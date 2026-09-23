జెట్స్పీడ్లో కేంద్రీయ గిరిజన వర్సిటీ పనులు - వచ్చే జూన్ నాటికి అందుబాటులోకి
శరవేగంగా కేంద్రీయ గిరిజన వర్సిటీ శాశ్వత భవనం నిర్మాణ పనులు జరుగుతున్నాయి. వర్సిటీ అందుబాటులోకి వస్తే కష్టాలు తీరతాయని విద్యార్థులు చెబుతున్నారు. సౌకర్యాలు పెరిగితే విద్యార్థులు విశ్వవిద్యాలయానికి వస్తారని పేర్కొంటున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 23, 2026 at 9:29 AM IST
CTUAP Works Updates in Vizianagaram : చిన్న చిన్న తరగతి గదులు! అరకొర సౌకర్యాలు! తగినంత లేని అధ్యాపకులు! ఇదీ ప్రస్తుతం కేంద్రీయ గిరిజన విశ్వవిద్యాలయం పరిస్థితి! ఈ కష్టాలకు త్వరలోనే తెరపడనుంది! విజయనగరం జిల్లాలోని చినమేడల్లి-మర్రివలస గ్రామాల పరిధిలో నిర్మిస్తున్న వర్సిటీ శాశ్వత భవనాల పనులు శరవేగంగా సాగుతున్నాయి. సుమారు 561 ఎకరాల్లో రూ.800 కోట్ల వ్యయంతో నిర్మిస్తున్న భవనాల పనులు దాదాపు 70 శాతం పూర్తయ్యాయి.
ప్రస్తుతం విజయనగరం శివారు కొండకరకాంలోని ఆంధ్రా విశ్వవిద్యాలయం పాత పీజీ సెంటర్ తాత్కాలిక భవనాల్లో కొనసాగుతున్న ఈ వర్సిటీలో పరిమిత స్థలం వల్ల విద్యార్థులు తీవ్ర అవస్థలు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఇక్కడ ట్రైబల్ స్టడీస్, సోషియాలజీ, సోషల్వర్క్, జర్నలిజం, ఇంగ్లీష్, కెమిస్ట్రీ, బయోటెక్నాలజీ, వృక్షశాస్త్రం, జంతుశాస్త్రం, కంప్యూటర్ సైన్స్, ఎంబీఏ, టూరిజం మేనేజ్మెంట్ వంటి 12 కోర్సులు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
పీజీ కోర్సులకు సంబంధించి 20 సీట్లు, యూజీ సీట్లకు సంబంధించి 30 సీట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. అయితే ప్రస్తుతం నిర్వహిస్తున్న తాత్కాలిక భవనంలో సరైన వసతులు లేక విద్యార్థులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. తరగతి గదుల కొరత వల్ల కొన్ని విభాగాల విద్యార్థులు కంటైనర్లలో పాఠాలు వినాల్సి వస్తుంది. ల్యాబ్లు, క్రీడా మైదానం లేకపోవడంతో ప్రతిభ గోడలకే పరిమితమవుతోంది. శాశ్వత భవనం అందుబాటులోకి వస్తే ఈ కష్టాలు తీరనున్నాయి.
70 శాతం పనులు పూర్తి : ఇప్పటికే కేంద్రీయ గిరిజన విశ్వవిద్యాలయం శాశ్వత భవనాలకు సంబంధించి దాదాపు 70 శాతం సివిల్ పనులు పూర్తయ్యాయి. అకాడమిక్ బ్లాక్, పరిపాలనా భవనం, విద్యార్థినుల హాస్టల్, మెస్ భవనాలు పనులు చివరి దశకు చేరుకున్నాయి. వచ్చే విద్యాసంవత్సరం నాటికి సకల సౌకర్యాలతో సొంత భవనంలోకి మారేందుకు అధికారులు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ప్రాజెక్ట్ మొత్తాన్ని జూన్ 2027 నాటికి పూర్తి చేయాలని స్పష్టమైన లక్ష్యంతో ముందుకు సాగుతున్నారు.
2027 నాటికి పనులు పూర్తవుతాయి. ఏపీ ప్రభుత్వం అన్ని సహకారాలు అందిస్తోంది. వాటర్ ట్యాంక్ నిర్మాణంతో పాటు పైప్లైన్ పనులు పూర్తయ్యాయి. సివిల్ పనులు 70 శాతం జరిగాయి. లోపల కొన్ని వర్క్స్ నడుస్తున్నాయి. -టి. శ్రీనివాసన్, కేంద్రీయ గిరిజన వర్సిటీ వీసీ
జాతీయ స్థాయి కేంద్రీయ విశ్వవిద్యాలయంగా రూపుదిద్దుకుంటున్న ఈ యూనివర్సిటీలో నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ నిర్వహించే సీయుఈటీ ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని వర్గాల విద్యార్థులకు రిజర్వేషన్ ప్రాతిపదికన ప్రవేశాలు కల్పిస్తున్నారు. ఇటీవల వర్సిటీ ప్రథమ స్నాతకోత్సవం విశాఖలో నిర్వహించారు. దీనికి రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. యూనివర్సిటీకి సరైన భవనాలు లేకే విశాఖలో నిర్వహించినట్లు అప్పట్లో అధికారులు వివరణ ఇచ్చారు. వచ్చే ఏడాది నాటికి శాశ్వత భవనాలు పూర్తి కానుండడంతో భవిష్యత్లో ఇక ఈ సమస్య ఉండకపోవచ్చు. వీలైనంత త్వరగా విశ్వవిద్యాలయాన్ని పూర్తి చేయాలని విద్యార్థులు కోరుతున్నారు.
ఆక్వా యూనివర్సిటీకి సొంత భవనం లేదు - మళ్లీ నిలిచిన పనులు
అమరావతికి మరో ప్రతిష్ఠాత్మక విద్యాసంస్థ - రూ.731 కోట్లతో ఏఐ, క్వాంటమ్ యూనివర్సిటీ