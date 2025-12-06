ETV Bharat / state

విధిని ఎదిరించిన 'నిధి' - ఒంటి కాలితోనే విజేతగా నిలిచింది

చిన్నప్పుడే క్యాన్సర్ కాటు - కాలు తొలగించినా చెక్కుచెదరని ఆత్మవిశ్వాసం - జాతీయ వేదికలపై పతకాల పంట - పారా ఒలింపిక్సే లక్ష్యంగా విశాఖ యువతి ప్రస్థానం

NIDHI PARA SWIMMER
Swimmer Nidhi Aims for Paralympics (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 6, 2025 at 5:37 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Swimmer Nidhi Aims for Paralympics: స్విమ్మింగ్‌కి సిద్ధమవుతున్న ఈ అమ్మాయి పేరు నిధి. విశాఖ నగరంలోని మద్దిలపాలెం ప్రాంతానికి చెందిన యువతి. చిన్న వయస్సులోనే క్యాన్సర్‌ మహమ్మారి కాటు వేసింది. దీంతో ఆమె తన ఎడమ కాలిని పోగొట్టుకుంది. అయినా ఆమె కుంగిపోలేదు. అందరిలా నిరాశ చెందలేదు. ఒంటి కాలితోనే విజయ తీరాలకు చేరింది. చెస్‌తో పాటు స్విమ్మింగ్‌లోనూ సత్తా చాటుతోంది. తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంది.

పతకాల పంట: 2021లో బెంగళూరులో జాతీయస్థాయి చదరంగం పోటీలు జరిగాయి. అందులో నిధి రజత పతకం అందుకుంది. 2024లో గ్వాలియర్‌లో జరిగిన జాతీయ పారా స్విమ్మింగ్ పోటీల్లో 2 సిల్వర్‌ మెడల్స్ సాధించింది. గోవాలో జరిగిన నేషనల్స్‌లో ఒక స్వర్ణం, 2 రజతాలు గెలుచుకుంది. హైదరాబాద్ గచ్చిబౌలిలో జరిగిన పారా జాతీయ ఈత పోటీల్లోనూ సత్తా చాటింది. అక్కడ ఏకంగా 2 స్వర్ణాలు, ఒక రజతం కైవసం చేసుకుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్‌ అమెచ్యూర్ ఆక్వాటిక్‌ అసోసియేషన్ నుంచి ప్రత్యేక గుర్తింపు పత్రాన్ని కూడా పొందింది.

విధిని ఎదిరించిన 'నిధి' - ఒంటి కాలితోనే విజేతగా నిలిచింది (ETV)

రష్యాలో శిక్షణ: క్యాన్సర్‌ బారిన పడిన నిధికి ఇవన్నీ ఎలా సాధ్యమయ్యాయి? దీని వెనుక ముంబయిలోని టాటా ఆసుపత్రి వైద్యుల చొరవ ఎంతో ఉంది. ఆమెకు ఆపరేషన్‌ చేసింది వారే. 7 ఏళ్ల నిధితో పాటు మరో 10 మంది క్యాన్సర్‌ బాధిత పిల్లలను వారు ఎంపిక చేశారు. వారిని రష్యా పంపించారు. అక్కడ స్విమ్మింగ్, రైఫిల్ షూటింగ్, పరుగు, చెస్‌ క్రీడల్లో ప్రత్యేక శిక్షణ ఇప్పించారు. ఆ శిక్షణ వల్లే అటు చెస్‌లో, ఇటు ఈతలోనూ జాతీయస్థాయిలో పతకాలు సాధించగలిగింది.

"నేను 23, 24, 25వ నేషనల్స్‌లో పాల్గొన్నాను. మొదటిసారి నేషనల్స్ అన్నప్పుడు చాలా భయమేసింది. ఏడ్చేశాను కూడా. అప్పుడు నా తోటి ప్లేయర్స్ ఎంతో ప్రోత్సహించారు. ప్రతి కాంపిటీషన్‌కి వెళ్లే ముందు సార్ చాలా మోటివేట్ చేస్తారు. అందరూ సపోర్ట్ చేయడం వల్లే నేను ఇక్కడ ఉన్నాను. గెలిచిన ఆ క్షణం చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్‌కు సెలెక్ట్ అయ్యాను. అక్కడ అండర్-15లో నాకు మూడు గోల్డ్ మెడల్స్ వచ్చాయి. చిన్నప్పుడు మందులు, చికిత్స అని చాలా దారుణంగా ఉండేది. కానీ ఫ్యామిలీ, ఫ్రెండ్స్ సపోర్ట్ వల్ల హ్యాపీగా గడిచింది." - నిధి, స్విమ్మర్‌

