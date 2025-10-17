"‘హత్య’ సినిమాతో అవమానం జరిగింది - వారంలో రూ.5 కోట్లు చెల్లించండి"
వివేకా హత్య కేసు నిందితుడు సునీల్ యాదవ్ లీగల్ నోటీసులు - 'హత్య' సినిమాతో తీవ్ర అవమానం జరిగిందన్న సునీల్ యాదవ్
SUNIL YADAV LEGAL NOTICE OVER HATYA MOVIE: 'హత్య' సినిమాతో తనకు, తన కుటుంబానికి తీవ్ర అవమానం జరిగిందంటూ వివేకా హత్య కేసు నిందితుడు సునీల్ యాదవ్ ముగ్గురికి లీగల్ నోటీసులు పంపారు. హత్య సినిమాలో సన్నివేశాల వల్ల తన పరువుకి నష్టం కలిగిందని పేర్కొంటూ ఆయన సినిమా దర్శకురాలు బసవ శ్రీ విద్య, నిర్మాత ప్రశాంత్ రెడ్డి, అలాగే పులివెందుల వైఎస్సార్సీపీ సోషల్ మీడియా కార్యకర్త పవన్ కుమార్లకు లీగల్ నోటీసులు పంపించారు. నోటీసుల్లో సునీల్ యాదవ్ పేర్కొన్న ప్రకారం వారంలోపు రూ.5 కోట్లు పరిహారం చెల్లించకపోతే, కోర్టును ఆశ్రయించి క్రిమినల్ చర్యలు తీసుకుంటానని అన్నారు.
సినిమా వెనుక కుట్ర ఉంది: సునీల్ యాదవ్ తన నోటీసుల్లో పేర్కొన్న వివరాల ప్రకారం, “హత్య సినిమా వెనుక ఒక కుట్ర దాగి ఉంది. దీని ద్వారా నన్ను, నా కుటుంబాన్ని ప్రజల ముందు అవమానపరిచే ప్రయత్నం చేశారు,” అని తెలిపారు. అలాగే, ఈ చిత్రానికి పులివెందుల ఎంపీ వైఎస్ అవినాష్ రెడ్డికి ప్రమేయం ఉండొచ్చనే అనుమానం ఉందని కూడా పేర్కొన్నారు. “సినిమా చిత్రీకరణకు అవసరమైన నిధులను అవినాష్ రెడ్డి సమకూర్చి ఉండొచ్చని, ఆ దిశగా విచారణ జరపాల్సిన అవసరం ఉందని” సునీల్ యాదవ్ తన న్యాయవాది ద్వారా నోటీసుల్లో పేర్కొన్నారు.
‘హత్య’ సినిమాలోని సన్నివేశాలపై ఆగ్రహం: సునీల్ యాదవ్ నోటీసుల ప్రకారం, “హత్య” సినిమాలోని కొన్ని సన్నివేశాలు తనను, తన తల్లిని అవమానించేలా, క్రూరంగా చూపించారని పేర్కొన్నారు. వివేకా హత్య కేసులో సీబీఐ ఛార్జిషీట్లో ఎనిమిది మంది నిందితులు ఉన్నా, సినిమాలో మాత్రం కేవలం నలుగురి పాత్రలను మాత్రమే హత్యలో చూపించారని అన్నారు. “దర్యాప్తు పత్రాల ప్రకారం కాకుండా కథను వక్రీకరించారని, కొన్ని పాత్రలను కావాలనే తొలగించడం వెనుక దురుద్దేశం ఉందని అనిపిస్తోంది,” అని ఆయన నోటీసుల్లో పేర్కొన్నారు.
మార్చి 22న పులివెందుల పోలీసులకు ఫిర్యాదు: 2025 మార్చి 22న ఆయన “హత్య” సినిమాపై పులివెందుల పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఆ ఫిర్యాదును నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు కేసును దర్యాప్తు చేయడం ప్రారంభించినట్లు తెలిపారు. ఈ పరిణామాలన్నీ తనకు తీవ్రంగా బాధ కలిగించాయని, సినిమా కారణంగా మానసిక వేదనకు గురయ్యానని ఆయన తరఫు న్యాయవాది లీగల్ నోటీసుల్లో వివరించారు.
సోషల్ మీడియాలో వైరల్ చేసిన వీడియోలపై ఆరోపణలు: సునీల్ యాదవ్ ఆరోపణల ప్రకారం, “హత్య” సినిమా విడుదలైన తర్వాత అందులోని కొన్ని సన్నివేశాలను పులివెందుల వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్త పవన్ కుమార్ కావాలనే సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ చేశారని అన్నారు. “పవన్ కుమార్ ‘వైఎస్ అవినాష్ అన్న యూత్’ అనే వాట్సాప్ గ్రూప్లో ఆ సన్నివేశాలను పోస్ట్ చేశాడు. తర్వాత అవి ఇతర సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫారమ్లలో విస్తృతంగా షేర్ చేస్తారు,” అని పేర్కొన్నారు. ఈ చర్యల వల్ల తనకు, తన కుటుంబానికి పరువు నష్టం కలిగిందని సునీల్ యాదవ్ నోటీసుల్లో స్పష్టం చేశారు.
