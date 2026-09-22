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మాదాపూర్​లో విశాఖ యువతి అనుమానాస్పద మృతి - పరారీలో ప్రియుడు

మాదాపూర్‌ సిద్ధిఖ్‌నగర్‌లోని ఓ హోటల్‌ గదిలో యువతి అనుమానస్పద మృతి రీతిలో మృతి చెందింది. తీవ్రగాయాలైన నిఖితను అర్ధరాత్రి ప్రియుడు,హోటల్ సిబ్బంది ఆసుపత్రికి తరలించాడు. అప్పటికే ఆమె మృతి చెందినట్లు వైద్యులు నిర్ధారించారు.

Vizag Woman Dead in Hyderabad
మాదాపూర్​లో యువతి అనుమానస్పద మృతి (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 22, 2026 at 1:24 PM IST

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Vizag Woman Dead in Hyderabad : హైదరాబాద్​ మాదాపూర్​ సిద్ధిఖ్​నగర్​లోని ఓ హోటల్లో విశాఖపట్నానికి చెందిన యువతి అనుమానాస్పదరీతిలో మృతి చెందింది. ప్రియుడే ఆమెను చంపి పరారైనట్లు పోలీసులు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇందుకు సంబంధించి పోలీసులు తెలిపిన వివరాలు ఈ విధంగా ఉన్నాయి. విశాఖకు చెందిన షారన్ నిఖిత టోప్నో అనే యువతి, ప్రియుడు శ్రీనివాస రవితేజతో కలిసి సోమవారం మధ్యాహ్నం నగరానికి వచ్చి హోటల్లో అద్దెకు దిగారు.

సోమవారం అర్ధరాత్రి సుమారు ఒంటిగంట సమయంలో తీవ్రగాయాలతో ఉన్న షారన్ నిఖిత టోప్నోను ఆమె ప్రియుడు శ్రీనివాస రవితేజ, హోటల్‌ సిబ్బందితో కలిసి అత్యవసర చికిత్స కోసం కొండాపూర్‌లోని ఓ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. అప్పటికే ఆమె మృతి చెందినట్లు వైద్యులు నిర్ధారించారు. దీనిపై సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు వెంటనే ఆసుపత్రికి చేరుకుని మృతదేహాన్ని పరిశీలించారు. నిఖిత ముఖం, తలపై తీవ్రమైన గాయాలు, వాపులు ఉన్నట్లు గుర్తించారు. యువతి మృతి చెందినట్లు తెలియగానే ఆమె ప్రియుడు శ్రీనివాస రవితేజ అక్కడి నుంచి పరారయ్యాడు.

ఈ క్రమంలోనే పోలీసులు హోటల్​కు వెళ్లి పరిశీలించగా రూమ్ గోడలపై, బెడ్‌షీట్‌పై రక్తపు మరకలు గుర్తించారు. క్లూస్ టీమ్‌ను రప్పించి శాంపిల్స్ సేకరించారు. పరారీలో ఉన్న శ్రీనివాస రవితేజ కోసం గాలిస్తున్నారు. మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ఉస్మానియా ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.

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