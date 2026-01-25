ETV Bharat / state

అంబరాన్నంటిన 'విశాఖ ఉత్సవ్‌' - అలరించిన సంగీత ప్రదర్శన, కార్నివాల్‌

వేడుకలను ప్రారంభించిన హోంమంత్రి అనిత, మంత్రులు కందుల దుర్గేశ్​, డోలా బాలవీరాంజనేయస్వామి - సంగీత, సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు, బాణసంచా వెలుగులు - వాటిని తిలకించడానికి తరలివచ్చిన ప్రజలతో ఆర్‌కే బీచ్‌ రోడ్డంతా సందడి

Published : January 25, 2026 at 1:00 PM IST

Visakha Utsav Started at Beach Road : ఉత్తరాంధ్ర సాంస్కృతిక వైభవాన్ని, ప్రకృతి సౌందర్యాన్ని ప్రపంచానికి చాటిచెప్పేలా పర్యాటకశాఖ ఆధ్వర్యంలో శనివారం సాయంత్రం ఆర్కేబీచ్‌లో 'విశాఖ ఉత్సవ్‌' ప్రారంభమైంది. వేడుకల ప్రారంభానికి ముందు చిన్నారులు, క్రీడాకారులు, కళాకారులు కిలోమీటరు మేర కార్నివాల్‌ నిర్వహించారు. వారితోపాటు, ప్రజాప్రతినిధులు వేదిక వద్దకు చేరుకున్నారు. ప్రముఖ వ్యాఖ్యాత సుమ వారికి స్వాగతం పలికారు. అనంతరం తీరంలో బాణసంచా కాల్చారు. నగరవాసులు ఆ దృశ్యాలను చూసి మంత్ర ముగ్ధులయ్యారు.

హెలికాఫ్టర్‌ రైడ్స్‌, పారా గ్లైడింగ్‌ : 'సాగరం నుంచి శిఖరం వరకు' అనే నినాదంతో నిర్వహిస్తున్న వేడుకలను, హోంమంత్రి అనిత, మంత్రులు కందుల దుర్గేశ్​, డోలా బాలవీరాంజనేయస్వామి ప్రారంభించారు. ఉత్సవాల్లో భాగంగా నిర్వహించిన భారీ ర్యాలీలో మంత్రులు పాల్గొన్నారు. ఆర్కే బీచ్‌ వేదికగా జరిగిన కార్నివాల్‌, ఉత్తరాంధ్ర జానపదాల కళారూపాల ప్రదర్శనలు అందరినీ మంత్రముగ్ధుల్ని చేశాయి. విశాఖ ఉత్సవ్‌ ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా ఆర్కే బీచ్‌ వద్ద ఏర్పాటు చేసిన బాణసంచా ప్రదర్శన చూపరులను ఆకట్టుకుంది. ఈ సంవత్సరం ఉత్సవాల్లో హెలికాఫ్టర్‌ రైడ్స్‌, పారా గ్లైడింగ్‌, బోటింగ్‌, అడ్వెంచర్ స్పోర్ట్స్‌ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి. ఆకాశవీధుల నుంచి విశాఖ అందాలను చూస్తూ పర్యాటకులు పులకించిపోయారు.

బీచ్‌ రోడ్డంతా సందడి : సంగీత, సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు, బాణసంచా వెలుగులు, వాటిని తిలకించడానికి తరలివచ్చిన ప్రజలతో ఆర్‌కే బీచ్‌ రోడ్డంతా సందడి నెలకొంది. ఈ ఉత్సవ్​ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన ఇన్‌ఛార్జి మంత్రి డోలా శ్రీబాల వీరాంజనేయస్వామి, పర్యాటకశాఖ మంత్రి కందుల దుర్గేష్‌ మాట్లాడుతూ, పర్యాటకశాఖ రాష్ట్ర అభివృద్ధిలో కీలకపాత్ర పోషిస్తుందన్నారు. రాష్ట్రానికి వస్తున్న అనేక కీలక ప్రాజెక్టులతో ఎన్నో ఉపాధి అవకాశాలు కలుగుతాయన్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం రాకతో పర్యాటకశాఖకు నూతన జవసత్వాలు వచ్చాయన్నారు. ఇప్పటికే అమరావతిలో ఆవకాయ్‌ ఉత్సవం, తిరుపతిలో ఫ్లెమింగో ఉత్సవం, విజయవాడలో దసరా ఉత్సవాలు ఘనంగా నిర్వహించామన్నారు.

ఇటువంటి వేడుకలతో స్థానికులకు ఉపాధితో పాటు ప్రజలు కూడా ఆనందంగా గడపడానికి అవకాశం కలుగుతుందని పేర్కొన్నారు. విశాఖ ఉత్సవ్‌ను భవిష్యత్తులో అంతర్జాతీయ ఉత్సవంగా నిర్వహిస్తామన్నారు. హోంమంత్రి అనిత మాట్లాడుతూ విశాఖతో పాటు అనకాపల్లి, అరకు ఉత్సవాలు కూడా భారీగా నిర్వహిస్తామన్నారు. అంతకుముందు బీచ్‌ రోడ్‌లో జీవీఎంసీ ఆక్వా స్పోర్ట్స్‌ నుంచి కాళీమాత ఆలయం వరకు కార్నివాల్‌ను నిర్వహించారు. ఉత్తరాంధ్ర కళాకారుల వేషధారణలు, డప్పు నృత్యాలతో ఊరేగింపుగా ప్రధాన వేదిక వద్దకు చేరుకున్నారు.

సభా ప్రాంగణమంతా ఈలలు, కేకలు : ప్రధాన వేదికను సర్వాంగ సుందరంగా తీర్చిదిద్ది, సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలకు వేదికగా మార్చారు. కార్యక్రమానికి ప్రముఖ యాంకర్ సుమ వ్యాఖ్యాతగా వ్యవహరించారు. కార్యక్రమానికి వ్యాఖ్యాతగా వ్యవహరించిన ప్రముఖ యాంకర్ సుమ, మంత్రి కందుల దుర్గేశ్​ను 'సహృదయులు' అని సంబోధించడంతో సభా ప్రాంగణమంతా ఈలలు, కేకలతో మారుమోగిపోయింది. స్థానిక కళాకారులను ప్రోత్సహించేలా ప్రభుత్వం చేసిన ప్రత్యేక ఏర్పాట్లపై పర్యాటకులు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఈ ఉత్సవాల సందర్భంగా మంత్రులు మాట్లాడుతూ, విశాఖ ఖ్యాతిని అంతర్జాతీయ స్థాయికి తీసుకెళ్లడమే ఈ ఉత్సవాల ముఖ్య ఉద్దేశమని పేర్కొన్నారు. పర్యాటక రంగ అభివృద్ధి ద్వారా స్థానికులకు ఉపాధి అవకాశాలు మెరుగుపడతాయని, తొమ్మిది రోజుల పాటు జరిగే వేడుకలను ప్రజలందరూ ఆస్వాదించాలని కోరారు. అనంతరం ప్రముఖ గాయని సునీత, ధనుంజయ్​లు పాటల విభావరితో సందడి చేశారు.

నిన్నటి నుంచి విశాఖలో ప్రారంభమైన ఉత్సవాలు, ఫిబ్రవరి 1న అనకాపల్లిలో ముగుస్తాయి. ఉత్తరాంధ్రలో 20 ప్రధాన కేంద్రాల్లో దాదాపు 500కు పైగా సాంస్కృతిక, పర్యాటక కార్యక్రమాలు నిర్వహించేలా ప్రణాళికలు సిద్ధం చేశారు.

