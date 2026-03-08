అంధుడని తెలిసీ, బంధువుతో వివాహం - జీవన సహచరిణిగా అన్నీ తానై!
జీవన సహచరిణిగా అన్నీ తానై - భర్త అవసరాలన్నీ తీరుస్తూ, కంటికి రెప్పలా కాపాడుకుంటున్న ఆదర్శమూర్తి - పేరులోనే కాదు, తీరులోనూ సార్థక నామధేయురాలిగా నిలిచారు మండల మహాలక్ష్మి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 8, 2026 at 2:53 PM IST
Vizianagaram Couple Special Story on the Eve of International Womens Day : అంధుడని తెలిసీ, బంధువును వివాహమాడిన ఆమె, జీవన సహచరిణిగా అన్నీ తానై అతని బాగోగులు చూసుకుంటున్నారు. భర్త అవసరాలు అన్నీ తీరుస్తున్నారు. కంటికి రెప్పలా కాపాడుకుంటూ ఆదర్శమూర్తిగా నిలుస్తున్నారు. పేరులోనే కాదు, తీరులోనూ సార్థక నామధేయురాలిగా మండల మహాలక్ష్మి నిలిచారు.
ఈమె విజయనగరంలోని మహారాజా ప్రభుత్వ సంస్కృత కళాశాల ప్రిన్సిపల్ జి.జనార్దన్ నాయుడి అర్థాంగి. ప్రతి పురుషుడి విజయం వెనుక ఓ స్త్రీ ఉంటుందన్న నానుడికి ప్రబల నిదర్శనమే వీరి దాంపత్య జీవితం అని చెప్పవచ్చు. మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా వారు మాతో పంచుకున్న స్ఫూర్తిదాయక అనుభవాలు గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
ఇష్టపూర్వకంగా వివాహమాడాను: పార్వతీపురం మండలం పెదబొండపల్లి మహాలక్ష్మి స్వస్థలం. 1986లో విజయనగరానికి చెందిన జి.జనార్ధన్ నాయుడితో మహాలక్ష్మికి వివాహం అయ్యింది. ఆయన మాకు బంధువే అయినా, అంధుడైనందున మా పెళ్లికి కుటుంబ సభ్యులు ఒప్పుకోలేదని మహాలక్ష్మి అన్నారు. "నాతో పాటు చదువుకు దూరమైన ఎందరినో ఆయన ప్రోత్సహించిన తీరు నాకు నచ్చేది. అందుకే ఎవరూ ఎన్ని చెప్పినా ఇష్టపూర్వకంగా వివాహమాడాను" అని తెలిపారు.
పెళ్లి తర్వాత పార్వతీపురంలో ఇంటర్, డిగ్రీ చదువుకున్నారు. అప్పట్లో బ్రెయిలీ లిపి అందుబాటులో లేదు. ఇంట్లోనే పుస్తకాలు చదివి వినిపించానే దాన్ని అన్నారామె.టేప్ రికార్డర్లో క్యాసెట్ వేసుకొని, పదే పదే వింటూ చదువు కొనసాగించారు. ఉన్నత చదువులకు హైదరాబాద్, రాజమహేంద్రవరం వెళ్లారు. ఆ సమయంలో పిల్లలు బాధ్యతలు తీసుకున్నాను. అప్పట్లో రోజువారీ కూలి రూ.10 నుంచి రూ.20 మాత్రమే ఇచ్చేవారు. ఆ డబ్బులతోనే ఇద్దరు పిల్లలు శ్రీలత, తేజస్వినిని చదివించుకున్నామని అన్నారు.
కొద్దిపాటి భూమిలో కూరగాయలు పండించే దాన్ని. ఖాళీ సమయంలో నార తాళ్లు నేసి ఉపాధి కల్పించుకున్నామని మహాలక్ష్మి అప్పటి అనుభవాలను గుర్తు చేసుకున్నారు. 1994లో ఆయన డీఎస్సీలో ఎంపిక అయ్యారు. దాంతో ఉపాధ్యాయ ఉద్యోగం సాధించారు. తెలుగు పాఠాలను ఇంటి దగ్గర చదివి వినిపించేదాన్ని, వాటిని ఆయన విద్యార్థులకు బోధించేవారు.
ఈ స్థాయిలో ఉన్నందుకు గర్వపడుతున్నాం: తర్వాత 2004లో కాలేజీ లెక్చరర్గా సెలెక్ట్ అయ్యారు. ఇంటి నుంచి కళాశాలకు వెళ్లడం కష్టమయ్యేది. దాంతో నేను డ్రైవింగ్ నేర్చుకున్నాను. ద్విచక్ర వాహనంపై కళాశాలకు తీసుకు వెళ్లి, తీసుకొచ్చేదాన్ని అని అన్నారామె. ఆయన చూడలేరన్న విషయం నాకెప్పుడూ గుర్తుకు రాదు అని అన్నారు. ఏ విషయంలోను కూడా నన్ను బాధ పెట్టలేదని పేర్కొన్నారు. నేడు ఈ స్థాయిలో ఉన్నందుకు చాలా గర్వపడుతున్నామని హర్షం వ్యక్తం చేశారు.
ప్రతి మహిళా ఆమెలానే ఉండాలి: అంధుడిని కావడంతో నాకు ఇలాంటి ఉద్యోగం తప్ప మరో ప్రత్యామ్నాయం లేదని జనార్దన్ నాయుడు అన్నారు. పొలం పనులు సొంతగా చేసుకోలేను. అందుకే చిన్నప్పటి నుంచే చదువే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నానని పేర్కొన్నారు. ఏదైనా సాధించాలనే తపన మాత్రం ఎప్పుడూ ఉండేదన్నారు. బీఈడీ, ఎంఈడీ, డిప్లొమా బ్రెయిలీ లిపిలో పూర్తి చేశారు.
ఉపాధ్యాయ వృత్తిలోకి వచ్చాక దూరవిద్యలో పీజీ కూడా చేశారు. 2004లో డిగ్రీ అధ్యాపకుడిగా చేరారు. 2012లో "ఆంధ్రప్రదేశ్లో అంధుల సాధికారత" పై పీహెచ్డీ చేశారు. ప్రస్తుతం కళాశాల ప్రిన్సిపల్గా పని చేస్తున్నారు. ఈ స్థాయికి చేరానంటే మా మహాలక్ష్మి చలవే. ప్రతి మహిళా ఆమెలానే ఉండాలని కోరుకుంటున్నారు.
