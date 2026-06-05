మరో మైలురాయికి చేరుకున్న విశాఖ పోర్ట్ - ఎల్-2 గ్రీన్ పోర్ట్ గుర్తింపు
ఎల్-2 గ్రీన్ పోర్ట్' గుర్తింపును సాధించిన విశాఖపట్నం పోర్ట్ - ర్యావరణ అనుకూల సాంకేతికతలను ప్రోత్సహించడంలో ఉత్తమ పనితీరు -100% హరిత శక్తిని వినియోగిస్తూ పూర్తిగా సౌరశక్తితో పనిచేస్తున్న ప్రధాన భారతీయ ఓడరేవులో అగ్రస్థానం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 5, 2026 at 8:05 PM IST
Visakhapatnam Port Achieved L-2 Green Port Recognition : పర్యావరణ పరిరక్షణ, సుస్థిర అభివృద్ధి ధ్యేయంగా దూసుకుపోతున్న విశాఖపట్నం పోర్ట్ అథారిటీ (VPA) చరిత్రలో మరో సువర్ణ అధ్యాయం లిఖించింది. ప్రతిష్టాత్మక 'సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ ఆన్ ఈఎస్జీ అండ్ సర్క్యులారిటీ' సంస్థ నుంచి విశాఖ 'ఎల్-2 గ్రీన్ పోర్ట్' (L-2 Green Port) గుర్తింపును సొంతం చేసుకుంది. కేవలం వ్యాపార లావాదేవీలకే పరిమితం కాకుండా ప్రకృతిని కాపాడుతూ పారిశ్రామిక వృద్ధిని సాధించవచ్చని ఈ అవార్డు ద్వారా విశాఖ పోర్ట్ నిరూపించింది. ఈ అరుదైన గౌరవం దక్కడంపై పోర్ట్ ఉన్నతాధికారులు సిబ్బంది హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
గ్రీన్ పోర్ట్ సర్టిఫికేషన్ అంటే ఏమిటి? : ఇంధన సామర్థ్యాన్ని గరిష్టంగా పెంచడం సాంప్రదాయ ఇంధనాలకు స్వస్తి చెప్పి పునరుత్పాదక ఇంధనాన్ని వినియోగించడం, శాస్త్రీయ పద్ధతుల్లో వ్యర్థాల నిర్వహణ చేపట్టడం, కాలుష్య నియంత్రణలో కఠినమైన ప్రమాణాలు పాటించడం వంటి అంశాల ఆధారంగా ఈ సర్టిఫికేషన్ ఇస్తారు. వీటితో పాటు సుస్థిర మౌలిక సదుపాయాల కల్పన, హానికర ఉద్గారాల తగ్గింపు, పర్యావరణ అనుకూల అత్యాధునిక సాంకేతికతలను ప్రోత్సహించే ఓడరేవులకు మాత్రమే ఈ అత్యుత్తమ 'గ్రీన్ పోర్ట్' గుర్తింపు లభిస్తుంది. పర్యావరణ పరిరక్షణలో విశాఖ పోర్ట్ అసాధారణ మైలురాళ్లు విశాఖపట్నం పోర్ట్ పర్యావరణ హితం కోసం తీసుకుంటున్న విప్లవాత్మక చర్యలు దేశంలోని ఇతర పోర్టులకు ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నాయి.
- 100% హరిత శక్తి: పూర్తిగా సౌరశక్తితో నడుస్తూ 100% హరిత శక్తిని వినియోగిస్తున్న ప్రధాన భారతీయ ఓడరేవుల జాబితాలో విశాఖపట్నం అగ్రస్థానంలో నిలిచింది.
- మెగా ప్లాంటేషన్ డ్రైవ్: పచ్చదనాన్ని పెంపొందించేందుకు 2024 నుంచి 2027 నాటికి ఒక మిలియన్ (10 లక్షలు) మొక్కలను నాటడమే లక్ష్యంగా భారీ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించింది.
- వ్యర్థజలాల శుద్దీకరణ: పోర్ట్ ప్రాంగణంలో ప్రతిరోజూ 10 మిలియన్ లీటర్ల (MLD) సామర్థ్యం గల మురుగునీటి శుద్ధి కర్మాగారాన్ని (STP), 400 కిలో లీటర్ల (KLD) సామర్థ్యం గల వ్యర్థజల శుద్ధి కర్మాగారాలను (ETP) విజయవంతంగా నిర్వహిస్తోంది.
- నీటి పునర్వినియోగం: ఇక్కడ శుద్ధి చేసిన నీటిని వృథా చేయకుండా కార్గో యార్డులలో, పోర్ట్ రోడ్లపై దుమ్ము లేవకుండా (Dust Suppression) చల్లడానికి ఉపయోగిస్తున్నారు.
- సముద్ర స్వచ్ఛత: నగర డ్రైన్ల ద్వారా సముద్రంలోకి వచ్చి చేరే ప్లాస్టిక్ వంటి దాదాపు 1,398 మెట్రిక్ టన్నుల తేలియాడే వ్యర్థాలను పోర్ట్ యాజమాన్యం ఏటా తొలగిస్తూ సముద్ర జీవులను కాపాడుతోంది.
- రైల్వే విద్యుదీకరణ: రవాణా రంగంలో ఉద్గారాలను తగ్గించడానికి వీలుగా పోర్ట్ తన అంతర్గత రైల్వే కనెక్టివిటీలో 95% పైగా విద్యుదీకరణను పూర్తి చేసింది.
- తీరప్రాంత రక్షణ: పర్యావరణాన్ని సంరక్షించేందుకు సముద్ర తీర కోతను అరికట్టేందుకు, ఏటా సుమారు రూ. 20 కోట్ల భారీ బడ్జెట్ను ఖర్చు చేస్తోంది .
- ఆధునిక మౌలిక వసతులు: బొగ్గు, ఇతర రసాయనాల వల్ల దుమ్ము, కాలుష్యం వ్యాపించకుండా ఉండేందుకు బెర్త్లను ఆధునీకరించడంతో పాటు, పూర్తిగా కవర్ చేసిన నిల్వ షెడ్లను (Covered Storage Sheds) నిర్మిస్తోంది. సామాజిక బాధ్యత (CSR) లోనూ అగ్రగామి విశాఖ పోర్ట్ కేవలం పర్యావరణానికే కాకుండా సమాజ శ్రేయస్సుకు కూడా పెద్దపీట వేస్తోంది.
- నైపుణ్యాభివృద్ధి, వైద్య రంగాలలో విశేష సేవలు అందించినందుకు గానూ పోర్ట్ ప్రతిష్టాత్మక అవార్డులను గెలుచుకుంది.
- వరద బాధితులకు అండ: ఇటీవల విజయవాడలో సంభవించిన ముంపు బాధితులను ఆదుకునేందుకు ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధికి (CMRF) రూ. 1 కోటి విరాళాన్ని అందజేసింది.
- భారీ నిధుల కేటాయింపు: విద్యా ప్రమాణాల పెంపు, యువతకు నైపుణ్యాభివృద్ధి శిక్షణ, గ్రామీణ ఆరోగ్య సంరక్షణ, సామాజిక సంక్షేమ కార్యక్రమాల కోసం CSR నిధుల నుంచి ఏకంగా రూ. 78.23 కోట్లను మంజూరు చేసింది. ఈ నిధులలో రూ. 4.31 కోట్లను ఇప్పటికే క్షేత్రస్థాయిలో వివిధ ప్రజా ఉపయోగ కార్యక్రమాల కోసం ఖర్చు చేయడం విశేషం.
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