సహాయక విధుల్లో అలసత్వం - ఇద్దరు అధికారులపై వేటు
వాయుగుండం ప్రభావంతో సంభవించిన వరదల దృష్ట్యా చేపట్టిన సహాయక విధుల్లో అలసత్వం వహించిన అధికారులపై విజయనగరం జిల్లా కలెక్టర్ రాంసుందర్ రెడ్డి కఠిన చర్యలు తీసుకున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 26, 2026 at 1:53 PM IST
Vizianagaram District Collector Strict Action Against Officials For Negligence: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కురిసిన వర్షాలకు జలాశయాలు నిండిపోయాయి. పలు జిల్లాల్లో వాగులు, వంకలు పొంగిపోయి రహదారులు జలమయమయ్యాయి. జనజీవనం స్తంభించిపోయింది. అయితే చాలా ప్రాంతాల్లో అధికారులు ముందస్తు చర్యలు తీసుకున్నారు. వాతావరణ మార్పులను సమీక్షించి అత్యవసర సేవలు అందుబాటులో ఉంచారు. కానీ విజయనగరం జిల్లాలో విధి నిర్వహణలో అలసత్వం వహించిన ఇద్దురు ఉద్యోగులపై సస్పెన్షన్ వేటు పడింది.
వాయుగుండం ప్రభావంతో సంభవించిన వరదల దృష్ట్యా చేపట్టిన సహాయక విధుల్లో అలసత్వం వహించిన అధికారులపై విజయనగరం జిల్లా కలెక్టర్ రాంసుందర్ రెడ్డి కఠిన చర్యలు తీసుకున్నారు. బాధ్యతారాహిత్యంగా వ్యవహరించిన వంగర తహసీల్దార్ పిన్నింటి రామారావుతో పాటు సంగాం వీఆర్ఓ రామచంద్రరావు, వంగర వీఆర్ఏ ఉదయ్ కిరణ్ను సస్పెండ్ చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. వరద సమయంలో ప్రజలను ఆదుకోవాల్సిన క్షేత్రస్థాయి యంత్రాంగం విధుల్లో నిర్లక్ష్యం వహిస్తే సహించేది లేదని కలెక్టర్ హెచ్చరించారు. విధుల నిర్వహణకు ఆటంకం కలగకుండా వంగర ఇంచార్జ్ తహసీల్దార్గా రీసర్వే డీటీ రుంకాన శ్రీనివాసరావును నియమిస్తూ ఆదేశాలు ఇచ్చారు.
బలహీనపడ్డ వాయుగుండం: వర్షాలు, పెనుగాలులతో అతలాకుతలం చేసిన తీవ్ర వాయుగుండం శుక్రవారం క్రమేణా బలహీనపడి దక్షిణ ఛత్తీస్గఢ్ వైపునకు వెళ్లిపోయినట్లు గోపాల్పూర్ వాతావరణ అధ్యయన కేంద్రం (ఐఎండీ) అధికారి బి.కె.త్రిపాఠి చెప్పారు. దీనివల్ల దక్షిణ, ఉత్తరకోస్తా, తీర జిల్లాల్లో గాలుల తీవ్రత, వర్షాలు కొనసాగాయన్నారు. తీర ప్రాంతాల్లో గంటకు 45-55 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీచాయి. కడలి కెరటాల ఉద్ధృతి కొనసాగిందన్నారు. శనివారం వాతావరణ పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయని, ఎండ కాచి, వర్షాలు తగ్గుతాయన్నారు.
సిక్కోలులో కుండపోత. విజయనగరం, విశాఖ, అనకాపల్లి జిల్లాల్లోనూ నిన్న (శుక్రవారం) వర్షం దంచికొట్టింది. అల్లూరి జిల్లాలో వాగులు ఉప్పొంగాయి. ఉమ్మడి ఉభయ గోదావరి, కృష్ణా జిల్లాలు తడిసి ముద్దయ్యాయి. తీవ్ర వాయుగుండం తీరం దాటాక రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వరుణుడి కుంభవృష్టి ఇది. భారీ వర్షాలకు రోడ్లు, లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. పంట పొలాలు నీట మునిగాయి. జనం ఇబ్బందులు పడ్డారు.
వరుణుడి ప్రతాపం, రైతుల విలాపం - అన్నదాతలను ముంచిన వర్షం