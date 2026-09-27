విశాఖలో చినుకు రాలితే ఆందోళన - గెడ్డల ఆక్రమణలతో ముప్పు
విశాఖ మహానగరం భారీ వర్షాలకు వణికిపోతోంది. కొండవాలు ప్రాంతాల్లో మట్టిపెళ్లలు, కొండ చరియలు విరిగిపడుతుండటంతో స్థానికులు బిక్కుబిక్కుమంటూ గడుపుతున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 27, 2026 at 8:10 PM IST
Visakhapatnam Heavy Rains Threat : విశాఖ మహానగరం భారీ వర్షాలకు వణికిపోతోంది. కొండవాలు ప్రాంతాల్లో మట్టిపెళ్లలు, కొండ చరియలు విరిగి ఇళ్లు ధ్వంసమవుతున్నాయి. వరద నీరు కాలనీలు, అపార్ట్మెంట్లను ముంచెత్తుతోంది. మరో వైపు తాగునీటి పైపులైన్లు మురుగు కాల్వల్లో మునిగి నీరు కలుషితమవుతోంది. గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం కొండవాలు ప్రాంతాల్లో రక్షణ గోడల నిర్మాణాన్ని పూర్తిగా గాలికి వదిలేసింది.
కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రాగానే వీటిపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. నియోజకవర్గాల వారీగా నిధులు కేటాయించి పనులు చేపట్టింది. తూర్పు నియోజకవర్గంలో అత్యధికంగా రూ. 30 కోట్ల మేర కొండవాలు ప్రాంతాల్లో ఖర్చు చేసి రక్షణగోడలు, కాల్వలు, తాగునీటి సదుపాయాలు కల్పించారు. పశ్చిమ నియోజకవర్గంలో లక్ష్మీనగర్, గోపాలపట్నం, రామకృష్ణనగర్లో దాదాపు రూ.20 కోట్లతో పనులు చేశారు. జైఆంధ్ర కాలనీ, క్రాంతినగర్, గణపతినగర్లలో రక్షణగోడలకు మరో రూ.10 కోట్లతో ప్రతిపాదనలు పెట్టారు. ఉత్తరం నియోజకవర్గంలోనూ ప్రమాదకర పరిస్థితులున్న చోట రక్షణ గోడల నిర్మాణానికి శ్రీకారం చుట్టారు. పూర్తిస్థాయిలో నిర్మించాల్సి ఉంది. ఫలితంగా ఇటీవలి తీవ్ర వాయుగుండానికి ఎలాంటి ప్రాణ నష్టం లేకుండా, తక్కువ ఆస్తి నష్టంతో ఊపిరి పీల్చుకుంది విశాఖ.
ఇటీవలి వర్షాలకు పీఎంపాలెంలో ఓ అపార్ట్మెంట్కు ఇరువైపులా ఉన్న గెడ్డలు వర్షపు నీటితో పోటెత్తి రక్షణ గోడ కూలిపోయింది. ఆరవ వార్డులో ఓ లేఅవుట్లో అపార్ట్మెంట్ గోడ కూలి మురుగు నీరంతా సెల్లార్లోకి చేరింది. నగరంలో పలుచోట్ల గెడ్డలు, వాగులను పెద్ద ఎత్తున ఆక్రమించి దర్జాగా ప్లాన్ తెచ్చి నిర్మాణాలు చేస్తున్నారు. స్థానిక రాజకీయ నేతల ఒత్తిడి, అధికారుల కాసుల కక్కుర్తి వెరసి కొన్ని లేఅవుట్లలో ప్రమాదకర పరిస్థితులు నెలకొంటున్నాయి. చిన్నపాటి వర్షం కురిసినా వరద నీరు పోయే దారి లేక ప్రధానంగా బీచ్ రోడ్డు జలమయంగా మారిపోతోంది. నేషనల్ హైవేలోనూ పరిస్థితి ఇదే తీరున ఉంది. డ్రైనేజీల్లో పూడిక తీయక, భూగర్భ డ్రైనేజీ కాల్వలు నిర్వహణ లేక వర్షాల సమయంలో లోతట్లు కాలనీలు జలమయమవుతున్నాయి
గరళంగా మారనున్న జలం : విశాఖలో రోజూ 400ఎంఎల్డీ మేర తాగునీరు సరఫరా చేస్తారు. 2550 కిలోమీటర్ల మేర తాగునీటి పైపులైన్లు ఉన్నాయి. ప్రధాన పైపులైన్లు కొన్ని మురుగు కాల్వల్లో ఉన్నాయి. అనుసంధాన పైపులు సింహభాగం మురుగునీటిలో దర్శనమిస్తున్నాయి. తీవ్ర వాయుగుండ ప్రభావంతో నగరంలో ఎడతెరిపి లేకుండా కురిసిన వర్షాలకు డ్రైనేజీ కాల్వలు వరద నీటితో నిండిపోయాయి. లీకేజీలు ఉన్న చోట జలం కలుషితమయ్యే ప్రమాదం పొంచి ఉంది. తాగునీటిని మరిగించి, చల్లార్చి తాగాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
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