దుబాయ్లో భారత కాన్సుల్ జనరల్గా వరంగల్ వ్యక్తి - తొలి తెలుగు ఆఫీసర్గా విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి రికార్డు
దుబాయ్ కాన్సుల్ జనరల్గా నియమితులైన తెలుగు వ్యక్తి - 2008 ఐఎఫ్ఎస్ అధికారి విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి వెబ్సైట్లో ఫొటో, వివరాలు అప్డేట్ చేసిన భారత కాన్సులేట్ జనరల్ కార్యాలయం
Published : August 4, 2026 at 9:14 AM IST|
Updated : August 4, 2026 at 10:13 AM IST
New Indian Consul General In Dubai : దుబాయ్లో భారత కాన్సుల్ జనరల్గా ఒక తెలుగు వ్యక్తి నియమితులయ్యారు. దుబాయ్లో ఈ బాధ్యతలు చేపట్టిన తొలి తెలుగు అధికారిగా వరంగల్కు చెందిన ఐఎఫ్ఎస్ అధికారి డాక్టర్ ఇ.విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి నిలిచారు. విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి నియామకం అక్కడి తెలుగు సమాజంలో ఎంతో ఉత్సాహాన్ని నింపింది. ఇప్పటి వరకు భారత కాన్సుల్ జనరల్గా పని చేసిన సతీశ్ కుమార్ శివన్ పదవీ కాలం ముగియడంతో ఆయన స్థానంలో డాక్టర్ విష్ణు బాధ్యతలు స్వీకరించినట్లు దుబాయ్లోని భారత కాన్సులేట్ జనరల్ కార్యాలయం తెలిపింది. ఈ మేరకు కాన్సులేట్ వెబ్సైట్లో ఆయన ఫొటో, వివరాలను అప్డేట్ చేసింది. 2008 బ్యాచ్కు చెందిన ఐఎఫ్ఎస్ అధికారి అయిన డాక్టర్ విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి, దుబాయ్, ఉత్తర ఎమిరేట్స్ ప్రాంతాలకు కాన్సుల్ జనరల్గా వ్యవహరిస్తారని పేర్కొంది.
ఉస్మానియాలో ఎంబీబీఎస్ పూర్తి : విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి హైదరాబాద్లోని ఉస్మానియా మెడికల్ కాలేజీలో ఎంబీబీఎస్ పూర్తి చేశారు. దిల్లీలోని ఎయిమ్స్ నుంచి ఎండీ పట్టా పొందారు. గతంలో ఆయన మాడ్రిడ్, జెనీవాలలో విధులు నిర్వర్తించారు. అలాగే హైదరాబాద్లో ప్రాంతీయ పాస్పోర్ట్ అధికారిగా, విదేశీ వ్యవహారాల శాఖ బ్రాంచ్ సెక్రటేరియట్ అధిపతిగా, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పరిశ్రమల శాఖలో డిప్యుటేషన్పై కూడా పని చేశారు.
తొలి అధికారిక సమావేశంలో విష్ణు వర్ధన్ రెడ్డి : వరంగల్కు చెందిన ఐఎఫ్ఎస్ అధికారి డాక్టర్ ఇ.విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి, దుబాయ్లో భారత కాన్సుల్ జనరల్ పాత్రను చేపట్టి సోమవారం బాధ్యతలు స్వీకరించిన అనంతరం, ఆయన తన తొలి అధికారిక సమావేశం నిర్వహించారు. వరల్డ్ తెలుగు ఐటీ కౌన్సిల్ (డబ్ల్యూటీఐటీసీ) ఛైర్మన్ సందీప్ కుమార్ మక్తాల నేతృత్వంలోని ప్రతినిధి బృందంతో సమావేశమయ్యారు. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, సెమీ కండక్టర్లు, స్టార్టప్లు, డిజిటల్ టెక్నాలజీ వంటి రంగాలలో భారత్, యూఏఈల మధ్య సహకారాన్ని మరింత బలోపేతం చేయడంపై ఈ చర్చ కేంద్రీకృతమైందని డబ్ల్యూటీఐటీసీ పేర్కొంది. ఈ ప్రతినిధి బృందంలో దుబాయ్కు చెందిన పారిశ్రామిక వేత్తలు తోట రామ్ కుమార్, ఎస్.వి.రెడ్డి, వూర కృష్ణ తదితరులు ఉన్నారు.