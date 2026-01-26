అందరికీ ఉపయోగపడేలా యాప్ - 3 నెలల్లోనే తయారు చేసిన ఇంటర్ స్టూడెంట్
విష్రుత్ సాయి 'సెండ్ రైట్' యాప్- దీంతో రాసిన వచనాన్ని మెరుగుపరచడం, పొడవైన, పెద్దదిగా ఉన్న సందేశాన్ని క్లుప్తంగా, సంక్షిప్తంగా మార్చడం, వివిధ భాషల్లోని వాటిని తక్షణమే అనువదించడం సహా పలు సేవలు
Vishruth from Nellore Intermediate Student Developed App in 3Months: పెరుగుతున్న సాంకేతికతను ఆధారంగా చేసుకుని ఎన్నో కొత్త ఆవిష్కరణలు జరుగుతున్నాయి. ప్రతీ పనిని సులువుగా చేసేందుకు వీలుగా అద్భుతమైన పరికరాలు అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి. ఏ పని చెయ్యడానికైనా అసక్తి, తపన ఉంటే మంచి ఫలితాలు సాధించవచ్చు. వయసుతో సంబంధం లేకుండా ప్రతిభతో గొప్ప ఆవిష్కరణలు చెయ్యొచ్చు. దీనికి నిదర్శనంగా ఎన్నో అంకుర సంస్థలు వెలుస్తున్నాయి.
యువకులు తమ బంగారు భవితకు చక్కటి బాటలు వేసుకుంటున్నారు. ఏదో ఒక ఉద్యోగం దొరికితే చాలు అనుకునే ఆలోచనలు వీడి పది మందికి ఉపాధి కల్పించే దిశగా అడుగులు వేస్తున్నారు. చిన్న వయసులోనే అందరి మన్ననలు పొందుతున్నారు. తోటి వారికి ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు. ఆ కోవలోకే వస్తాడు మన నెల్లూరు నగరానికి చెందిన విష్రుత్ సాయి. ఇంతకీ ఇతడేం చేశాడో తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా? అయితే ఈ కథనం చదవాల్సిందే.
ప్లే స్టోర్లో అందుబాటులో యాప్: సాంకేతికతపై అమితమైన ఆసక్తి ఉన్న ఆ విద్యార్థి అందరికీ ఉపయోగపడే ఒక సరికొత్త మొబైల్ అప్లికేషన్ తయారు చేశాడు. అది కూడా అతి తక్కువ సమయంలో కేవలం మూడు నెలల్లోనే పూర్తి చేశాడు. చాట్ జీపీటీ తరహాలో ఏఐతో కూడిన ఈ కీ బోర్డును రూపొందించి ప్లే స్టోర్లో అందుబాటులో ఉండేలా రూపకల్పన చేశాడు. అతడే నెల్లూరు నగరానికి చెందిన విష్రుత్ సాయి.
1500 మందికిపైగా డౌన్లోడ్: నగరానికి చెందిన పూర్ణిమ, మధుబాబు దంపతుల కుమారుడు విష్రుత్ సాయి. ప్రస్తుతం ఇంటర్మీడియట్ ద్వితీయ సంవత్సరం చదువుతున్నాడు. ఏదో సాధించాలనే తపనతో 9వ తరగతి నుంచి సాంకేతికతపై ఆసక్తి పెంచుకున్నాడు. దాన్ని అలాగే కొనసాగించాడు. పాఠశాలలో పుస్తకాలు చదివి, యూట్యూబ్లో కొంత సమాచారం సేకరించి సొంతంగా వెబ్ డెవలప్మెంట్ నేర్చుకున్నాడు. ఎవరి సాయం లేదు ఫండింగ్ కూడా లేదు. కేవలం నేర్చుకోవాలనే తపనతో ఏఐ ఆధారిత కీ బోర్డు రూపొందించాడు. దాని పేరే ‘సెండ్ రైట్’. ఈ యాప్ తయారీకి ఎన్నోసార్లు విఫలమైనా చివరికి మొబైల్ అప్లికేషన్ తయారు చేశాడు. ఇప్పటి వరకు 1500 మందికిపైగా డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారు. ప్రస్తుతం ప్లే స్టోర్లో ఈ యాప్ అందరికీ అందుబాటులో ఉంది.
ఈ యాప్తో ఎన్నో ప్రయోజనాలు : ఈ సెండ్ రైట్ యాప్ వల్ల ఎన్నో ప్రయోజనాలు ఉన్నాయని విష్రుత్ తెలుపుతున్నాడు. మనం రాసిన వచనాన్ని మెరుగుపరచడం, పొడవైన, పెద్దదిగా ఉన్న సందేశాన్ని క్లుప్తంగా, సంక్షిప్తంగా మార్చడం, వివిధ భాషల్లోని వాటిని తక్షణమే అనువదించడం, స్వరం (గొంతు) మార్చడం, ఏఐ చాట్ సాయం, వినియోగదారులకు అనుగుణంగా కస్టమ్ ఏఐ సృష్టించడం చేయవచ్చని ఈ యాప్ని తయారు చేసిన విష్రుత్ సాయి తురకా వివరిస్తున్నారు.
భవిష్యత్తులో ఉన్నత చదువులు చదివి అంకురాలను స్థాపించాలని, దానికి సీఈవో లేదా లీడ్ మేనేజరు కావాలనే లక్ష్యంతో ఉన్నట్లు విష్రుత్ పేర్కొన్నారు. సాంకేతికతలో మరింత పట్టు సాధించి మరిన్ని యాప్లు తయారు చేస్తానని అన్నాడు.
