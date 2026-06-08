50 కి.మీ - 2 గంటలు - భోగాపురం ఎయిర్పోర్టుకు చేరుకోవడం సవాలే
50 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న విమానాశ్రయాన్ని చేరుకోవడానికి రెండు గంటల సమయం - ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు ఉన్నప్పటికీ ప్రయోజనం సున్నా - అనకాపల్లి నుంచే వేగంగా చేరుకునే అవకాశం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 8, 2026 at 1:58 PM IST
Reaching Bhogapuram Airport Is A Challenge For Visakhapatnam Residents : భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాన్ని వచ్చే నెలలో అందుబాటులోకి తీసుకురావడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వేగంగా సన్నాహాలు చేస్తోంది. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ చేతుల మీదుగా ప్రారంభించాలనే లక్ష్యంతో ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. అయితే విమానాశ్రయం ప్రారంభానికి ముందే ప్రయాణికులను ఆందోళనకు గురిచేస్తున్న అంశం అక్కడికి చేరుకునే రవాణా సౌకర్యాలు, ట్రాఫిక్ సమస్యలు.
విశాఖ నుంచి 1-2 గంటల ప్రయాణం : భోగాపురం విమానాశ్రయం విశాఖపట్నం నగరానికి సుమారు 50 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది. దూరం తక్కువగానే ఉన్నప్పటికీ నగరంలోని ట్రాఫిక్ రద్దీ కారణంగా అక్కడికి చేరుకోవడానికి ప్రస్తుతం గంటన్నర నుంచి రెండు గంటల వరకు సమయం పడుతోంది. నగరంలోని ప్రధాన కూడళ్లను దాటుకుని విమానాశ్రయానికి చేరుకోవాల్సి రావడం వల్ల ప్రయాణికులు ముందుగానే బయలుదేరాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతోంది.
పేరుకే ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు : విమానాశ్రయానికి చేరుకునేందుకు పలు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు ఉన్నప్పటికీ వాటి ద్వారా కూడా సమయపరంగా పెద్దగా ప్రయోజనం కనిపించడం లేదు. హనుమంతువాక, ఎండాడ, పీఎంపాలెం, మధురవాడ, కొమ్మాది, మారికవలస, ఆనందపురం మార్గాల్లో ప్రయాణించినా రద్దీ వేళల్లో సుమారు గంటా 50 నిమిషాల సమయం పడుతోందని అధికారులు గుర్తించారు. దీంతో ప్రయాణికులకు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలున్నా ప్రయాణ సమయం మాత్రం తగ్గడం లేదు.
అనకాపల్లి నుంచి వేగంగా చేరుకునే అవకాశం : ఆశ్చర్యకరంగా విశాఖ నగరంతో పోలిస్తే ఎక్కువ దూరంలో ఉన్న అనకాపల్లి నుంచి భోగాపురానికి తక్కువ సమయంలో చేరుకునే అవకాశం ఉంది. అనకాపల్లి నుంచి విమానాశ్రయం దూరం సుమారు 80 కిలోమీటర్లు అయినప్పటికీ ఎన్హెచ్-16 బైపాస్ మార్గంలో ఆనందపురం మీదుగా ప్రయాణిస్తే గంటన్నరలోనే చేరుకోవచ్చు. ఈ మార్గంలో ట్రాఫిక్ అంతరాయాలు తక్కువగా ఉండటమే ఇందుకు కారణంగా చెబుతున్నారు.
నగరంలోని ప్రాంతాల వారీగా ప్రయాణ సమయం : స్టీల్ప్లాంట్ ప్రాంతం నుంచి బయలుదేరే ప్రయాణికులు లంకెలపాలెం, సబ్బవరం మీదుగా ఎన్హెచ్-16 చేరుకుని ఆనందపురం ద్వారా భోగాపురం వెళ్లేందుకు సుమారు గంటా 40 నిమిషాలు పడుతోంది. గాజువాక ప్రాంతం నుంచి కూడా దాదాపు ఇదే సమయం. బీచ్ రోడ్డు నుంచి భీమిలి మీదుగా వెళ్లే వారికి గంటా 35 నిమిషాలు, హనుమంతువాక నుంచి అడవివరం-ఆనందపురం మార్గంలో ప్రయాణించే వారికి గంటా 40 నిమిషాల సమయం పడుతోంది.
కొత్త రోడ్లపై సందేహాలు : ట్రాఫిక్ రద్దీని తగ్గించేందుకు వీఎంఆర్డీఏ (విశాఖపట్నం మహానగర ప్రాంత అభివృద్ధి సంస్థ) ఏడు కొత్త రోడ్లను ప్రతిపాదించింది. అయితే అడవివరం-శొంఠ్యాం, వేపగుంట-పినగాడి రోడ్లు మినహా మిగిలిన రోడ్ల వల్ల పెద్దగా ప్రయోజనం ఉండదని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. తిమ్మాపురం-మారికవలస, బోయపాలెం-కాపులుప్పాడ, భీమిలి-దొరతోట రోడ్లు ప్రధానంగా స్థానిక ప్రాంతాల అనుసంధానానికే ఉపయోగపడనున్నాయని అభిప్రాయపడుతున్నారు. దీంతో భోగాపురం విమానాశ్రయం ప్రారంభమయ్యే నాటికి రవాణా సమస్యల పరిష్కారంపై దృష్టి పెట్టాల్సిన అవసరం ఉందని ప్రయాణికులు కోరుతున్నారు.
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