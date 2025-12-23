విశాఖ నుంచి గోమాంసం ఎగుమతి - 189 టన్నులు పూడ్చివేసిన పోలీసులు
తెలంగాణ, మహారాష్ట్ర, ఉత్తర్ప్రదేశ్, పశ్చిమబెంగాల్లలో ఆవులను వధించి గేదెలుగా తప్పుడు ధ్రువీకరణ పత్రాలు - నకిలీ ఇన్వాయిస్లు, ఈ-వేబిల్లులు, హెల్త్ సర్టిఫికెట్లతో విశాఖ పోర్టు ద్వారా గల్ఫ్ దేశాలకు ఎగుమతి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 23, 2025 at 1:55 PM IST
Police Seized Illegal Export Of Meat: అక్రమంగా దేశవిదేశాలకు గో మాంసాన్ని ఎగుమతి చేస్తున్న రాకెట్ను విశాఖ పోలీసులు ఛేదించారు. పట్టుబడిన మొత్తం 189 టన్నుల మాంసాన్ని కోర్టు ఆదేశాలతో సోమవారం పూడ్చివేశారు. ఆనందపురం పోలీసుస్టేషన్లో డీసీపీ-1 మణికంఠ ఈ కేసు వివరాలు మీడియాకు వెల్లడించారు. ఈ ఏడాది ఆగస్టులో డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ రెవెన్యూ ఇంటెలిజెన్స్ (డీఆర్ఐ) అధికారులు తనిఖీలు చేశారు. ఆ సమయంలో విశాఖలోని ఆనందపురం మండలం శొంఠ్యాం సమీపంలోని శ్రీమిత్ర కోల్డ్ స్టోరేజ్ నుంచి విదేశాలకు గోమాంసం వెళ్తున్నట్లు అనుమానించారు. దీంతో అక్కడికి వెళ్లి తనిఖీ చేయగా మొత్తం 189 టన్నుల మాంసం నిల్వలు ఉన్నట్లు గుర్తించారు.
కోర్టు ఆదేశాలతో: తనిఖీలప్పుడు పట్టుబడిన మాంసం నమూనాలను హైదరాబాద్లోని ల్యాబ్లో పరీక్షించగా, ఆవు, ఎద్దు, గేదె మాంసంగా తేలింది. పశుసంవర్ధక శాఖ సహాయ సంచాలకుడు అప్పారావు ఫిర్యాదు చేయడంతో ఆనందపురం పోలీసులు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. కోర్టు ఆదేశాలతో మరో 8 నమూనాలు పరీక్షించగా మొత్తం పశుమాంసంలో అధికంగా నిషేధిత ఆవు, ఎద్దు మాంసం ఉన్నట్లు తేలింది. ఆ మాంసం మొత్తాన్ని పూడ్చివేయాలని కోర్టు ఆదేశించడంతో కుసులవాడ సమీపంలో ప్రభుత్వ కొండపోరంబోకు భూమిలో పూడ్చివేశారు. పోలీసు ఉన్నతాధికారులు ఏసీపీ అప్పలరాజు, సీఐ వాసునాయుడు, ఎస్సై హరీశ్, జి. సంతోష్కుమార్ పర్యవేక్షించారు.
పలు రాష్ట్రాల్లో నెట్వర్క్: ఈ కేసులో మొత్తం 9 మంది నిందితులను గుర్తించి, ఇప్పటికే ముగ్గురిని రిమాండ్కు తరలించారు. శ్రీమిత్ర కోల్డ్ స్టోరేజ్ను అద్దెకు తీసుకున్న మిష్ ఓవర్సీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ యజమాని మహమ్మద్ ఫర్హాన్ను మాంసం ఎగుమతిదారుగా గుర్తించి అరెస్టు చేశారు. మాంసం సరఫరాదారులు మన్సూర్ అలీని మహారాష్ట్రలో, రషీద్ ఖురేషిని ఉత్తర్ప్రదేశ్లోని మీరట్లో అదుపులోకి తీసుకుని రిమాండ్కు తరలించారు. మిగిలిన నిందితుల కోసం ప్రత్యేక బృందాలతో గాలిస్తున్నారు. వీరంతా తెలంగాణ, మహారాష్ట్ర, ఉత్తర్ప్రదేశ్, పశ్చిమబెంగాల్లలో ఆవులను వధించి గేదెలుగా తప్పుడు ధ్రువీకరణ పత్రాలు తయారు చేసి, నకిలీ ఇన్వాయిస్లు, ఈ-వేబిల్లులు, హెల్త్ సర్టిఫికెట్లతో విశాఖ పోర్టు ద్వారా గల్ఫ్ దేశాలకు ఎగుమతి చేస్తున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎక్కడా ఆవులను వధించడం లేదని, పశువధపై వివిధ రాష్ట్రాల్లో వేర్వేరు చట్టాలు ఉండటంతో వీరు ఇలాంటి అక్రమాలకు పాల్పడుతున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
దీని వెనుక పెద్ద రాకెట్: డీసీపీ మణికంఠ చందోలు మాట్లాడుతూ గో మాంసాన్ని ఎగుమతి చేస్తున్న వారిని పట్టుకొని విచారించగా దీని వెనుక పెద్ద రాకెట్ ఉన్నట్లు గుర్తించామని తెలిపారు. పట్టుబడిన మాంసంలో మూడు నమూనాలు ఆవు, ఎద్దు, గేదె మాంసంగా తేలిందని మణికంఠ వెల్లడించారు. గో మాంసాన్ని ఎగుమతి చేస్తున్న మిష్ ఓవర్సీస్ ప్రైవేటు లిమిటెడ్ యజమాని ఎం.డి.ఫర్వాన్ను అరెస్టు చేసి విచారించగా దీని వెనుక పెద్ద రాకెట్ ఉన్నట్లు గుర్తించామన్నారు.
గోమాంసం సరఫరాదారులు మన్సూర్ అలీని గుజరాత్లో, రషీద్ ఖురోషిని ఉత్తర ప్రదేశ్లో అరెస్టు చేసి తీసుకువచ్చి, రిమాండ్కు తరలించామన్నారు. మరో ఆరుగురి కోసం గాలింపు చర్యలు చేపడుతున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ డబ్బు సంపాదించాలనే ఆశతో ఇలాంటి అక్రమాలకు పాల్పడితే ఎంతటివారినైనా వదిలి పెట్టబోమని పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ధనార్జనే ధ్యేయంగా కొందరు అక్రమార్కులు వివిధ అడ్డదారులు తొక్కుతున్నారు. అక్రమంగా గోమాంసం ఎగుమతి చేయడం ప్రభుత్వం నిషేధించినా కొత్త దారులు వెతుకుతూ మాంసాన్ని దేశ విదేశాలకు ఎగుమతి చేస్తూ సొమ్ము చేసుకుంటున్నారు. వారు చేస్తున్నవి చట్ట వ్యతిరేక కార్యకలాపాలని తెలిసినా కూడా అలాంటి పనులనే కొనసాగిసాగిస్తున్నారు. అక్రమంగా గోమాంసం ఎగుమతి చేస్తే వారిపై చర్యలు తప్పవని పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు.