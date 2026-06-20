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'ఆస్తులు కాదు - సంకల్పం ఉంటే చాలు' - 'వైజాగ్ వాలంటీర్స్' సేవలకు సలాం!

సమాజ సేవకు పాటు పడుతున్న యువత - తమ సేవా కార్యక్రమాల ద్వారా ప్రజలు అండగా నిలుస్తున్న వైవం - నగర సేవలో 5 వేల మంది స్టూడెంట్స్‌!

Vizag Volunteers
Vizag Volunteers (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 20, 2026 at 10:08 AM IST

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Vizag Volunteers : నిస్వార్థంగా సాయం చేయాలనుకుంటే మార్గాలు అనేకం. ఈ ఆలోచనే వారందరిని ఏకం చేసింది. వైజాగ్ కేంద్రంగా సేవాకార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుట్టేలా స్ఫూర్తినిచ్చింది. ఆదుకునే మనసు ఉంటే చాలని సాటి వారికి సాయం చేయాలంటే సంపద అవసరం లేదని నిరూపిస్తున్నారు. తమకున్న విరామ సమయాన్ని స్వదినియోగం చేసుకుంటూ సమాజ సేవలో భాగమవుతున్నారు. వారే ‘వైజాగ్‌ వాలంటీర్స్‌’

విశాఖ నగరంలో ఏ ముఖ్యమైన ప్రోగ్రామ్​ జరిగినా వీరి భాగస్వామ్యం ఉండాల్సిందే! నగరంలో జరిగే ఈవెంట్లలో పాల్గొనే ప్రజలకు ఏ రకమైన ఇబ్బంది కలగకుండా వీరు దగ్గరుండి చూసుకుంటారు. ఆ కార్యక్రమం ప్రచారం దగ్గరనుంచి అది విజయవంతంగా పూర్తయ్యేంతవరకు అడుగడుగునా భాగస్వాములవుతారు. ప్రజలతో మమేకమై పనిచేస్తున్న ఈ కుర్రాళ్లంతా విశాఖలోని పలు కళాశాలల్లో చదువుతున్నస్టూడెంట్లే!

ఈ వైజాగ్ వాలంటీర్స్ ప్రారంభం వెనక ఓ స్టోరీ దాగి ఉంది. కరోనా సమయంలో కష్టాల్లో ఉన్న ప్రజలను సహాయం అందిచాలన్న ఆలోచనతో 2021లో ఈ వైజాగ్‌ వాలంటీర్స్‌ ప్రారంభమైంది. నగరానికి చెందిన ఐటీ ఉద్యోగి కె.సతీశ్​ ఈ సంస్థను ఏర్పాటు చేశారు. కొవిడ్ రోజుల్లో ప్రజలకు ఆక్సిజన్​, రక్తదానం అందేలా చేయడం వంటి పనులు చేశారు. ఇందుకోసం తొలుత ఒక వాట్సప్‌ గ్రూప్‌ ఏర్పాటు చేసి ఎక్కడ ఎవరికి సాయం అవసరమో తెలుసుకొని సేవలందించేవారు.

తొలుత వంద మందితో ప్రారంభమైన ఆ వాట్సప్‌ గ్రూప్‌ నేడు 5000ల మంది వాలంటీర్లతో సేవలందిస్తోంది. మొదటి సంవత్సరం 700 మంది సభ్యులుగా చేరారు. ఆ తర్వాత ఏడాదిలో 1200 మంది వచ్చారు. ఇలా సంస్థ చేస్తున్న సేవా కార్యక్రమాలకు ఆకర్షితులైన యువత ఇందులో స్వచ్ఛందంగా పాల్గొనడం మొదలెట్టారు. ఇందులో చేరిన వారి సామర్థ్యాలకు తగ్గట్టుగా ప్లానింగ్‌ మొదలుకొని నిర్వహణ విధుల వరకు నచ్చిన దాంట్లో భాగస్వామ్యం చేయడమే ఈ గ్రూప్‌ ముఖ్య ఉద్దేశం.

