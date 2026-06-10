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విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ఘటన - ఎవరిని కదిలించినా కన్నీటి అలలే

తమకు దిక్కెవరంటూ బాధితులు రోదన - బిడ్డకు తండ్రి గురించి ఏం చెప్పాలా అని విలపించిన తల్లి - కేజీహెచ్‌ శవాగారం వద్ద హృదయ విదారక దృశ్యాలు

Vizag Steel Plant Tragedy
Vizag Steel Plant Tragedy (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 10, 2026 at 8:04 PM IST

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Visakha Steel Plant Tragedy : విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ఘటన బాధితుల కుటుంబాల్లో పెనువిషాదాన్ని నింపింది. మంగళవారం నాడు కేజీహెచ్‌ శవాగారం వద్ద అప్పటివరకు ప్రశాంతంగా ఉన్న వాతావరణం ఒక్కసారిగా మారిపోయింది. డ్యూటీకి వెళ్లిన కొద్దిగంటల్లోనే కానరాని లోకాలకు వెళ్లిపోయిన తమవారిని చూసి కుటుంబసభ్యుల రోదనలు మిన్నంటాయి. ఇక తమకు దిక్కెవరంటూ బాధితులు రోదించిన తీరు మార్చురీ పరిసరాల్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరినీ కలచివేసింది.

తమవారి మృతదేహాలను చూసి బాధితులు ఒక్కసారిగా కుప్పకూలిపోయారు. కేజీహెచ్‌ శవాగారం వద్ద ఎటుచూసినా విషాదమే తాండవం చేసింది. తమవారి జ్ఞాపకాలను నెమరేసుకుంటూ బంధువులు చేసిన రోదనలు చూపరులను సైతం కలచివేశాయి. డ్యూటీ అయిపోగానే ఇంటికి తిరిగి వస్తామని చెప్పినవారు ఇలా విగతజీవులుగా రావడాన్ని వారు జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారు. మృతుల కుటుంబాల్లో ఒక్కొక్కరిది ఒక్కో దీనగాథ. బిడ్డ కోసం పరితపించే తల్లిదండ్రులు ఓవైపు. నాన్నకోసం ఎదురుచూసే పిల్లలు మరోవైపు. వెరసి బాధిత కుటుంబాల్లో తీరని విషాదాన్ని మిగిల్చింది.

గొంతిన భానుకుమార్‌ (33) స్టీల్ ప్లాంట్​లో 8 ఏళ్లుగా విధులు నిర్వహిస్తున్నాడు. స్వగ్రామం గాజువాక మండలం, శనివాడ గ్రామం. మూడు సంవత్సరాల క్రితమే లావణ్యతో వివాహమైంది. వీరిక మూడు నెలల కిందట కుమారుడు జన్మించాడు. ఇంతలోనే ఈ దారుణం జరిగిపోయిందని కుటుంబ సభ్యులు కన్నీరుమున్నీరుగా విలపించారు. బిడ్డకు, తండ్రి గురించి ఏం చెప్పాలని లావణ్య విలపించిన తీరు అక్కడి వారిని కంటతడి పెట్టించింది.

పిల్లలు జాగ్రత్తని వీడియోకాల్‌ చేసి చెప్పారు : ‘ఆయన బి-షిఫ్ట్‌కు వెళ్లారు. అప్పటికే మా పిల్లలిద్దరికి జ్వరం రావడంతో నేను వాళ్లను ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లాను. వెళ్లాక ఆయన వీడియోకాల్‌ చేసి మాతో మాట్లాడారు. పిల్లలు జాగ్రత్తని చెప్పారు. మాది రంగారెడ్డి జిల్లా. ఓ బంధువుల వివాహంలో మేమిద్దరం కలుసుకుని, ఇష్టపడి పెళ్లి చేసుకున్నాం. పిల్లలు దానేష్‌ 7వ తరగతి, లోకేశ్‌ 6వ తరగతి చదువుతున్నారు. ఇప్పుడు మమ్మల్ని వదిలి వెళ్లిపోయారు. బుధవారం ఆయన పుట్టినరోజు. రోజూ విధుల నుంచి రాగానే చాలా వేడిగా ఉంది, ఏసీ వేయమని అడిగేవారు. ప్రమాదం జరిగినప్పుడు ఆ వేడి తట్టుకోలేక ఎంత బాధపడ్డారో' అని రాజమ్మ భోరున విలపించింది.

