విశాఖపట్నం పోలీసుల 'మిషన్ జ్యోతిర్గమయ' - నిరాశ్రయుల జీవితాల్లో వసంతం
లీసు కమిషనరేట్ ఒక మహత్తర లక్ష్యం - ఇల్లు లేనివారికి ఆశ్రయం కల్పిస్తున్న పోలీసులు - కావాల్సిన వాటిలో నాణ్యమైన శిక్షణ - జీవించేందుకు ఉపాధి అవకాశాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 16, 2026 at 2:30 PM IST
Visakhapatnam Police Helps Non Shelter People : కేవలం శాంతిభద్రతల పరిరక్షణకే పరిమితం కాకుండా, నగర పోలీసు కమిషనరేట్ ఒక మహత్తర లక్ష్యాన్ని స్వీకరించింది. సమాజంలోని నిరాశ్రయుల జీవితాల నుంచి చీకటిని తొలగించి, వెలుగును నింపేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. 'మిషన్ జ్యోతిర్గమయ' పేరిట, వారు నిరుపేదలను తమ ఆశ్రయంలోకి తీసుకుని, వారికి ఆశ్రయం కల్పిస్తున్నారు. పోలీసు కమిషనర్ శంఖబ్రత బాగ్చీ సంకల్పంతో నవంబర్ 2024లో ప్రారంభమైన ఈ ప్రాజెక్టు, వివిధ స్వచ్ఛంద సంస్థల సహకారంతో నిరంతరాయంగా కొనసాగుతోంది. వైజాక్ వాలెంటీర్స్ (Vizag Volunteers) సభ్యులతో కలిసి పనిచేస్తూ, వారు ఈ వ్యక్తులకు క్షవరం, స్నాన వసతులు, కొత్త దుస్తులు వైద్య పరీక్షలను అందిస్తున్నారు.
నైపుణ్య శిక్షణ కల్పన: ఇకపై భిక్షాటన చేయబోమని హామీ పొందిన తర్వాత, కొంతమంది వ్యక్తులను వారి కుటుంబ సభ్యులతో తిరిగి కలిపేస్తున్నారు. వ్యక్తిగత వివరాలు తెలియని వారిని, జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉన్న వివిధ ఆశ్రయ కేంద్రాలకు తరలిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా, కొంతమందికి నైపుణ్య శిక్షణ అందించడానికి చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. తద్వారా వారు ఉద్యోగాలు పొందేందుకు లేదా సొంత వ్యాపారాలు ప్రారంభించేందుకు మార్గం సుగమం చేస్తున్నారు. ఈ కృషికి గుర్తింపుగా, 'మిషన్ జ్యోతిర్గమయ' దేశంలోనే అత్యున్నత స్వతంత్ర పౌర పురస్కారమైన 'SKOCH Award' (స్కోచ్ అవార్డు) కోసం పోటీ పడుతున్న జాబితాలో నిలిచింది.
ట్రాన్స్జెండర్లకు ఉపాధి అవకాశాలు : 'నీ తోడు' 'బ్రైట్ లైఫ్' వంటి సంస్థల సహకారంతో, ఈ కార్యక్రమం పలువురు ట్రాన్స్జెండర్లకు ఉపాధి అవకాశాలను కూడా కల్పిస్తోంది. వారిని పాల పంపిణీ కేంద్రాలు, పారిశుధ్య పనులలో నియమించడం ద్వారా, జీవనోపాధి కోసం ఆటో-రిక్షాలను సమకూర్చడం ద్వారా వారికి ఉపాధినిస్తున్నారు. ఇటీవల, మహిళా పోలీస్ స్టేషన్ ఆవరణలో వారి సహకారంతో 'జ్యోతిర్గమయ' పేరుతో ఒక క్యాంటీన్ను కూడా ఏర్పాటు చేశారు.
ఆశ్రయం పొందుతున్న నిరాశ్రయులు : 18 నుంచి 30 ఏళ్ల వయస్సు వారికి ఉద్యోగాలతో పాటు నైపుణ్య శిక్షణ అందిస్తున్నారు. 31 నుంచి 60 ఏళ్ల వారికి స్వయం ఉపాధి అవకాశాల కల్పనలో సహాయం చేస్తున్నారు. ఇక వృద్ధులకు అంటే 60 ఏళ్లు పైబడిన వారికి శాశ్వత ఆశ్రయం, వైద్య సదుపాయాలను కల్పిస్తున్నారు. పలువురు భిక్షాటకుల కోసం ఆధార్ నమోదు ప్రక్రియను సులభతరం చేసి, వారికి ఆధార్ కార్డులను జారీ చేశారు. పోలీసు కమిషనర్ ఆదేశాల మేరకు, ఈ ప్రక్రియ నేటికీ నిరాటంకంగా కొనసాగుతోంది. ఇప్పటివరకు చేపట్టిన ప్రయత్నాలు ఈ విధంగా ఉన్నాయి.
- ఆశ్రయ గృహాలకు అప్పగించిన వ్యక్తుల సంఖ్య: 200
- తమ కుటుంబాలతో మళ్లీ కలిసిన వ్యక్తుల సంఖ్య: 243
- ఉద్యోగం పొందిన ట్రాన్స్జెండర్ వ్యక్తులు: 40
- స్వయం ఉపాధి రుణాలు పొందిన వ్యక్తులు: 6
"నగరంలోని రోడ్ల పక్కన, ఫుట్పాత్ల వెంబడి దయనీయమైన పరిస్థితుల్లో నివసిస్తున్న నిరుపేదలను చూసి కలిగిన ఆవేదనే ఈ 'మిషన్ జ్యోతిర్గమయ' పుట్టింది. ప్రతి బిచ్చగాడి వెనుక ఒక హృదయ విదారకమైన కథ ఉంటుంది. వారందరిని వారి కుటుంబాలతో తిరిగి కలపడానికైనా,లేదా ఆశ్రయ గృహాలకు తరలించడానికైనా, ఆప్యాయంగా వారి దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు కలిగే భావోద్వేగ తీవ్రతను మాటల్లో వర్ణించలేం" -శంఖబ్రత బాగ్చి, నగర పోలీస్ కమిషనర్