బీచ్‌క్లీనింగ్‌ వైజాగ్‌ : ప్రతి ఆదివారం వాలంటీర్స్ విశాఖలో బీచ్‌ క్లీనప్‌ డ్రైవ్‌ చేపడుతుంది. వందల మంది యువత బీచ్‌లోని ఒక తీర ప్రాంతాన్ని సెలక్ట్ చేసుకొని క్లీన్ చేస్తారు. ఇలా ఈ నెల 14 వరకు 666 డ్రైవ్‌లు నిర్వహించారు. ముందుగా దీనిపై ప్రచారం చేసి, ఆన్‌లైన్‌ రిజిస్ట్రేషన్స్‌ తీసుకుంటారు. ఇలా ఇప్పటివరకు లక్షల టన్నుల వ్యర్థాలు సేకరించారు. బ్లడ్​ అవసరమయ్యే వారికి ‘డిజి బ్లడ్‌’ పేరుతో దాతల ద్వారా సాయం అందేలా చేస్తున్నారు.

కొందరు వాలంటీర్లు వీకెండ్స్​లో వృద్ధాశ్రమాలకు వెళ్లి అక్కడి వారితో సరదాగా కాలాన్ని గడుపుతారు. గవర్నమెంట్ స్కూల్స్, అనాథ శరణాలయాలకు వెళ్లి పుస్తకాలు, నిత్యావసరాలందిస్తారు. అదేవిధంగా డోనర్స్ నుంచి సేకరించిన ఇతర వస్తువులు, దుస్తులు గిరిజన గ్రామాల్లో పంపిణీ చేస్తారు. కరోనా సమయంలో ఓ ఆక్సిజన్‌ బ్యాంకు నడిపారు. అంతేకాక లాక్‌డౌన్‌ టైమ్​లో వలస కార్మికులకు వేల సంఖ్యలో ఆహార పొట్లాలను పంపిణీ చేశారు. అలాగే రైల్వేస్టేషన్‌లో వచ్చిపోయే ప్రయాణికులకు మెడికల్ టెస్ట్స్​ స్క్రీనింగ్‌ వీరే నిర్వహించారు.

యోగాంధ్రలో భళా : గతేడాది విశాఖ వేదికగా జూన్‌ 21న ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ హాజరైన యోగా దినోత్సవంలో వీరు క్రియాశీలక పాత్ర పోషించారు. లక్షలాదిగా పాల్గొన్న జనానికి మార్గనిర్దేశం చేశారు. ప్రజలకు ఆయా బ్లాకుల్లోకి సక్రమంగా చేరుకునేలా చేయడం దగ్గర నుంచి గిన్నిస్‌బుక్‌ రికార్డ్‌ లెక్కింపులో భాగంగా క్యూఆర్‌ కోడ్‌లను స్కాన్‌ చేయడం వంటి అనేక విధులు నిర్వహించారు. ఇందులో 2220 మంది సేవలందించారు. ఇదే కాకుండా సింహాచలం ఆలయంలో ఏటా నిర్వహించే చందనోత్సవం, గిరిప్రదక్షిణ నిర్వహణలో వాలంటీరింగ్‌ చేసి భక్తులకు సాయపడుతున్నారు. క్యూలైన్ల నిర్వహణ, ప్రసాదాల పంపిణీ పర్యవేక్షిస్తారు.

అదేవిధంగా ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం వందేళ్ల ఉత్సవం, సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సులోనూ భాగస్వాములయ్యారు. వీఎంఆర్‌డీఏతో కలిసి బాలల సందడి సాంస్కృతిక కార్యక్రమంలోనూ పాలుపంచుకున్నారు. దీనికోసం టెక్నాలజీని వినియోగించడం వీరి ప్రత్యేకత. వీరిలో ప్రతి విభాగానికి ఒకర్ని సూపర్​వైజర్స్​గా నియమించి వారి ద్వారా ఈ కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తున్నారు.

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