పర్యావరణ పరిరక్షణలో ఆదర్శం - చెత్త నిర్వహణపై అవగాహన పెంచుతున్న యువతి
సమాజంలో మార్పు కోసం ఓ యువతి పోరాటం - విశాఖపట్నం నుంచి హైదరాబాద్ వరకు విస్తరించిన పర్యావరణ ఉద్యమం - స్వచ్ఛ నగరాల కోసం పాఠశాల విద్యార్థులే లక్ష్యంగా అవగాహన కార్యక్రమాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 26, 2026 at 11:53 AM IST
Visakhapatnam Young Waste Warrior : చెత్త కనిపిస్తే చాలు ముక్కు మూసుకుని పక్కకు వెళ్లిపోవడం మనలో చాలామందికి అలవాటు. అందరూ అలానే చేస్తే సమాజంలో మార్పు ఎలా వస్తుంది? పర్యావరణం ఎలా రక్షించబడుతుంది? ఈ ప్రశ్నలే ఆ యువతి ఆలోచనల్లో మార్పు తెచ్చాయి. చెత్త నిర్వహణపై ప్రజల్లో, ముఖ్యంగా భావితరాలైన విద్యార్థుల్లో అవగాహన కల్పించేలా అడుగులు వేయించాయి. ఆ యువతే ఆదిరాజు నాగ హంసదీప్తి. తన పర్యావరణ పరిరక్షణ ప్రయాణంలో ఆమె సాధించిన విజయాలు, చేస్తున్న కృషి ప్రతి ఒక్కరికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది.
చిన్ననాటి అనుభవమే స్ఫూర్తిగా : "మాది విశాఖపట్నం. మా అమ్మ కార్తిక కేఎం, దేవాలయాలు, పురాతన కట్టడాలపై డాక్యుమెంటరీలు తీస్తుంటారు. ఒకసారి ఘన వ్యర్థాల నిర్వహణపై డాక్యుమెంటరీ తీసేందుకు అమ్మానాన్నలతో కలిసి వెళ్లాను. అక్కడ చెత్తను వేరు చేయకపోవడం వల్ల కలిగే అనర్థాలను ప్రత్యక్షంగా చూశాను. విశాఖ తీరంలోని డంపింగ్ యార్డుల్లో పారిశుద్ధ్య కార్మికులు పడుతున్న ఆరోగ్య ఇబ్బందులు నన్ను కలచివేశాయి. అప్పుడే పర్యావరణం కోసం ఏదైనా చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాను. స్నేహితులతో కలిసి తడి, పొడి చెత్తను వేరు చేయడంపై పాఠశాలలు, అపార్ట్మెంట్లు, కాలనీల్లో అవగాహన కల్పించడం ప్రారంభించాను. చెత్తబుట్టలు పంపిణీ చేసి, ప్లాస్టిక్ వాడకాన్ని తగ్గించాలని ప్రచారం చేశాం" అని హంసదీప్తి వివరించారు.
జాతీయస్థాయిలో గుర్తింపు : హంసదీప్తి చేస్తున్న సామాజిక ప్రయత్నాలకు జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు లభించింది. 2021లో 'వేస్ట్ వారియర్స్' సంస్థ నిర్వహించిన 'గ్రీన్ గురుకుల్ ఛాలెంజ్'లో తన స్కూల్ తరఫున 15 మంది బృందానికి ఆమె నాయకత్వం వహించారు. వ్యర్థాల నిర్వహణపై వారు ఇచ్చిన సలహాలు, ప్రణాళికలకు జాతీయస్థాయిలో ప్రథమ బహుమతి వరించింది. అలాగే 2022లో 'పార్లే గ్రూప్' విశాఖ తీరంలో చేపట్టిన భారీ క్లీనప్ డ్రైవ్లో ఆమె చురుగ్గా పాల్గొన్నారు. ఈ సేవలను గుర్తించిన అప్పటి జీవీఎంసీ కమిషనర్ లక్ష్మీషా ఆమెను ప్రత్యేకంగా అభినందించి, అవార్డుతో సత్కరించారు.
స్వచ్ఛతపై అధ్యయనం : దేశంలోనే అత్యంత పరిశుభ్రమైన నగరంగా ఇందౌర్ నిలవడం హంసదీప్తి దృష్టిని ఆకర్షించింది. ఆ నగరపు స్వచ్ఛత వెనక ఉన్న రహస్యాలను తెలుసుకునేందుకు నేరుగా అక్కడికే వెళ్లారు. అక్కడ వ్యర్థాల నిర్వహణ కోసం జీపీఎస్ ట్రాకింగ్ వాడుతున్న విధానాన్ని పరిశీలించారు. అలాగే పారిశుద్ధ్య కార్మికులను 'మహిళా మిత్ర'గా గౌరవిస్తూ వారి సేవల పట్ల చూపుతున్న ఆదరణను గమనించారు. ఇందౌర్ అమలు చేస్తున్న అత్యుత్తమ విధానాలన్నింటినీ లోతుగా అధ్యయనం చేసి వచ్చారు.
"ప్రస్తుతం నేను బిట్స్-హైదరాబాద్లో బీటెక్ ఫైనలియర్ చదువుతున్నాను. ఇక్కడికి వచ్చాక కూడా నా ప్రయత్నాలను ఆపలేదు. మూడుచింతలపల్లి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్, స్థానిక విద్యాశాఖ అధికారుల సహకారంతో పాఠశాల విద్యార్థులకు 'బెస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ వేస్ట్' పేరిట ప్రత్యేక పోటీలు నిర్వహించాను. పారేసే వస్తువులతో అందమైన కళాఖండాలను తయారు చేయించి, వారిలోని సృజనాత్మకతను వెలికితీశాను. విజేతలకు సర్టిఫికెట్లు ఇవ్వడంతో పాటు వాతావరణ మార్పులపై వారికి అవగాహన కల్పించాను" అని ఆమె తెలిపారు.
ఫీడ్బ్యాక్తో నిరంతర పర్యవేక్షణ : తూముకుంట లాంటి ప్రాంతాల్లో మున్సిపల్ అధికారులతో కలిసి పాఠశాలలు, అపార్ట్మెంట్లలో పర్యావరణ ర్యాలీలు నిర్వహించారు. ఇప్పటివరకు సుమారు 14 స్కూళ్లతో కలిసి ఆమె పనిచేశారు. కేవలం విద్యార్థులకు చెప్పి వదిలేయడం తన విధానం కాదని హంసదీప్తి స్పష్టం చేస్తున్నారు. "పిల్లలు తమ ఇళ్లలో నిజంగానే చెత్తను వేరు చేస్తున్నారో లేదో ఫొటోలు, ఫీడ్బ్యాక్ ద్వారా నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తుంటాను. ఇలా చేయడం వల్ల వారి జీవనశైలిలో స్పష్టమైన మార్పు తీసుకురాగలిగాను. కేవలం ప్రభుత్వాల కృషితోనే స్వచ్ఛ నగరాలు సాధ్యం కావు. ప్రజల్లో మార్పు వచ్చినప్పుడే ఆ లక్ష్యం నెరవేరుతుందని నేను గట్టిగా నమ్ముతున్నాను" అని హంసదీప్తి ఆత్మవిశ్వాసంతో చెబుతున్నారు.
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