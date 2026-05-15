పసిడి కోసం కిరాతకం - విశాఖలో మహిళ దారుణ హత్య - హంతకుడిని పట్టించిన సెల్‌ఫోన్!

విశాఖ అక్కయ్యపాలెంలో దారుణం - బంగారం కోసం మహిళ దారుణ హత్య - బీరువా తాళం కోసం చిత్రహింసలు - కాళ్లు కట్టేసి, గొంతు నులిమి చంపిన కసాయి

Published : May 15, 2026 at 10:06 AM IST

​Vizag Woman Murder : కడుపున పుట్టిన బిడ్డలను చూసి ఆ తల్లి మురిసిపోయింది. హైదరాబాద్‌లో ఉంటున్న కూతుర్లను కలిసి, వారితో సంతోషంగా గడిపి రెండు రోజుల క్రితమే తన ఇంటికి తిరిగి వచ్చింది. ఆ తల్లి ఆనందం ఎంతో సేపు నిలవలేదు. పసిడి కోసం వచ్చిన ఓ కిరాతకుడు ఆమె పాలిట మృత్యువులా మారాడు. ఆరు తులాల బంగారం కోసం ఒక నిండు ప్రాణాన్ని పాశవికంగా బలితీసుకున్నాడు. చిత్రహింసలు పెట్టి, కాళ్లు కట్టేసి, గొంతు నులిమి దారుణంగా చంపేశాడు. విశాఖపట్నంలో జరిగిన ఈ దారుణ హత్య స్థానికంగా తీవ్ర కలకలం రేపింది. సాయంత్రం వరకూ తనతో ఫోన్‌లో మాట్లాడిన భార్య, రాత్రికి విగతజీవిగా కనిపించడంతో ఆ భర్త కన్నీరుమున్నీరుగా విలపించిన తీరు అందరినీ కంటతడి పెట్టించింది. ఈ ఘటనకు సంబంధించి పోలీసులు తెలిపిన వివరాలు ఈ విధంగా ఉన్నాయి.

ఆ సాయంత్రం ఏం జరిగింది? : విశాఖపట్నంలోని అక్కయ్యపాలెం సమీపంలో శ్రీనివాసనగర్‌ ప్రాంతం ఉంది. అక్కడ ఉన్న ఓ బహుళ అంతస్తుల భవనంలో పి.పార్వతి(53), ఆమె భర్త చంద్రశేఖర్ నివాసం ఉంటున్నారు. చంద్రశేఖర్ స్థానికంగా ఓ పాన్ షాపు నడుపుకుంటూ కుటుంబాన్ని పోషిస్తున్నాడు. గురువారం మధ్యాహ్నం 3.30 గంటల సమయంలో చంద్రశేఖర్ దుకాణానికి వెళ్లాడు. సాయంత్రం 4.40 నిమిషాలకు భార్య పార్వతికి వాట్సప్ కాల్ చేసి మాట్లాడాడు. అప్పటివరకూ అంతా మామూలుగానే ఉంది.

రాత్రి ఇంటికి వచ్చేసరికి : రాత్రి 7.30 గంటల సమయంలో చంద్రశేఖర్ దుకాణం మూసేసి ఇంటికి వచ్చాడు. తలుపు తీసి చూడగానే ఇల్లంతా చిందరవందరగా ఉంది. ఇంట్లోని సామగ్రి అంతా చెల్లాచెదురుగా పడిపోయింది. భార్య ఎంతకీ కనిపించకపోవడంతో చంద్రశేఖర్ ఆందోళనగా ఇల్లంతా వెతికాడు. చివరకు మంచం కింద చూసి గుండెలు బాదుకున్నాడు. తన భార్య పార్వతి మంచం కింద విగతజీవిగా పడి ఉంది. వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం అందించాడు.

కిరాతకుడి క్రూరత్వం : ఈ హత్యను దుండగుడు అత్యంత క్రూరంగా చేశాడు. భర్త లేని సమయం చూసి ఇంట్లోకి చొరబడిన కిరాతకుడు, బీరువా లాకర్ తాళం కోసం పార్వతితో పెనుగులాడాడు. తాళం ఇవ్వకపోవడంతో ఆమెను తీవ్రంగా హింసించాడు. చేతులపై గట్టిగా లాగేసి గాయపరిచాడు. ఆమె కట్టుకున్న చీరతోనే కాళ్లను గట్టిగా కట్టేశాడు. ఆ తర్వాత గొంతు నులిమి దారుణంగా ప్రాణాలు తీశాడు. గొంతుపై కమిలిపోయిన మచ్చలు ఆ కసాయి వాడి క్రూరత్వానికి సాక్ష్యంగా నిలిచాయి.

బంగారం దోచుకుని, కారం చల్లి : పార్వతి ప్రాణాలు పోయిన తర్వాత ఆమె మెడలో, ఒంటిపై ఉన్న ఆరు తులాల బంగారు ఆభరణాలను దుండగుడు లాక్కున్నాడు. మృతదేహం వెంటనే ఎవరికీ కనిపించకుండా మంచం కిందకి తోసేశాడు. పోలీసు జాగిలాలు తనను పసిగట్టకుండా ఉండేందుకు, హంతకుడు ముందు జాగ్రత్తగా ఘటనా స్థలంలో కారం చల్లాడు.

పట్టించిన సెల్‌ఫోన్, గంటల్లోనే అరెస్ట్ : దుండగుడు ఎంత తెలివిగా తప్పించుకోవాలని చూసినా, ఒక చిన్న తప్పు చేసి అడ్డంగా దొరికిపోయాడు. పార్వతితో పెనుగులాట జరిగిన సమయంలో దుండగుడి జేబులో నుంచి అతని మొబైల్ ఫోన్ కింద పడిపోయింది. కంగారులో ఆ ఫోన్‌ను అక్కడే వదిలేసి పరారయ్యాడు. ఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించిన పోలీసులకు ఆ సెల్‌ఫోన్ దొరికింది. అదే హంతకుడిని పట్టించింది. ఆ ఫోన్ ఆధారంగా సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఉపయోగించి పోలీసులు దర్యాప్తు ముమ్మరం చేశారు. హత్య జరిగిన కొన్ని గంటల వ్యవధిలోనే ఆ కిరాతకుడిని గుర్తించి, అరెస్ట్ చేశారు. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే క్రైం డీసీపీ, ఈస్ట్ ఏసీపీ, క్రైం ఏసీపీ, ఏసీపీ లక్ష్మణమూర్తి తదితర ఉన్నతాధికారులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. క్లూస్ టీమ్, డాగ్ స్క్వాడ్‌ను రప్పించి ఆధారాలు సేకరించారు.

