విహారయాత్రలో పెను విషాదం - మసూరీలో విశాఖ యువతి అనుమానాస్పద మృతి
మృతురాలు విశాఖపట్నంకు చెందిన ఐటీ ఉద్యోగిని రాధాగాయత్రి - గతేడాది నవంబర్లోనే శ్రీచరణ్తో వివాహం - వీకెండ్ ట్రిప్ కోసం ఉత్తరాఖండ్ వెళ్లిన దంపతులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 17, 2026 at 11:06 AM IST
Visakha Techie Death : ఆ దంపతులిద్దరూ కొద్ది నెలల క్రితమే ఒక్కటయ్యారు. ఎంతో అన్యోన్యంగా ఉంటున్నారు. సరదాగా గడుపుదామని విహారయాత్రకు వెళ్లారు. కానీ ఆ యాత్రే ఆమె పాలిట శాపంగా మారింది. భర్తతో కలిసి టూర్కు వెళ్లిన ఓ సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగిని అనుమానాస్పద స్థితిలో ప్రాణాలు విడిచింది. ఉత్తరాఖండ్లోని ప్రముఖ పర్యాటక ప్రాంతమైన మసూరీలో (దేహ్రాదూన్) ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. విశాఖపట్నానికి చెందిన నవ వధువు రాధాగాయత్రి విగతజీవిగా కనిపించడం తీవ్ర కలకలం రేపింది. హోమ్స్టేలో దుస్తులు లేకుండా ఆమె మృతదేహం పడి ఉండటం, దుప్పటిపై రక్తపు మరకలు ఉండటం పలు అనుమానాలకు తావిస్తోంది.
విశాఖ నుంచి దిల్లీకి : పి. రాధాగాయత్రి వయసు 27 ఏళ్లు. ఆమె స్వస్థలం విశాఖపట్నం. ఉన్నత చదువులు చదివిన ఆమె ఐటీ రంగంలో మంచి ఉద్యోగం సాధించింది. గాయత్రికి శ్రీచరణ్ అనే యువకుడితో పెద్దలు వివాహం నిశ్చయించారు. గతేడాది నవంబర్లోనే వీరి పెళ్లి ఎంతో ఘనంగా జరిగింది. పెళ్లై ఇంకా కనీసం ఏడాది కూడా పూర్తి కాలేదు. ప్రస్తుతం ఈ దంపతులు దిల్లీలో స్థిరపడ్డారు. దిల్లీలోని కిద్వాయ్నగర్ ప్రాంతంలో వీరు నివాసం ఉంటున్నారు.
సంతోషంగా సాగిన విహారయాత్ర : గాయత్రి, శ్రీచరణ్ వారాంతంలో విహారయాత్ర కోసం ప్లాన్ చేసుకున్నారు. ప్రశాంతంగా గడిపేందుకు ఉత్తరాఖండ్ పర్యటనకు వెళ్లారు. ఇందులో భాగంగా ముందు రోజు (శనివారం) వీరు రుషికేశ్ వెళ్లారు. అక్కడ పలు ప్రాంతాలను సందర్శించారు. ఆ తర్వాత అక్కడి నుంచి బయలుదేరి మసూరీకి చేరుకున్నారు. ఆదివారం రాత్రి సమయంలో మసూరీలోని 'కియానా హోమ్స్టే'కు వచ్చారు. అక్కడే ఓ గదిని అద్దెకు తీసుకున్నారు. అంతవరకు వారి ప్రయాణం చాలా సాఫీగానే, సంతోషంగానే సాగింది.
సోమవారం ఉదయం పెను విషాదం : ఆదివారం రాత్రి గదిలోకి వెళ్లిన దంపతుల్లో సోమవారం ఉదయం నాటికి భార్య శవంగా మారింది. ఉదయం కియానా హోమ్స్టేలో గాయత్రి స్పృహ లేకుండా పడి ఉందంటూ మసూరీ పోలీసులకు సమాచారం అందింది. ఈ ఊహించని సమాచారంతో పోలీసులు వెంటనే అప్రమత్తమయ్యారు. హుటాహుటిన హోమ్స్టేకు చేరుకున్నారు. వారు అద్దెకు తీసుకున్న గదిలోకి వెళ్లి పరిశీలించారు. అయితే, అప్పటికే గాయత్రి మృతి చెందినట్లు పోలీసులు నిర్ధారించారు.
భర్త శ్రీచరణ్ వాదన ఏంటి? : ఈ ఘటనపై మృతురాలి భర్త శ్రీచరణ్ను పోలీసులు ప్రాథమికంగా విచారించారు. అతడు పోలీసులకు పలు వివరాలు వెల్లడించాడు. "ఆదివారం రాత్రి మేమిద్దరం మద్యం తాగాం. సోమవారం తెల్లవారుజాము వరకు మెలకువగానే ఉన్నాం. ఆ తర్వాత నిద్రపోయాం. ఉదయాన్నే నేను నిద్ర లేచి చూశాను. గాయత్రి స్పృహ లేకుండా పడి ఉంది. ఆమె ముక్కు నుంచి రక్తం కారుతోంది. ఎంత లేపినా ఆమె లేవలేదు" అని శ్రీచరణ్ పోలీసులకు వివరించాడు.
పోలీసుల దర్యాప్తులో షాకింగ్ విషయాలు : ఘటనా స్థలాన్ని పోలీసులు క్షుణ్ణంగా పరిశీలించినప్పుడు షాకింగ్ విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. పోలీసులు గదిలోకి వెళ్లేసరికి గాయత్రి మృతదేహం నేలపై పడి ఉంది. ఆమె మృతదేహంపై కనీసం దుస్తులు కూడా లేవని పోలీసులు తెలిపారు. అలాగే మంచంపై ఉన్న దుప్పటిని కూడా పోలీసులు పరిశీలించారు. ఆ దుప్పటిపై రక్తపు మరకలు ఉన్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు.
కన్నీరుమున్నీరుగా కుటుంబ సభ్యులు : ఘటనా స్థలంలో ఆధారాలను పోలీసులు సేకరించారు. గాయత్రి మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం స్థానిక ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. పోస్టుమార్టం నివేదిక వస్తేనే ఆమె మరణానికి గల కచ్చితమైన కారణాలు బయటపడతాయని పోలీసులు చెబుతున్నారు. శ్రీచరణ్ను అదుపులోకి తీసుకుని మరింత లోతుగా విచారిస్తున్నారు.
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