం చేశారు. ఈ పరిశీలనలో ఆర్డీవో సుధాసాగర్, దేవాదాయ శాఖ ఏసీ శిరీష, మున్సిపల్, ఆర్అండ్బీ, పోలీసు శాఖల అధికారులు పాల్గొన్నారు.
అత్యవసర పరిస్థితులు తలెత్తినప్పుడు తక్షణమే స్పందించేలా సంబంధిత శాఖలు అప్రమత్తంగా ఉండాలన్నారు. సిరిమానోత్సవ మార్గంలో రద్దీని నియంత్రిస్తూ, రోప్ పార్టీ సహకారంతో విధులకు సంబంధించిన వారు, అవసరమైన అనుమతి కలిగిన వారు మాత్రమే నిర్దేశిత మార్గంలోకి ప్రవేశించేలా చర్యలు చేపట్టాలని తెలిపారు. భక్తుల కదలికలను నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తూ ఎలాంటి తొక్కిసలాటలు, అవాంఛనీయ ఘటనలకు అవకాశం లేకుండా చూడాలని కలెక్టర్, ఎస్పీ అన్నారు.
ఇంటింటికీ అంబరమే : విజయనగరం పైడితల్లి పండగంటే ఉత్తరాంధ్రలో ఇంటింటికీ అంబరమే, మదిలో సంబరమే, జాతరలో భాగంగా ప్రధాన ఘట్టమైన సిరిమానోత్సవం ఒక ఎత్తయితే ఇక్కడ నెలరోజుల పాటు కనిపించే వేషధారణలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తాయి. ప్రతి ఇంటి నుంచీ ఒకరు వేషధారణలో కనిపించడం ఆనవాయితీ. ఎక్కువ మంది పురుషులు మహిళల రూపులో ఆశ్చర్యపరుస్తుంటారు. దాదాపు రెండున్నర శతాబ్దాల నుంచి ఈ తరహా వేడుక సాగుతోంది.
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