కన్నీటి గాథ: నిధి తండ్రి కేశవరావు క్రేన్ ఆపరేటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. తల్లి జ్యోతి గృహిణి. వారికి నిధి ఒక్కతే సంతానం. అల్లారుముద్దుగా పెరుగుతున్న క్రమంలో చిన్నవయస్సులోనే ఆ చిన్నారికి బోన్‌ క్యాన్సర్‌ సోకింది. దీంతో ఆమె కాలును వైద్యులు తొలగించాల్సి వచ్చింది. అప్పటి నుంచి నిధి ఒంటి కాలుతోనే జీవన ప్రయాణం సాగిస్తోంది. జీవితంలో ఎదురైన సమస్యలన్నింటినీ అధిగమించి ముందుకు దూసుకెళ్తోంది.

"పాపకు ఆరున్నర సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పుడు కాలు నొప్పి మొదలైంది. క్రమంగా ఎడమ కాలు చిన్నదిగా అవ్వడం గమనించాం. పరిస్థితి క్రిటికల్ అయ్యేసరికి ముంబయి టాటా ఆసుపత్రిలో టెస్టులు చేయించాం. అప్పుడు బోన్ క్యాన్సర్ అని తెలిసింది. 2017 ఏప్రిల్‌లో సర్జరీ జరిగింది. కీమో ఎక్కిస్తుండగా సమస్య ఎక్కువైంది. దీంతో కాలు తీయక తప్పదన్నారు. లక్షల్లో ఒకరికి ఈ విధంగా జరుగుతుందని వైద్యులు చెప్పారు." - జ్యోతి, నిధి తల్లి

సాధారణ పిల్లలతో పాటే: ఇతర పిల్లల్లాగే నిధిని కూడా చూశానని కోచ్‌ రమేశ్‌ చెబుతున్నారు. ఆమె పట్టుదల ఎంతో గొప్పది. అందుకే సాధారణ పిల్లలతో పాటే నిధికి కూడా సమానంగా శిక్షణ ఇస్తున్నట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు. రెండు కాళ్లు ఉన్నవారే ఏమీ సాధించలేకపోతున్నారు. అలాంటిది నువ్వేం సాధించగలవని ఎందరో ప్రశ్నించారు. వారందరికీ తన విజయాలతోనే సమాధానం చెప్పింది నిధి. ప్రస్తుతం పారా ఒలింపిక్స్‌లో పతకమే లక్ష్యంగా ఈ యువతి కఠోర సాధన చేస్తోంది.

"మనిషికి ఎన్ని దెబ్బలు తగిలితే అంత స్ట్రాంగ్‌గా తయారవుతారు. 'ఫిజికల్లీ డిజేబుల్డ్' (అంగవైకల్యం) అనే మైండ్ సెట్ తీసేస్తే, వాళ్లు మిగతా వాళ్లతో సమానంగా పోటీ పడతారు. ఒక్కరోజు కూడా సెలవు పెట్టకుండా పొద్దున, సాయంత్రం ప్రాక్టీస్‌కు వచ్చేది. ఈసారి కచ్చితంగా మూడు గోల్డ్ మెడల్స్ కొడుతుందని ఆశిస్తున్నాను. ఆ విధంగా ట్రైన్ చేయడానికి యాక్షన్ ప్లాన్ రెడీ చేస్తున్నా." - రమేశ్‌, కోచ్‌

రైల్వే ప్రయాణికులకు అలర్ట్ - ఆ రూట్​లో 16 రైళ్లు రద్దు

రేషన్​ బియ్యం పట్టుబడిన చోటే తనిఖీలు - ర్యాపిడ్‌ కిట్ల ద్వారా క్షణాల్లో ఫలితం

TAGGED:

SWIMMER NIDHI MEDALS
NIDHI PARA SWIMMER
NIDHI CHESS SWIMMING
NIDHI SWIMMING MEDALS
NIDHI PARA SWIMMING

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.