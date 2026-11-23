విశాఖలో భారీ సైబర్ మోసం - రూ.1.94 కోట్లు దోచుకున్న ముఠా అరెస్ట్
Visakhapatnam Cyber Crime డిజిటల్ అరెస్ట్ పేరుతో 65 ఏళ్ల విశ్రాంత ఉద్యోగిని భయపెట్టి రూ.1.94 కోట్లు కొట్టేసిన అంతర్రాష్ట్ర, అంతర్జాతీయ ముఠా గుట్టును విశాఖపట్నం సైబర్ క్రైం పోలీసులు రట్టు చేశారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 23, 2026 at 2:47 PM IST
డిజిటల్ అరెస్ట్ పేరుతో 65 ఏళ్ల విశ్రాంత ఉద్యోగిని భయపెట్టి రూ.1.94 కోట్లు కొట్టేసిన అంతర్రాష్ట్ర, అంతర్జాతీయ ముఠా గుట్టును విశాఖపట్నం సైబర్ క్రైం పోలీసులు రట్టు చేశారు. బెంగళూరులో ప్రత్యేక ఆపరేషన్తో ఆరుగురిని అరెస్ట్ చేసి, రూ.3 కోట్ల మోసాలకు సంబంధించిన మ్యూల్ ఖాతాలు, క్రిప్టో మార్పిడి నెట్వర్క్ను బయటపెట్టారు.
డిజిటల్ అరెస్టు చేస్తున్నామంటూ : విశాఖ నగరానికి చెందిన 65 ఏళ్ల విశ్రాంత ఉద్యోగికి ఇటీవల గుర్తు తెలియని సైబర్ నేరగాళ్లు ఫోన్ చేశారు. మీ ఆధార్ వివరాలతో తీసుకున్న సిమ్కార్డు చట్టవిరుద్ధ కార్యకలాపాలకు, మనీలాండరింగ్కు ఉపయోగపడిందని బెదిరించారు. డిజిటల్ అరెస్టు చేస్తున్నామంటూ భయభ్రాంతులకు గురి చేశారు. ఆర్బీఐ అధికారుల ద్వారా నగదు ధ్రువీకరణ చేయాలంటూ బాధితుడి నుంచి 13 విడతలుగా రూ.1.94 కోట్లను వివిధ బ్యాంకు ఖాతాలకు బదిలీ చేయించుకున్నారు. బాధితుడి ఫిర్యాదుతో సైబర్ క్రైం పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. ఈ కేసులో ఇప్పటికే విశాఖకు చెందిన ఆకుల మహేంద్ర, చెన్నా ప్రసాద్, సిద్దిరెడ్డి శివప్రసాద్లను అరెస్టు చేసి రిమాండ్కు తరలించారు.
బాగ్చీ పర్యవేక్షణలో : నగర పోలీసు కమిషనర్ డాక్డర్ శంఖబ్రత బాగ్చీ పర్యవేక్షణలో పోలీసులు దర్యాప్తును ముమ్మరం చేశారు. నగదు జమైన ఖాతాలు, కాల్డేటా, టవర్ లొకేషన్లను విశ్లేషించి అన్నమయ్య జిల్లా పుంగనూరు వాసులకు సంబంధం ఉన్నట్లు గుర్తించారు. స్థానిక పోలీసుల సాయంతో ఈ నెల 20న బెంగళూరు జీవన్ బీమా నగర్లో ఆరుగురు నిందితులను పట్టుకుంది.
వీరిలో విశాఖకు చెందిన బలగ లోకేశ్ (25), జువ్వల శంకర్ (26), బెంగళూరుకు చెందిన ఆల్విన్ రిచర్డ్ (26), యాసిన్ అహ్మద్ షఫీర్ (21), పుంగనూర్కు చెందిన షేక్ ముబారక్ (28), షేక్ సుల్తాన్ బాషా (30) ఉన్నారు. బెంగళూరు న్యాయస్థానంలో నాలుగు రోజుల ట్రాన్సిట్ రిమాండ్ పొంది వీరిని విశాఖకు తరలించారు. స్థానిక కోర్టులో హాజరుపర్చగా న్యాయమూర్తి 14 రోజుల రిమాండ్ విధించారు. నిందితుల నుంచి సెల్ఫోను, వాట్సప్, టెలిగ్రాం చాటింగ్లు, కీలక డిజిటల్ ఆధారాలు పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
సైబర్ నేర కార్యకలాపాల్లో పనిచేసి : ప్రధాన నిందితుల్లో ఒకరైన బలగ లోకేశ్ గతంలో కంబోడియాలో సైబర్ నేర కార్యకలాపాల్లో పని చేసి భారత్కు తిరిగి వచ్చాడు. ఇక్కడ బెంగళూరుకు చెందిన ఆల్విన్ రిచర్డుతో జతకట్టాడు. వీరిద్దరూ టెలిగ్రాం ద్వారా ఏపీ సరిహద్దు, బెంగళూరు ప్రాంతాల వ్యక్తులకు కమీషన్ ఆశ చూపి కరెంట్ ఖాతాలు తెరిపించారు. ఆ ఖాతా కిట్లు, వివరాలను కంబోడియాలోని సైబర్ నేరగాళ్లకు అందించేవారు. విదేశీ నేరగాళ్లు బాధితుల నుంచి కొల్లగొట్టిన సొమ్మును ఈ మ్యూల్ ఖాతాల్లో జమ చేయించేవారు.
ఖాతాదారుల ద్వారా నగదు డ్రా చేయించి లోకేశ్, అల్విన్ తీసుకునేవారు. ఆ మొత్తంలో 25 శాతం కమీషన్ మినహాయించుకుని ఖాతాదారులకు కొంత ఇచ్చేవారు. మిగిలిన నగదును యాసిన్ అహ్మద్ షఫీర్కు అప్పగించేవారు. షఫీర్ తనకు పరిచయమున్న ఆలీ అనే వ్యక్తి ద్వారా ఆ నగదును యూఎస్డీటీ క్రిప్టో కరెన్సీగా మార్చేవాడు. ఈ ముఠా ఇప్పటివరకు సుమారు రూ.3 కోట్ల సైబర్ మోసాల సొమ్మును మళ్లించినట్లు ప్రాథమిక దర్యాప్తులో తేలింది.
చట్టసభల్లో అన్ని వర్గాలకు వాటా దక్కాలి: మాజీ డీజీపీ పూర్ణచంద్రరావు
పల్లె పోరులో పోలింగ్ ముందే జోరు - తొలి విడతలో 758 సర్పంచ్ పీఠాలు ఏకగ్రీవం