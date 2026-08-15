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సాహిత్యంలో రాణిస్తున్న యువ రచయిత్రి సృజన - గవర్నర్ తేనేటి విందుకు ఆహ్వానం

జాతీయసేవా కార్యక్రమంలో సృజన ప్రతిభ - ప్రముఖుల ప్రశంసలు అందుకున్న యువతి - సృజన ప్రతిభను గుర్తించిన ఏపీ లోక్‌భవన్‌ - గవర్నర్‌ అబ్దుల్‌ నజీర్‌ ఇచ్చే తేనేటి విందుకు ఆహ్వానం

Vizag Student Srujana Special Invitation from Governor
Vizag Student Srujana Special Invitation from Governor (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 15, 2026 at 1:27 PM IST

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Vizag Student Srujana Special Invitation from Governor : పట్టుదల ఉంటే ఏ రంగంలోనైనా ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహించవచ్చని నిరూపించింది ఆ యువ రచయిత్రి. బాల్యం నుంచే పుస్తకాలతో ప్రయాణం చేస్తూ, భాషా నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్న ఆమె. సాహిత్య ప్రపంచంలో ఒక నూతన అధ్యాయానికి శ్రీకారం చుట్టింది. సాధారణ రచనలే కాకుండా, క్లిష్టమైన ఇంగ్లీష్‌లో 5 పుస్తకాలు రచించడంతో పాటు 3 ఆంగ్ల పద్య కావ్యాలను రాసి ప్రముఖుల నుంచి ప్రశంసలు అందుకుంది. ఆమె సాహిత్య కృషిని గుర్తించిన ఏపీ గవర్నర్‌ అబ్దుల్‌ నజీర్‌, ఆగస్టు 15 స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం సందర్భంగా లోక్‌భవన్‌లో జరిగే తేనేటి విందుకు ప్రత్యేక అతిథిగా ఆహ్వానించారు.

చదువు అంటే కేవలం క్లాస్‌ రూం గదులకు, పరీక్షల భయానికి పరిమితం కాదని, నిరంతర అన్వేషణ, అంకితభావం ఉంటే ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహించవచ్చని నిరూపిస్తోందీ యువతి. చిన్నతనం నుంచి తెలుగు, ఇంగ్లీష్‌ భాషలపై నిరంతరం పట్టు సాధించి, సాహిత్య లోకంలో నూతన ఒరవడిని సృష్టించాలనే లక్ష్యంతో అడుగులు వేసింది. ఆ దిశగా అందరూ మెచ్చుకునే స్థాయిలో గొప్ప రచయితగా ఎదిగింది.

గవర్నర్ తేనేటి విందుకు సృజనకు ఆహ్వానం (ETV Bharat)

సాహిత్యంలో రాణిస్తున్న యువ రచయిత్రి : సాహిత్య రంగంలో దూసుకెళ్తున్న ఈ యువతి పేరు మేడపాటి లక్ష్మీసాయి వర శ్రీ సృజన. విశాఖ చెందిన మధుబాబు, సీతా మహాలక్ష్మీ దంపతుల కుమార్తె. ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో డి ఫామ్‌ విద్యను అభ్యసిస్తోంది. చిన్నతనంలో తాత వద్ద నేర్చుకున్న భగవద్గీత జాతీయ స్థాయిలో పోటీల్లో ఈమెను విజేతను చేసింది. ఆ తర్వాత ఉన్నత విద్య చదువుతున్న సమయంలో అనేక విజయాలను సైతం సొంతం చేసుకుంది.

ఆ గెలుపు స్ఫూర్తితో మరిన్ని సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలలో పాల్గొనేలా చేసిందని చెబుతుందీ యువతి. కరోనా సమయంలో సరికొత్త ఆలోచనకు నాంది పలికేలా చేసింది. అదే ఇంగ్లీష్‌ కథలను రాయడం. అలా రాసిన కథనాలు, అంతర్జాతీయ ప్రముఖ పబ్లిషర్లను ఆకర్షించాయి. 2022లో The wave of thoughts, 2023లో Bon voyage, 2025లో The five inch paper, 2026లో Humanimal పబ్లిషర్లకు నచ్చి ప్రత్యేక పుస్తకాన్ని వేశారని వివరించింది.

జాతీయసేవా కార్యక్రమంలో సృజన ప్రతిభ: ఇప్పటివరకు మెుత్తం 5 పుస్తకాలను పబ్లిషర్స్‌ ప్రచురించారని చెబుతుంది సృజన. అలాగే మరో 3 పద్య కావ్యాలను సైతం ప్రచురించారు. దీంతో జాతీయ సేవా సంస్థలు నిర్వహించిన కార్య క్రమాల్లో పాల్లొని వికసితభారత లక్ష్యాలను వివరించే పోటీల్లో ఉత్తమ ప్రతిభ కనబరిచింది. దీల్లీలో భారత్‌ మండపంలో జరిగిన ఈవెంట్‌లో యంగ్‌ లీడర్‌ డైలాగర్‌గా అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. అష్టలక్ష్మి దర్శన్‌, యూత్‌ ఎక్స్చేంజ్ ప్రోగ్రాంలో అద్భుత ప్రతిభ చూపి మెుదటి స్థానంలో నిలిచిందీ యువతి. ఈమె టాలెంట్‌కు అస్సాం గవర్నర్‌ నుంచి ప్రశంసించారు. అంతేకాదు కేంద్ర మంత్రి కింజరాపు రామ్మోహన్‌ నాయుడు సైతం ప్రత్యేకంగా అభినందించారు. ఎన్​ఎస్​ఎస్​ తరపున బ్రిక్స్‌ సమావేశాల సంక్షిప్త వివరాలను అందించే అవకాశం కూడా అందుకుంది. ఈమె విజయాలను ఏపీ లోక్‌భవన్‌ గుర్తించి స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం రోజున గవర్నర్‌ అబ్దుల్‌ నజీర్‌ ఇచ్చే తేనేటి విందులో పాల్గొనే అవకాశం దక్కించకుంది సృజన.

"సాహిత్యంపై ఉన్న ఇష్టంతో రాసిన పుస్తకాలను, పద్య కావ్యాలను ప్రముఖులు గుర్తించి ప్రశంసించడం ఎంతో సంతోషాన్ని ఇచ్చింది. ఇప్పటివరకు 5 పుస్తకాలు రాశా. అలాగే 3 పద్య కావ్యాలు ప్రచురించా. నా సాహిత్య ప్రయాణానికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చింది. జాతీయ సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటూ సమాజానికి నా వంతు సేవ చేయడాన్ని బాధ్యతగా భావించా. గవర్నర్‌ ఇచ్చే తేనేటి విందుకు ఆహ్వానం పంపడం నిజంగా నా అదృష్టం." - లక్ష్మీసాయి వర శ్రీ సృజన, యువ రచయిత్రి

కుమార్తె ఇన్ని విజయాలు సాధించడం చాలా సంతోషంగా ఉందని చెబుతున్నారు సృజన తండ్రి మధుబాబు. గవర్నర్‌ కార్యాలయం నుంచి తేనేటి విందుకు పిలుపు రావడం ఎంతో గర్వంగా ఉందన్నారు. భవిష్యత్తులో మరిన్ని విజయాలు సాధించేలా అండగా ఉంటామని కుటుంబ సభ్యులు వివరించారు. అక్షరాలతో ప్రపంచ పాఠకులను మంత్రముగ్ధులను చేస్తూ, జాతీయ వేదికలపై యువ నాయకత్వ లక్షణాలను చూటుతోందీ యువతి. సాహిత్యం, సేవ అనే 2 అంశాలపై ముందుకు వెళ్తున్న సృజన ప్రస్థానం ప్రతి ఒక్కరిలోనూ స్ఫూర్తిని నింపుతోంది. తెలుగునేల గర్వించదగ్గ ఈ ప్రజ్ఞాశీలి భవిష్యత్తులో మరిన్ని అద్భుతాలు సృష్టించాలని మనమూ కోరుకుందాం.

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గవర్నర్ ఎట్​ హోమ్​కు ఆహ్వానం
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