నాలుగేళ్ల నిరీక్షణకు తెర - అందుబాటులోకి చీపురుపల్లి రైల్వే ఓవర్ బ్రిడ్జి

వంతెన శిథిలావస్థకు చేరుకోవడంతో గత నాలుగేళ్ల క్రితం భారీ వాహనాల రాకపోకలను నిలిపివేత - కూటమి ప్రభుత్వం చొరవతో ఈ నెల 10న వంతెన ప్రారంభం

Cheepurupalli ROB Opened
Cheepurupalli ROB Opened (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 17, 2026 at 12:40 PM IST

Cheepurupalli ROB Opened On 10th January : నాలుగు జిల్లాల ప్రజల ఇబ్బందులు, నాలుగేళ్ల నిరీక్షణకు కూటమి ప్రభుత్వం తెరదించింది. విజయనగరం జిల్లా చీపురుపల్లిలో ఆర్వోబీ (రైల్వే ఓవర్ బ్రిడ్జి​)ని పూర్తి చేసి సంక్రాంతికి ముందే అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ప్రజలకు ఇబ్బందులు లేకుండా ఈ ఆర్వోబీ నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేశారు. ఇక వాహనదారులు ఎటువంటి ప్రమాదాలకు గురి కాకుండా ఈ మార్గంలో ప్రయాణించవచ్చు. ఎట్టకేలకు వంతెన ప్రారంభం కావడంతో ఇకపై ప్రయాణ ప్రయాసలు తప్పుతాయని వాహనదారులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

నిలిచిపోయిన ఆర్టీసీ సర్వీసులు : విజయనగరం జిల్లా చీపురుపల్లిలో రైల్వే ట్రాక్‌ను దాటేందుకు వందేళ్ల క్రితం పైవంతెన నిర్మించారు. విశాఖ, విజయనగరం నుంచి రాజాం, మన్యం జిల్లా పాలకొండ వైపు వేలాది వాహనాలు ఈ బ్రిడ్జి మీదుగా ప్రయాణం సాగిస్తుంటాయి. ఇంజినీరింగ్ బృందం సూచనల మేరకు రైల్వే అధికారులు 2022 మేలో ఈ వంతెనపై పెద్ద వాహనాల రాకపోకలను నిలిపేశారు. దీంతో ఆర్టీసీ సర్వీసులు ఆగిపోయాయి. ఫలితంగా విజయనగరం - రాజాం, పాలకొండల మధ్య రాకపోకలు సాగించే ప్రయాణికులు 40 కిలోమీటర్లు దూరం అదనంగా ప్రయాణించాల్సి వచ్చింది. మరికొందరు చీపురపల్లి వంతెన వరకు ఒక బస్సులో వచ్చి, వంతెన దాటి మళ్లీ మరో బస్సు ఎక్కాల్సిన పరిస్థితి గతంలో నెలకొంది.

అందుబాటులోకి చీపురుపల్లి రైల్వే ఓవర్ బ్రిడ్జి (ETV)

12.97 కోట్ల రూపాయలు మంజూరు : నిత్యం వేలాది మంది ప్రయాణికుల రాకపోకలకు కీలకమైన పైవంతెన పనులను త్వరగా పూర్తి చేయాల్సి ఉన్నా గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం ఆ దిశగా చర్యలు చేపట్టలేదు. 2022 ఆగస్టు 16న ఆర్వోబీ పనులకు రైల్వే బోర్డు 12.97 కోట్ల రూపాయలు మంజూరు చేసినా, 2023 మార్చి వరకు పనులు ప్రారంభించలేదు. మొదలైన పనులూ మూడేళ్ల పాటు నత్తనడకన సాగాయి. దీంతో నాలుగు జిల్లాల ప్రజలకు ప్రయాణం భారంగా మారింది. ఎట్టకేలకు కూటమి ప్రభుత్వం చొరవతో ఈ నెల 10న ఈ వంతెన అందుబాటులోకి వచ్చింది. చీపురుపల్లి రైల్వే వంతెన పునః ప్రారంభం కావటంతో విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

ఆర్టీసీకి తిరిగి ఆదాయం : వంతెన శిథిలావస్థకు చేరుకోవడంతో గత నాలుగేళ్ల క్రితం భారీ వాహనాల రాకపోకలను నిలిపివేశారు. ఆర్టీసీ బస్సులు, లారీలతోపాటు ఇతర రవాణా వాహనాలన్నీ గరివిడి, గర్భం మీదిగా చుట్టూ తిరిగి రాకపోకలు సాగించేవి. రైల్వే శాఖ మంజూరు చేసిన నిధులతో 2023 మార్చిలో ఆర్ఓబి నిర్మాణ పనులు ప్రారంభించారు. నాలుగేళ్లుగా ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలకు చెందిన ప్రయాణికులు రాకపోకలకు తీవ్ర ఇక్కట్లు పడ్డారు. ఎట్టకేలకు పనులు పూర్తిగా కావడంతో వంతెనను ప్రారంభించారు. గత నాలుగేళ్లుగా పడుతున్న ఇక్కట్లు తీరాయంటూ ప్రజలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. చీపురుపల్లి రైల్వే పైవంతెన నుంచి రాకపోకలు నిలిచిపోవటంతో పాలకొండ ఆర్టీసీ డిపో నాలుగేళ్ల పాటు నిత్యం లక్షలాది రూపాయల ఆదాయం కోల్పోయింది. వంతెన పునః ప్రారంభం కావటంతో ఆర్టీసీకి ఆదాయం తిరిగి సమకూరనుంది.

"గతంలో విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు ఈ బ్రిడ్జి వల్ల తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం పట్టించుకోకపోవడం వల్ల ఈ ఆర్వోబీ పనులు జరగకుండా నిలిచిపోయాయి. ప్రస్తుతం సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు, మంత్రి లోకేశ్​ ఈ ఆర్వోబీపై దృష్టి సారించి, వేగంగా బ్రిడ్జి నిర్మాణం పూర్తి చేశారు. ప్రజలకు అందుబాటులకి తీసుకొచ్చారు. చాలా సంతోషంగా ఉంది." - కిమిడి కళా వెంకట్రావు, చీపురుపల్లి ఎమ్మెల్యే

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

