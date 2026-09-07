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యువకుడిని కట్టేసి ఊరేగించిన ఘటన - ఐదుగురు అరెస్ట్‌

భోగాపురంలో యువకుడిని కట్టేసి ఊరేగించిన ఘటనలో వివరాలు వెల్లడించిన ఎస్పీ దామోదర్‌ - మహేశ్‌, అతని తండ్రి, ఇద్దరు స్నేహితులను అదుపులోకి తీసుకున్నామని వెల్లడి - పలు సెక్షన్ల కింద కేసులు నమోదు

భోగాపురంలో యువకుడిని రోడ్లపై ఊరేగించిన కేసులో ఐదుగురు అరెస్ట్‌
భోగాపురంలో యువకుడిని రోడ్లపై ఊరేగించిన కేసులో ఐదుగురు అరెస్ట్‌ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 7, 2026 at 1:26 PM IST

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Attack on Young Man in Bhogapuram : విజయనగరం జిల్లా భోగాపురంలో ఆదివారం అర్ధరాత్రి ఓ యువకుడి మెడ, చేతులు కట్టేసి రోడ్లపై ఊరేగించిన ఘటనలో ఐదుగురిని అరెస్ట్‌ చేసినట్లు విజయనగరం జిల్లా ఎస్పీ దామోదర్‌ తెలిపారు. బైక్‌ బాకీ, ప్రమాద పరిహారం చెల్లించలేదనే ఉద్దేశంతో ఆర్‌. రాజేశ్ అనే లారీ డ్రైవర్‌ను దుస్తులు విప్పేసి, చేతులు, మెడకి తాడుతో కట్టేసి ఊరేగించారని ఎస్పీ తెలిపారు. నిందితులపై హత్యానేరం, SC, ST అట్రాసిటీ కింద కేసు నమోదు చేసినట్లు వెల్లడించారు.

బాధితుడికి అండగా ఉంటాం : ఈ ఘటనపై తక్షణమే స్పందించిన నిందితులని అదుపులోకి తీసుకున్నామన్నారు. ప్రధాన నిందితుడైన బైక్ మెకానిక్ మహేశ్‌తో పాటు వెంకటరమణ, శ్రీరాం, గోవింద్, అప్పారావులను అదుపులోకి తీసుకున్నామన్నారు. అనంతరం నిందితులపై హత్యానేరం, ఎస్సీ,ఎస్టీ అట్రాసిటీ సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేశామన్నారు. చట్టాన్ని చేతుల్లోకి తీసుకుంటే కఠిన చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు. బాధితుడికి అండగా ఉంటామని ఎస్పీ దామోదర్ హామీ ఇచ్చారు.

యువకుడిని కట్టేసి ఊరేగించిన ఘటన - ఐదుగురు అరెస్ట్‌ (ETV)

"యువకుడిని రోడ్లపై ఊరేగించిన ఘటనపై వెంటనే స్పందించి చర్యలు తీసుకున్నాం. మెకానిక్ మహేశ్‌ వద్ద బైకు కొనుగోలు చేసి రాజేశ్‌ డబ్బులు చెల్లించలేదు. రాజేశ్‌ బైకును కొనుగోలు చేసి ప్రమాదం చేశాడు. ప్రమాదం చేసిన తర్వాత పరిహారం చెల్లించకపోవడంతో వివాదం మెుదలైంది. మహేశ్‌, అతని తండ్రి, ఇద్దరు స్నేహితులను అదుపులోకి తీసుకున్నాం. హత్యానేరం, ఎస్సీ, ఎస్టీ అట్రాసిటీ సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేశాం." - ఏఆర్ దామోదర్, విజయనగరం ఎస్పీ

అసలేం జరిగిందంటే? : భోగాపురం మండలం రామచంద్రపేటకు చెందిన ఎల్లా రాజేష్‌ భోగాపురంలో మెకానిక్‌ షెడ్‌ నిర్వహిస్తున్న వెన్ను మహేష్‌ దగ్గర రూ.11,500కు బైక్‌ కొనుగోలు చేసేందుకు ఒప్పందం చేసుకున్నాడు. బండి బాగుంటే డబ్బులు చెల్లిస్తానని చెప్పి ఆగస్టు 11న వాహనాన్ని తీసుకెళ్లాడు. అప్పటి నుంచి డబ్బులు చెల్లించకుండా తప్పించుకు తిరుగుతున్నాడు.

శనివారం రాత్రి మెకానిక్‌ మహేష్, అతడి స్నేహితుడు లెంకా శ్రీరామ్‌ కలిసి రాజేష్‌ను పట్టుకున్నారు. మెకానిక్‌ షెడ్‌లో రాత్రంతా హింసించి, డబ్బులు చెల్లించాలని బెదిరించారు. ఆదివారం ఉదయం బొమ్మిడి వెంకటరావు, నమ్మి గోవింద్, వెన్ను అప్పారావుల సహకారంతో రాజేష్‌ చేతులను, మెడను తాళ్లతో కట్టి బహిరంగంగా నడి రోడ్డుపై తిప్పుతూ అమానుషంగా వ్యవహరించారు. విషయం తెలుసుకున్న ఎస్పీ దామోదర్‌ ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని బాధితుడితో మాట్లాడారు. ఆయన ఆదేశాలతో పోలీసులు ఐదుగురిపై ఎస్సీ, ఎస్టీ ఎట్రాసిటీ చట్టం, హత్యాయత్నం సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేసి, అరెస్టు చేశారు.

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భోగాపురంలో యువకుడిపై దాడి
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