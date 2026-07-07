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బీచ్​ క్లీనింగ్​తో పాటు నిరుద్యోగులకు ఉచిత శిక్షణనిస్తున్న వైజాగ్ వాలంటీర్లు

విశాఖలో బీచ్‌ క్లీనింగ్‌ చేస్తున్న వైజాగ్‌ వాలంటీర్లు - ప్రతి ఆదివారం బీచ్‌ క్లీనింగ్‌ - వైజాగ్‌ వాలంటీర్ల టీంలో విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు - బీచ్‌లో వ్యర్థాలు తొలగిస్తున్న వాలంటీర్లు

Vizag Youth In Beach Cleaning
Vizag Youth In Beach Cleaning (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 7, 2026 at 6:41 PM IST

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Vizag Youth In Beach Cleaning : వీకెండ్‌ వస్తే చాలు ఏ సినిమాకో, షికారుకో వెళ్లాలనుకుంటారు నేటి యువత. కానీ వారి వైజాగ్‌ యువత రూటే వేరు. విద్యార్థుల నుంచి ఉద్యోగుల దాకా ప్రతి ఒక్కరూ తమ విలువైన సమయాన్ని సమాజం కోసం కేటాయించాలని ఆలోచించారు. కరోనా సమయంలో సాయం చేసేందుకు ఏర్పాటైన వైజాగ్ వాలంటీర్స్ టీంలో చేరి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సేవలందిస్తున్నారు. బీచ్ క్లీనింగ్‌తో పాటు నిరుద్యోగులకు ఉచితంగా కోర్సులు నేర్పించడం వరకూ ఎన్నో విధాలుగా సహకరిస్తున్నారు. మరిన్ని విశేషాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

వైజాగ్‌ వాలంటీర్స్‌గా ఉపశమనం : విశాఖ నగరానికి అందం అక్కడి తీరప్రాంతం. పర్యాటకులు వదిలేసి వెళ్లే ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలు నెలల తరబడి పేరుకుపోయి అక్కడి బీచ్‌ అందవిహీనంగా మారుతోంది. వీటన్నింటికీ అడ్డుకట్ట వేస్తూ బీచ్ క్లీనప్ నిర్వహిస్తున్నారు ఈ వాలంటీర్స్. సాగర తీరంలో పేరుకుపోయిన పాలు, పెరుగు ప్యాకెట్లు, దుస్తులు, చెప్పులు, ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలు తదితరాలను ఏరివేస్తున్నారు. ప్రతి ఆదివారం దాదాపు 25 కేజీల చెత్తను సేకరిస్తూ తీరప్రాంతాన్ని కాపాడుతున్నారు. కరోనా వంటి విపత్కర పరిస్థితుల్లో ఏర్పడిందే ఈ వైజాగ్‌ వాలంటీర్స్‌. ఆ సమయంలో సాయం కోసం ఎదురుచూసే వారికి ఏదైనా చేయాలని భావించాడు విశాఖకు చెందిన సతీశ్​. ప్రజలకు తక్షణ సాయం అందించడమే లక్ష్యంగా కేవలం 5మంది మిత్రులతో కలిసి వాట్సప్‌ గ్రూప్‌ క్రియేట్‌ చేశాడు. అదే వైజాగ్‌ వాలంటీర్స్‌ ప్రస్థానానికి తొలి అడుగు. ఆకలితో అలమటించే వారికి నిత్యావసర వస్తువులు, అత్యవసర సమయాల్లో రక్తం సమకూర్చడం వంటి కార్యక్రమాలతో ఎన్నో కుటుంబాల్లో ఆనందం నింపారు.

