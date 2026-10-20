సిరిమానోత్సవం ఎఫెక్ట్ - విజయనగరం కార్పొరేషన్ ఎన్నికల తేదీ మార్పు
శ్రీ పైడితల్లి అమ్మవారి సిరిమానోత్సవం నేపథ్యంలో విజయనగరం నగరపాలక సంస్థ ఎన్నికల తేదీ మారింది. ఈ నెల 28కి బదులు 29న పోలింగ్ నిర్వహించనున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 20, 2026 at 4:45 PM IST
Vizianagaram Municipal Elections Date Changed : ఉత్తరాంధ్ర ఇలవేల్పు శ్రీ పైడితల్లి అమ్మవారి సిరిమానోత్సవం కారణంగా విజయనగరం నగరపాలక సంస్థ (కార్పొరేషన్) ఎన్నికల పోలింగ్ తేదీలో కీలక మార్పు జరిగింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మిగిలిన మున్సిపాలిటీలతో పాటు ఇక్కడ కూడా ఈ నెల 28వ తేదీనే పోలింగ్ జరగాల్సి ఉంది. అయితే పండుగ రద్దీ, పరిపాలనాపరమైన ఇబ్బందులను దృష్టిలో ఉంచుకుని పోలింగ్ను ఈ నెల 29వ తేదీకి మారుస్తూ రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్ (ఎస్ఈసీ) అధికారికంగా అనుమతి మంజూరు చేసింది. ఈ మేరకు విజయనగరం జిల్లా కలెక్టర్ ఎస్. రాంసుందర్ రెడ్డి కీలక ప్రకటన చేశారు.
సిరిమానోత్సవం వల్లే మార్పు : విజయనగరం ప్రజలు జరుపుకునే పైడితల్లి అమ్మవారి సిరిమానోత్సవం ఈ నెల 27వ తేదీన అంగరంగ వైభవంగా జరగనుంది. ఈ చారిత్రక ఘట్టాన్ని వీక్షించేందుకు రాష్ట్ర నలుమూలల నుంచి లక్షలాది మంది భక్తులు నగరానికి పోటెత్తుతారు. సిరిమాను తిరిగే మరుసటి రోజే (28న) మున్సిపల్ ఎన్నికలు నిర్వహించడం అధికారులకు, పోలీసులకు కత్తిమీద సాములా మారుతుంది. భద్రతా ఏర్పాట్లు, ఎన్నికల నిర్వహణ ఒకేసారి చేయడం ఆచరణాత్మకంగా కష్టమవుతుంది. ఈ వాస్తవ పరిస్థితులను వివరిస్తూ ఎన్నికల తేదీని మార్చాలని కలెక్టర్ రాంసుందర్ రెడ్డి కొన్ని రోజుల క్రితమే రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘానికి లేఖ రాశారు.
సానుకూలంగా స్పందించిన ఎస్ఈసీ : కలెక్టర్ రాసిన లేఖలోని అంశాలను, క్షేత్రస్థాయి పరిస్థితులను ఎన్నికల కమిషన్ పరిగణనలోకి తీసుకుంది. సిరిమానోత్సవం తర్వాత రోజు యంత్రాంగానికి తగిన సమయం ఇస్తూ, పోలింగ్ను 29వ తేదీన నిర్వహించేందుకు అంగీకారం తెలిపింది. దీంతో విజయనగరం కార్పొరేషన్ ఎన్నికల పోలింగ్ ఈ నెల 29న జరగనుంది. అయితే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఎన్నికలు జరుగుతున్న ఇతర కార్పొరేషన్లు, మున్సిపాలిటీలు, నగర పంచాయతీల్లో మాత్రం ముందుగా ప్రకటించిన షెడ్యూల్ ప్రకారమే ఈ నెల 28వ తేదీన పోలింగ్ యథాతథంగా జరుగుతుందని అధికారులు స్పష్టం చేశారు.
ఓట్ల లెక్కింపు తేదీలో మార్పు లేదు : పోలింగ్ తేదీ ఒకరోజు మారినప్పటికీ, ఓట్ల లెక్కింపు (కౌంటింగ్) తేదీలో మాత్రం ఎలాంటి మార్పు లేదని కలెక్టర్ స్పష్టం చేశారు. రాష్ట్రంలోని ఇతర మున్సిపాలిటీలతో పాటే విజయనగరం కార్పొరేషన్ ఎన్నికల కౌంటింగ్ కూడా ఈ నెల 30వ తేదీనే జరుగుతుందని వెల్లడించారు. ఇదిలా ఉంటే, ఏటా పైడితల్లి సిరిమానోత్సవం సందర్భంగా ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహించే 'విజయనగరం ఉత్సవాల'ను ఈ ఏడాది రద్దు చేశారు. మున్సిపల్ ఎన్నికల కోడ్ అమల్లో ఉండటం, అధికారులంతా ఎన్నికల విధుల్లో బిజీగా ఉండటంతో ఈ ఉత్సవాలను రద్దు చేస్తున్నట్లు అధికార యంత్రాంగం ప్రకటించింది.
"శ్రీ పైడితల్లి అమ్మవారి సిరిమానోత్సవం ఈ నెల 27న జరుగుతుంది. లక్షలాది మంది భక్తులు వచ్చే ఈ ఉత్సవం మరుసటి రోజే (28న) పోలింగ్ నిర్వహించడం సిబ్బందికి చాలా కష్టం. అందుకే తేదీ మార్చాలని ఎన్నికల సంఘానికి లేఖ రాశాం. వారు సానుకూలంగా స్పందించి ఈ నెల 29వ తేదీన ఎన్నికలు నిర్వహించేందుకు అనుమతి ఇచ్చారు. ఓట్ల లెక్కింపు మాత్రం షెడ్యూల్ ప్రకారమే 30వ తేదీన జరుగుతుంది. ఇక మున్సిపల్ ఎన్నికల కోడ్ అమల్లో ఉన్న నేపథ్యంలో ఈసారి విజయనగరం ఉత్సవాలను రద్దు చేశాం." -ఎస్. రాంసుందర్ రెడ్డి, విజయనగరం జిల్లా కలెక్టర్
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