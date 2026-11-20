అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో విశాఖ రైల్వే ఆధునికీకరణ పనులు - రూ.660 కోట్లు అంచనా వ్యయం
Visakhapatnam Railway Station : విశాఖపట్నం రైల్వే స్టేషన్లో ఆధునికీకరణ పనులు వేగంగా జరుగుతున్నాయి. ప్రాజెక్టు అంచనా వ్యయం ప్రారంభంలో ఉన్న రూ.450 కోట్ల నుంచి రూ. 660 కోట్లకు పెరిగింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 3:18 PM IST
విశాఖపట్నం రైల్వే స్టేషన్లో ఆధునికీకరణ పనులు వేగంగా జరుగుతున్నాయి. ఈ స్టేషన్ను అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో, దేశంలోని అత్యుత్తమ రైల్వే స్టేషన్లలో ఒకటిగా తీర్చిదిద్దే లక్ష్యంతో అభివృద్ధి చేస్తున్నట్లు ఎంపీ శ్రీ భరత్ తెలిపారు. ఇటీవల ప్లాట్ఫారాల సంఖ్యను 8 నుంచి 14కు పెంచడానికి అనుమతి లభించడంతో, రైల్వే బోర్డు స్టేషన్ కాంప్లెక్స్లోని వివిధ భవనాల నమూనాలను (డిజైన్లను) సవరించింది.
స్టేషన్కు ఇరువైపులా ఎయిర్ కాన్కోర్స్ : దీనివల్ల ప్రాజెక్టు అంచనా వ్యయం ప్రారంభంలో ఉన్న రూ. 450 కోట్ల నుంచి రూ. 660 కోట్లకు పెరిగింది. ఈ విస్తరణతో, ప్లాట్ఫారాల సంఖ్య పరంగా విశాఖపట్నం రైల్వే స్టేషన్ దేశంలోని మొదటి ఐదు ప్రధాన రైల్వే స్టేషన్లలో ఒకటిగా నిలవనుంది. ఈ ప్రాజెక్టులో ఒక ముఖ్యమైన అంశం 72 మీటర్ల వెడల్పు గల 'ఎయిర్ కాన్కోర్స్' ఇది స్టేషన్కు ఇరువైపులా ఉన్న భవనాలను కలుపుతుంది. విమానాశ్రయ టెర్మినల్ తరహాలో రూపొందించిన ఈ కాన్కోర్స్లో ఒకేసారి సుమారు 4,000 మంది ప్రయాణికులు ఉండవచ్చు.
పార్కింగ్ సౌకర్యాలను అభివృద్ధి : అంతేకాకుండా 450 కార్లు, 2,000 ద్విచక్ర వాహనాలను నిలిపేందుకు వీలుగా పార్కింగ్ సౌకర్యాలను అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. ఈ ప్రాజెక్టులో మొదటి దశను వచ్చే ఏడాది డిసెంబర్ నాటికి పూర్తి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకోగా, మొత్తం ప్రాజెక్టును 2028 డిసెంబర్ నాటికి పూర్తి చేయాలని నిర్ణయించారు. ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన సవరించిన నమూనాలను గురువారం ఆవిష్కరించారు. ఎంపీ శ్రీ భరత్ ఈ ప్రాంతాన్ని పరిశీలించి, ఇంజనీరింగ్ అధికారులు, కాంట్రాక్టర్లతో సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు.
పనుల పురోగతిపై చర్చ : ఈ పర్యటనలో భాగంగా, ఆయన రైల్వే అధికారులతో కలిసి విశాఖపట్నం రైల్వే స్టేషన్లో జరుగుతున్న పనులను పరిశీలించారు. జ్ఞానాపురం, ఒకటో నంబర్ ప్లాట్ఫారమ్ సమీపంలో నిర్మించనున్న ప్రధాన స్టేషన్ భవనంతో పాటు, ప్రవేశ, నిష్క్రమణ మార్గాలకు సంబంధించిన సవరించిన నమూనాలను ఆయన సమీక్షించారు. అలాగే, 14 ప్లాట్ఫారమ్లతో రూపొందుతున్న స్టేషన్ నిర్మాణాల లేఅవుట్లను పరిశీలించి, పనుల పురోగతిపై ఇంజనీరింగ్ బృందంతో చర్చించారు.
జరుగుతున్న పనులకు సంబంధించిన వివరాలను రైల్వే చీఫ్ ఇంజనీర్ (నిర్మాణ విభాగం) విష్ణుమూర్తి తెలియజేశారు. "ప్రయాణికుల రద్దీ, భవిష్యత్ అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ ప్రాజెక్టును విస్తరించాం. ఫుడ్ కోర్టులు, రిటైల్ అవుట్లెట్లు, ప్రత్యేక ఏసీ లాంజ్ల వంటి ఆధునిక సౌకర్యాలు అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నాం. 60 ఎకరాల స్టేషన్ ప్రాంగణంలో వర్షపు నీటి సేకరణ, మురుగునీటి శుద్ధి సౌకర్యాలను నిర్మిస్తున్నాం. రైళ్ల రాకపోకల్లో జాప్యాన్ని తగ్గించేందుకు, గోపాలపట్నం నుంచి విశాఖపట్నం వరకు ఉన్న రెండు ట్రాక్ల రైల్వే లైన్ను నాలుగు ట్రాక్ల లైన్గా విస్తరిస్తున్నాం. అదనంగా, సింహాచలం మీదుగా వెళ్లే బైపాస్ రైల్వే లైన్ పనులు వేగంగా పురోగమిస్తున్నాయి" అని ఎంపీ వివరించారు.
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