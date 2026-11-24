బెట్టింగ్లతో రూ.50 లక్షల అప్పు - దొంగతనాలకు పాల్పడుతూ జైలుకు
Vizianagaram Chain Snatching case: మంచి చదువు చదివి ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు. కానీ బెట్టింగ్లకు అలవాటు పడి అప్పుల పాలయ్యాడు. చేసిన అప్పులు తీర్చేందుకు దొంగతనాలకు పాల్పడుతూ జైలుపాలయ్యాడు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 4:52 PM IST
హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివి, ప్రముఖ నగరాల్లో ఉద్యోగం చేస్తూ భవిష్యత్తుకు బంగారు బాటలు వేసుకోవాల్సిన ఆ యువకుడు బెట్టింగ్ వ్యసనానికి బానిసయ్యాడు. ఏకంగా రూ.50 లక్షల అప్పుల ఊబిలో కూరుకుపోయి, వాటిని తీర్చేందుకు దొంగతనం బాట పట్టాడు. విలాసాలకు అలవాటుపడి, సులభంగా డబ్బు సంపాదించాలనే అత్యాశతో మరో ఇద్దరితో కలిసి చైన్స్నాచింగ్లకు పాల్పడుతూ ఎట్టకేలకు పోలీసులకు చిక్కాడు.
విజయనగరం జిల్లా గుర్ల మండలం గరికవలస గ్రామానికి చెందిన పొట్నూరు హరికృష్ణ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ పూర్తి చేశాడు. విజయవాడ, హైదరాబాద్ తదితర నగరాల్లోని ప్రముఖ హోటళ్లలో ఉద్యోగం చేస్తూ, మంచి జీతం సంపాదించేవాడు. అయితే, బెట్టింగ్లకు అలవాటుపడి రూ.50 లక్షల వరకు అప్పులు చేశాడు. రుణదాతల ఒత్తిడి పెరగడంతో సులభంగా డబ్బు సంపాదించాలనే ఆలోచనతో నేరాల బాట పట్టాడు. అదే గ్రామానికే చెందిన ఆవాల అప్పలనాయుడు, నెల్లిమర్ల మండలం పారసాం గ్రామానికి చెందిన సంగంరెడ్డి శివగణేష్ (30)లతో ముఠాగా ఏర్పడ్డాడు.
పట్టించిన వాహన తనిఖీలు: ఈనెల 16న విజయనగరం మండలం రాకోడు గ్రామానికి చెందిన పొటిపిరెడ్డి రమణమ్మ కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి కుమరాంలో జరిగిన ఓ గృహప్రవేశ కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు. భోజనం అనంతరం భీమసింగి-విజయనగరం రహదారిపై నడుచుకుంటూ వెళ్తుండగా, ద్విచక్రవాహనంపై వెనుక నుంచి వచ్చిన దుండగులు ఆమె మెడలోని సుమారు 4 తులాల బంగారు ఆభరణాన్ని లాక్కొని పరారయ్యారు. బాధితురాలి భర్త శ్రీనివాసరావు ఫిర్యాదు మేరకు జామి పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.
ఈ క్రమంలో మూడు రోజుల క్రితం అలమండ రైల్వేస్టేషన్ సమీపంలో పోలీసులు వాహన తనిఖీలు నిర్వహించారు. ఆ సమయంలో పద్మనాభం నుంచి విజయనగరం వస్తున్న హరికృష్ణ, శివగణేష్లను అదుపులోకి తీసుకుని విచారించగా నేరం అంగీకరించారు. వీరికి బైక్ ఇచ్చిన గరికవలసకు చెందిన అప్పలనాయుడు పరారీలో ఉన్నట్లు డీఎస్పీ ఎస్. లక్ష్మణమూర్తి వెల్లడించారు.
"గృహప్రవేశం నుంచి వస్తున్న మహిళ మెడలోని 4 తులాల బంగారు ఆభరణాన్ని బైక్పై వచ్చిన ఇద్దరు యువకులు లాక్కొని పరారయ్యారు. సీసీటీవీ కెమెరాలను పరిశీలించి హరికృష్ణ, శివగణేష్లను అలమండ వద్ద వాహన తనిఖీల్లో అరెస్ట్ చేశాం. మరో నిందితుడు పరారీలో ఉన్నాడు. నిందితుల నుంచి 6 తులాల బంగారం, బైక్, రెండు ఫోన్లు స్వాధీనం చేసుకున్నాం. " - ఎస్. లక్ష్మణమూర్తి, డీఎస్పీ
6 తులాల బంగారం స్వాధీనం: నిందితుల నుంచి బాధితురాలు రమణమ్మకు చెందిన 4 తులాల గొలుసుతో పాటు, గత నెలలో రెండో పట్టణ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని కస్పా పాఠశాల వద్ద ఓ మహిళ మెడలో చోరీ చేసిన 2 తులాల బంగారు గొలుసు, ఒక ద్విచక్రవాహనం, రెండు సెల్ఫోన్లను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. నిందితులు విశాఖపట్నం పరిధిలోని పెందుర్తిలో ఒకటి, ఆనందపురంలో రెండు చైన్స్నాచింగ్లకు పాల్పడినట్లు పోలీసులు విచారణలో తేలింది.
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