నక్కరాజు అప్పలరాజు (39) 12 సంవత్సరాలుగా ఒప్పంద కార్మికుడిగా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. ఆయన అగనంపూడి సమీపంలోని డొంకాడ వలస కాలనీలో నివసిస్తున్నారు. భార్య మణి, పిల్లలు దేవీప్రసాద్, హేమితి ఉన్నారు. తల్లిదండ్రులూ ఈయనపైనే ఆధారపడ్డారు. డ్యూటీకి వెళ్లిన వ్యక్తి కానరాని లోకాలకు వెళ్లిపోవడంతో తమకు దిక్కెవరంటూ ఆ కుటుంబం భోరున విలపించింది.

ఒకసారి తప్పించుకొని : ఇదే ప్రమాదంలో గొట్టాపు త్రినాథరావు (53) మరణించారు. ఆయన స్వస్థలం గాజువాక సమీపంలోని అప్పన్నకాలనీ. స్టీల్ ప్లాంట్​లో ఒప్పంద కార్మికుడిగా పని చేస్తున్నారు. 2012లో ఒకసారి ప్రమాదంలో స్వల్పగాయాలతో బయటపడ్డారు. ఈసారి ప్రమాదం మాత్రం ప్రాణాలను బలిగొందని కుటుంబ సభ్యులు కన్నీరుమున్నీరుగా విలపించారు. త్రినాథరావుకు భార్య రాధ, ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు.

భర్త నక్క రమణ (50) మరణించడంతో తమకు దిక్కెవరని భార్య జోగమ్మ కన్నీరుమున్నీరుగా విలపించారు. రమణ స్టీల్ ప్లాంట్​లో ఒప్పంద కార్మికుడిగా పని చేస్తున్నారు. పెదగంట్యాడ మండలం మదీనాబాగ్‌లో నివాసం ఉంటున్నారు. ఆయనకు దుర్గాప్రసాద్, అప్పలకొండ అనే ఇద్దరు పిల్లలున్నారు. ప్రమాదంలో కుటుంబపెద్ద చనిపోవడంతో తాము దిక్కుతోచని స్థితిలో ఉన్నామని, తమను ఆదుకోవాలని కుటుంబ సభ్యులు కోరారు.

కన్నీరు పెట్టించిన తండ్రి తపన : ‘వర్మా! తమ్ముడిని బాగా చదివించు. నువ్వూ బాగా చదువుకో. అమ్మను బాగా చూసుకోండి. మరి ఉంటా డాడీ!’ ప్రమాదంలో తీవ్రంగా గాయపడిన పైడిరాజు తనను చికిత్స కోసం ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్తుండగా పెద్ద కుమారుడిని ఉద్దేశించి వీడియోలో మాట్లాడిన మాటలివి. భార్య అరుణ, పెద్ద కుమారుడు పైడి కనకవర్మ, రెండో కుమారుడు ఆమంత్‌లంటే ఆయనకు పంచప్రాణాలు. అంత వేదనలోనూ తండ్రిగా బాధ్యతలను గుర్తుచేసిన వైనం అందరితో కంటతడి పెట్టించింది. విశాఖ సెవెన్‌హిల్స్‌ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న పైడిరాజు బుధవారం ఉదయం మరణించారు.

‘ఇక్కడ ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. పరిస్థితి అంత అనుకూలంగా లేదు. మీరంతా సంతోషంగా ఉండండి, ఆసుపత్రికి వెళ్తున్నా’ అంటూ గోకాడ సూరిబాబు (52) కుటుంబసభ్యులకు జాగ్రత్తలు చెప్పి ప్రస్తుతం ఆయన ఆసుపత్రిలో మృత్యువుతో పోరాడుతున్నారు. సూరిబాబు 25 సంవత్సరాలుగా ఉక్కు ఎస్‌ఎంఎస్‌ విభాగంలో ఒప్పంద కార్మికుడిగా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. భార్య వరలక్ష్మి, ఇద్దరు సంతానం. అంబులెన్స్‌లో చికిత్సకు తరలిస్తుండగా తన భార్యకు ఫోన్‌ చేస్తానంటూ పక్క వ్యక్తి నుంచి మొబైల్ తీసుకుని ‘వరా ఇక్కడ పరిస్థితి బాగా లేదు, మీరు హ్యాపీగా ఉండండి’ అంటూ జాగ్రత్తలు చెప్పి ఫోన్‌ పెట్టేశారు. తన సోదరుడికి కూడా ఫోన్‌ చేసి జాగ్రత్తలు చెప్పారు.

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