విశాఖలో వీకెండ్​ వైజాగ్ వాలంటీర్ల బీచ్ క్లీనింగ్ (ETV Bharat)

బీచ్​కే కాదు, యువతకు శీక్షణ : సముద్ర తీరంలో చెత్త సేకరించడం కత్తిమీద సామే. ముఖ్యంగా దేవుడి మాలలు, పాత దుస్తులను సముద్రంలో పారేయడం వల్ల అలల తాకిడికి ఆ దుస్తుల్లోకి ఇసుక చేరి రాయిలా గట్టిగా మారిపోతాయి. వాటిని తీయడం వాలంటీర్లకు శ్రమతో కూడుకున్న పని. గాలికి ఎగిరి వచ్చే ప్లాస్టిక్ కవర్లనూ ఏరుతూ ప్రజల్లో అవగాహన పెంచేందుకు నిరంతరం శ్రమిస్తున్నారు. వైజాగ్ వాలంటీర్స్ సేవలు కేవలం బీచ్‌కే పరిమితం కాలేదు. కాగ్నిజెంట్ వంటి సంస్థల భాగస్వామ్యంతో వృద్ధాశ్రమాలు, అనాథాశ్రమాలకు వెళ్లి అక్కడి వారితో సమయం గడుపుతూ వారిలో ఆనందం నింపుతున్నారు. నిరుద్యోగ యువతకు ఏఐ, ఎస్ఏపీ వంటి అత్యాధునిక కోర్సుల్లో ఉచితంగా ట్రైనింగ్ ఇస్తూ, వారికి ఉద్యోగాలు వచ్చేలా సహకరిస్తున్నారు.

విశాఖకు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు : వాలంటీర్లు అంటే విద్యార్థులు మాత్రమే కాదు. సాఫ్ట్‌వేర్ ఉద్యోగులు, డాక్టర్లు, సైకాలజిస్టులు , ఉన్నారు. వారం అంతా ఒత్తిడిని ఎదుర్కొనే సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఉద్యోగులు శని, ఆదివారాల్లో ఇక్కడికి వచ్చి సేవ చేస్తూ సేద తీరుతున్నారు. విశాఖకు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు తేవడమే లక్ష్యంగా తమ వాలంటీర్స్ ముందుకు సాగుతున్నారని చెబుతున్నాడు వైజాగ్‌ వాలంటీర్స్‌ ఫౌండర్‌ సతీశ్​. ప్రభుత్వం, జీవీఎంసీ ఎన్ని చర్యలు తీసుకున్నా ప్రజల్లో మార్పు వచ్చినప్పుడే స్వచ్ఛత సాధ్యమని చెబుతోంది వైజాగ్‌ వాలంటీర్స్‌ సంస్థ. ప్రతి ఒక్కరిలోనూ ఆ ఆలోచన రేకెత్తించేలా కృషి చేస్తోంది.

"సాధారణంగా నేటి యువత ఫోన్లకు ఎక్కువగా బానిసలవుతుంటారు. అయినప్పటికీ, వారిలో సమాజంపై సానుకూల ప్రభావం చూపాలని ఆశించేవారు కూడా ఉన్నారు. నేడు ఈ సంస్థ సుమారు 5,000 మంది స్వచ్ఛంద కార్యకర్తలతో విస్తరించింది. వాస్తవానికి, విశాఖపట్నం జనాభాలో ఒక శాతానికి సమానమైన సంఖ్యలో స్వచ్ఛంద కార్యకర్తలు తమ తల్లిదండ్రుల పూర్తి మద్దతుతో ఈ మారథాన్‌లో పాల్గొంటున్నారు. సమాజానికి సేవ చేయాలనే బలమైన కోరిక వారిని నిరంతరం ముందుకు నడిపిస్తోంది". -సతీశ్​, వైజాగ్ వాలంటీర్ ఫౌండర్

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VIZAG VOLUNTEERS
BEACH CLEANING PROGRAM
VISAKHA SATEESH AS VIZAG VOLUNTEERS
బీచ్ క్లీనింగ్‌ ఉచిత శిక్షణ
VIZAG YOUTH IN BEACH CLEANING

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