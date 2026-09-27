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విజయనగరం వైఎస్సార్సీపీకి వరుస షాక్‌లు - మూకుమ్మడిగా రాజీనామా చేసిన కీలక నేతలు

విజయనగరం జిల్లా వైఎస్సార్సీపీకి భారీ షాక్ తగిలింది. మొన్నటివరకు పార్టీకి వెన్నుదన్నుగా నిలిచిన కీలక ప్రజాప్రతినిధులు, ద్వితీయ శ్రేణి నాయకులు ఒకరివెనుక ఒకరు ఫ్యాన్ పార్టీకి గుడ్‌బై చెబుతున్నారు.

Vizianagaram YSRCP resignations
విజయనగరం వైఎస్సార్సీపీకి వరుస షాక్‌లు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 27, 2026 at 10:54 PM IST

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Vizianagaram YSRCP resignations : విజయనగరం జిల్లా వైఎస్సార్సీపీకి భారీ షాక్ తగిలింది. మొన్నటివరకు పార్టీకి వెన్నుదన్నుగా నిలిచిన కీలక ప్రజాప్రతినిధులు, ద్వితీయ శ్రేణి నాయకులు ఒకరివెనుక ఒకరు ఫ్యాన్ పార్టీకి గుడ్‌బై చెబుతున్నారు. ఇటీవల వైఎస్సార్సీపీని వీడి తెలుగుదేశం పార్టీలో చేరిన జిల్లా పరిషత్ మాజీ ఛైర్మన్ మజ్జి శ్రీనివాసరావు (చిన్న శ్రీను) బాటలో నడిచేందుకు పలువురు ముఖ్య నేతలు సిద్ధమయ్యారు. ఆయన నేతృత్వంలోనే ముందడుగు వేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు.

చివరి క్షణంలో జడ్పీటీసీల రాజీనామాలు : ప్రజాప్రతినిధుల పదవీకాలం మరో ఒక్క రోజులో ముగుస్తుందనగా ఐదుగురు జడ్పీటీసీ సభ్యులు వైఎస్సార్సీపీకి రాజీనామా చేయడం జిల్లా రాజకీయాల్లో చర్చనీయాంశమైంది. చీపురుపల్లి జడ్పీటీసీ వలిరెడ్డి శిరీష, విజయనగరం జడ్పీటీసీ కెల్లా శ్రీనివాసరావు, కొత్తవలస జడ్పీటీసీ నెక్కల శ్రీదేవి, గజపతినగరం జడ్పీటీసీ గార తవుడు, గంట్యాడ జడ్పీటీసీ నరసింహ మూర్తి తమ ప్రాథమిక సభ్యత్వానికి రాజీనామా లేఖలు సమర్పించారు. వీరితో పాటు వైఎస్సార్సీపీ జిల్లా ప్రచార విభాగ అధ్యక్షుడు వలిరెడ్డి శ్రీనివాస నాయుడు కూడా పార్టీని వీడారు. వీరంతా త్వరలోనే చిన్న శ్రీను ఆధ్వర్యంలో టీడీపీ కండువా కప్పుకోనున్నారు.

విజయనగరం వైఎస్సార్సీపీకి వరుస షాక్‌లు (ETV Bharat)

మెరకముడిదాం మండలంలో భారీ షాక్ : చీపురుపల్లి నియోజకవర్గం మెరకముడిదాం మండలంలో పార్టీకి గట్టి ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. మాజీ జడ్పీటీసీ, మండల పార్టీ అధ్యక్షుడు కోట్ల వెంకట్రావుతో పాటు జిల్లా బూత్ కమిటీ కన్వీనర్ బూర్లె నరేశ్ పార్టీకి రాజీనామా చేశారు. చిన్నబంటుపల్లిలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఈ విషయాన్ని అధికారికంగా ప్రకటించారు. మాజీ జడ్పీ ఛైర్మన్ చిన్న శ్రీను నాయకత్వంలోనే నడవాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు స్పష్టం చేశారు. వీరితో పాటు ఏకంగా 13 గ్రామాల మాజీ సర్పంచులు, మాజీ ఎంపీటీసీలు, వివిధ అనుబంధ సంఘాల బాధ్యులు రాజీనామా బాట పట్టారు. రాబోయే రోజుల్లో మండల స్థాయి నుంచి మరిన్ని భారీ చేరికలు ఉంటాయని వారు తేల్చి చెప్పారు.

లీగల్ సెల్ అధ్యక్షుడి గుడ్‌బై : ప్రజాప్రతినిధులే కాకుండా పార్టీకి చెందిన వివిధ విభాగాల నాయకులు కూడా తట్టాబుట్టా సర్దుకుంటున్నారు. వైఎస్సార్సీపీ జిల్లా లీగల్ సెల్ అధ్యక్షుడు, ప్రముఖ న్యాయవాది ఏ.ఎన్.వి అంజనీ కుమార్ తన పదవికి, ప్రాథమిక సభ్యత్వానికి రాజీనామా చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు.

కలవరంలో అధిష్ఠానం : చీపురుపల్లి, గజపతినగరం, విజయనగరం వంటి కీలక నియోజకవర్గాల్లో క్షేత్రస్థాయిలో పట్టున్న నాయకులు వరుసగా జంప్ అవుతుండటంతో వైఎస్సార్సీపీ అధిష్ఠానం తీవ్ర కలవరానికి గురవుతోంది. పార్టీ యంత్రాంగం నిరాశా నిస్పృహల్లో కూరుకుపోగా, గ్రామీణ స్థాయిలో వైఎస్సార్సీపీ క్యాడర్ దాదాపు ఖాళీ అవుతోందన్న చర్చ నడుస్తోంది. మరోవైపు వరుస వలసలతో జిల్లా టీడీపీ శ్రేణుల్లో కొత్త ఉత్సాహం నెలకొంది. చిన్న శ్రీను నేతృత్వంలో చేరికల పర్వం కొనసాగుతుండటంతో తెలుగుదేశం బలం మరింత పుంజుకుందని ఆ పార్టీ వర్గాలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి.

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