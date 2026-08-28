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విశాఖ రైల్వే స్టేషన్ బస్‌స్టాప్‌లో నాలుగేళ్ల చిన్నారి అపహరణ - నిందితులను గుర్తించిన పోలీసులు

విశాఖపట్నం రైల్వే స్టేషన్ బస్టాప్ వద్ద తల్లి తండ్రుల దగ్గర నిద్రిస్తున్న నాలుగేళ్ల చిన్నారి - రాత్రి ఒంటి గంట సమయంలో లేచి చూసే సరికి పాప లేకపోవడంతో కంగారుపడిన పాప తండ్రి

విశాఖ రైల్వే స్టేషన్ బస్‌స్టాప్‌లో నాలుగేళ్ల చిన్నారి అపహరణ
విశాఖ రైల్వే స్టేషన్ బస్‌స్టాప్‌లో నాలుగేళ్ల చిన్నారి అపహరణ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 28, 2026 at 8:20 PM IST

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Visakhapatnam Child Kidnapping : విశాఖపట్నం రైల్వే స్టేషన్ బస్టాప్ వద్ద తల్లి తండ్రుల దగ్గర నిద్రిస్తున్న నాలుగేళ్ల చిన్నారిని ఎత్తుకెళ్లిన ఘటనను విశాఖ పోలీసులు చేధించారు. మూడు రోజు క్రితం విజయవాడ నుంచి విశాఖపట్నం వచ్చి రైల్వేస్టేషన్ ఎదురుగా ఉన్న బస్టాప్​లో రాత్రిపూట సయ్యద్ అబ్దుల్ గని భార్య మెహాబుని కూతరు నాలుగేళ్ల సయ్యద్ శివ పార్వతితో నిద్రిస్తుండగా మధ్య రాత్రి ఒంటి గంట సమయంలో లేచి చూసే సరికి పాప లేకపోవడంతో కంగారుపడిన పాప తండ్రి టూ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్​లో ఫిర్యాదు చేశాడు.

విశాఖ రైల్వే స్టేషన్ బస్‌స్టాప్‌లో నాలుగేళ్ల చిన్నారి అపహరణ (ETV Bharat)

నిందితుల కోసం గాలింపు : ఫిర్యాదు అందుకున్న పోలీసులు సీసీ ఫుటేజ్ ఆధారంగా పాపని గాజువాక మీదుగా ఎస్ రాయవరం తరలిస్తున్న వ్యక్తులను గుర్తించారు. చిన్నారిని ఎత్తుకెళ్లిన వ్యక్తులు ఉపేంధ్ర (26), ప్రతిభ (20)గా పోలీసులు గుర్తించారు. ఉపేంధ్ర ఆటో డ్రైవర్​గా పనిచేస్తుండగా, ప్రతిభ చదువుకుంటుందని వీరిద్దరు కలసి చిన్నారిని అపహారించి ఎస్​ రాయవరం వద్ద వదిలి పరారైనట్లు ఏసీపీ లక్ష్మణమూర్తి తెలిపారు. చిన్నారిని తమ తల్లిదండ్రులకు క్షేమంగా అప్పగించామని, పరారైన నిందితుల కోసం గాలిస్తున్నామని త్వరలోనే పట్టుకుంటామన్నారు. తమ పాపను తమకు క్షేమంగా అప్పగించిన పోలీసులకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నానని చిన్నారి తండ్రి సయ్యద్ అబ్దుల్ గని అన్నారు.

విశాఖపట్నం రైల్వే స్టేషన్ ఫుట్​పాత్​ వద్ద నాలుగేళ్ల చిన్నారితో పాటు తల్లితండ్రులు నిద్రిస్తున్నారు. మధ్య రాత్రి ఒంటి గంట సమయంలో లేచి చూసే సరికి పాప లేకపోవడంతో కంగారుపడిన పాప తండ్రి పోలీస్ స్టేషన్​లో ఫిర్యాదు చేశారు. సీసీ కెమెరాలు పరిశీలిస్తే ఇద్దరు వ్యక్తులు బైక్​ మీద తీసుకెళ్లినట్లు గుర్తించాం. - లక్ష్మణమూర్తి, ఏసీపీ

విశాఖపట్నం రైల్వే స్టేషన్ ఫుట్​పాత్​ వద్ద చిన్నారితో పాటు మేం నిద్రిస్తున్నాం. మధ్య రాత్రి ఒంటి గంట సమయంలో లేచి చూసే సరికి పాప లేదు. దీంతో పోలీస్ స్టేషన్​లో ఫిర్యాదు చేశాం. ఫిర్యాదు అందుకున్న పోలీసులు సీసీ ఫుటేజ్ ఆధారంగా మా పాపని గాజువాక మీదుగా ఎస్ రాయవరం తరలిస్తున్న వ్యక్తులను గుర్తించారు. పోలీసులు రాత్రంతా నిద్ర లేకుండా మా పాపను వెతకడం కోసం కష్టపడ్డారు. మా పాపను మాకు క్షేమంగా అప్పగించిన పోలీసులకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నా. - సయ్యద్ అబ్దుల్, చిన్నారి తండ్రి

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TAGGED:

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RAILWAY STATION BUS STOP KIDNAPPING
UPENDRA PRATHIBHA KIDNAP CASE
VISAKHAPATNAM POLICE RESCUE
VISAKHAPATNAM CHILD KIDNAPPING

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